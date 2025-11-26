Podwyżka płacy minimalnej dla milionów pracowników. Będzie wysoka dla niektórych

Miliony pracowników otrzymają podwyżkę płacy minimalnej od kwietnia przyszłego roku. Kanclerz skarbu stwierdziła, że ludzie muszą być „należycie wynagradzani za swoją ciężką pracę”.

Rachel Reeves poinformowała, że stawki Minimum Wage wzrosną dzięki rządowym ambicjom poprawy poziomu życia obywateli. Co również istotne – w przyszłym roku osoby w wieku od 16 do 21 lat mogą spodziewać się wysokiej podwyżki płacy minimalnej.

Jak duża będzie podwyżka płacy minimalnej?

Miliony pracowników w Wielkiej Brytanii w przyszłym roku otrzymają podwyżkę płacy minimalnej o 4,1 proc. Stawka godzinowa wzrośnie z 12,21 funta do 12,71 funta za godzinę od kwietnia dla osób powyżej 21. roku życia. Ma to zwiększyć roczne zarobki około 2,4 miliona pracowników o dodatkowe 900 funtów.

Przed wyborami Partia Pracy obiecała, że zniesie „dyskryminujące” niższe stawki Minimum Wage dla młodszych pracowników. Dlatego też – zgodnie z zapowiedzią – stawka minimalna dla osób w wieku 18 -20 lat wzrośnie w przyszłym roku aż o 8,5 proc. do 10,85 funta za godzinę. W ten sposób rząd chce zmniejszyć różnicę w stosunku do starszych pracowników.

Z kolei płaca minimalna dla osób w wieku od 16 do 17 lat i odbywających praktyki wzrośnie o 6 proc. do 8 funtów za godzinę.

Komentując podwyżkę Rachel Reeves powiedziała:

– Wiem, że koszty utrzymania nadal stanowią główny problem dla osób pracujących. I że gospodarka nie funkcjonuje wystarczająco dobrze dla osób o najniższych dochodach. Zbyt wiele osób wciąż ma trudności z wiązaniem końca z końcem i to musi się zmienić. Dlatego ogłaszam, że podniesiemy krajową płacę minimalną, aby osoby o niskich dochodach były odpowiednio wynagradzane za swoją ciężką pracę. Te zmiany przyniosą korzyści wielu młodym ludziom w całym kraju, którzy znajdą swoją pierwszą pracę.

Wzrost wynagrodzeń problemem dla pracodawców

Ze wzrostu płacy minimalnej nie są zadowoleni jednak pracodawcy. Przypomnijmy, że ubiegłoroczne podwyżki Minimum Wage wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne były dla nich dużym obciążeniem. Doprowadziło to z kolei do zwolnień i przestoju w rekrutacji.

Płaca minimalna w Wielkiej Brytanii wzrosła już o 40 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. Z 8,72 funta za godzinę w 2020 roku i jest obecnie jedną z najwyższych na świecie.

Rząd argumentuje, że podwyżki przyniosą korzyści dla łącznie 2,7 miliona młodych i starszych pracowników. Twierdzi również, że udało się znaleźć właściwą równowagę między potrzebami pracowników, przystępnością cenową dla firm i możliwościami zatrudnienia.