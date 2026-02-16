Kto musi zwrócić Child Benefit? Paradoks “Świadczenia na każde dziecko”

Wielka Brytania wypłaca Child Benefit – świadczenie na dzieci dostępne dla każdego rodzica lub opiekuna. Jednak dla wielu rodzin wkrótce może się okazać, że otrzymana pomoc finansowa zamienia się w… obowiązek zwrotu. Mechanizm high-income child benefit charge wprowadza paradoks. Świadczenie jest powszechnie wypłacane na każde dziecko. Jednak w praktyce tylko część rodzin faktycznie może je zachować w całości. Kto musi zwrócić Child Benefit?

Kiedy trzeba zwrócić Child Benefit?

Coraz więcej osób wpada w zasiłkową pułapkę zastawioną przez rząd UK. Prawo mówi jasno: obowiązek zwrotu świadczenia dotyczy osób, których dochód roczny przekracza 60 000 funtów. W praktyce działa to tak, że za każde 200 funtów powyżej tej kwoty trzeba oddać 1% wypłaconego Child Benefit.

Dochód 60 000 funtów – brak zwrotu, świadczenie zostaje w całości.

Dochód 65 000 funtów – należy oddać 25% świadczenia.

Dochód 80 000 funtów lub więcej – rodzina musi zwrócić całość wypłaconego świadczenia

Co ważne, obowiązek spoczywa na osobie z najwyższym dochodem w gospodarstwie domowym, nawet jeśli drugi rodzic nie pracuje lub jego dochody są niższe. W praktyce oznacza to, że single earning households (rodziny z jednym głównym dochodem) mogą stracić świadczenie szybciej niż rodziny dwuosobowe, w których oboje rodzice zarabiają mniej więcej tyle samo. To prawdziwy absurd, ponieważ rodzina o mniejszej sumie dochodów straci świadczenie szybciej, niż rodzina o wyższej sumie, jeśli oboje rodziców zarabia poniżej 60 tysięcy funtów.

Prawo wchodzi w życie natychmiast i jest retroaktywne

Wielka Brytania stosuje zasadę, że zwrot Child Benefit może być wymagalny za lata poprzednie, jeśli dochody w danym roku podatkowym przekroczyły próg. W efekcie, wielu rodziców dowiaduje się o konieczności zapłaty dopiero po kilku latach, gdy HMRC dokonuje rozliczeń. Eksperci ostrzegają, że brak zgłoszenia wysokich dochodów może skończyć się nieoczekiwaną pięciocyfrową fakturą za zaległy zwrot świadczeń.

Paradoks brytyjskiego systemu

Eksperci finansowi podkreślają absurd sytuacji. “Child Benefit formalnie przysługuje każdemu rodzicowi, ale przepisy sprawiają, że część osób nie może go w pełni zachować,” “Single earning households powyżej 60 000 funtów praktycznie nie korzystają z tego świadczenia, podczas gdy rodziny z dwoma dochodami po 60 000 funtów mogą zachować je w całości. To typowy paradoks brytyjskiego prawa socjalnego.”

Dodatkowo, świadczenie jest nadal przydatne dla osób o niższych dochodach, w tym rodzin pracujących, których łączne dochody nie przekraczają progu. HMRC podkreśla, że płatności do 60 000 funtów są bezpieczne. Natomiast problem zaczyna się dopiero powyżej tej kwoty.

Jak uniknąć problemów?

Specjaliści podkreślają, że istnieją legalne sposoby zmniejszenia podatku związanego z Child Benefit:

Wpłaty na prywatną emeryturę – zmniejszają dochód podlegający opodatkowaniu, czasem nawet poniżej progu 60 000 funtów.

Darowizny na cele charytatywne z Gift Aid – także obniżają dochód netto przy rozliczeniu.

Świadomość, że należy zgłaszać HMRC swoje dochody powyżej 60 000 funtów, aby uniknąć niespodziewanych zaległości.

Child Benefit w UK to przykład świadczenia powszechnego, które w praktyce może zostać całkowicie odebrane rodzinom o wyższych dochodach. System, który miał pomagać dzieciom, wprowadza paradoks: pomoc jest dostępna, ale jej dostępność zależy od struktury dochodów gospodarstwa. Dla wielu rodziców oznacza to konieczność planowania finansowego i świadomego zarządzania podatkami, jeśli nie chcą zostać z nieoczekiwanym długiem wobec HMRC.