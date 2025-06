EasyJet rozszerza ofertę. Nowe loty do jedenastu najpopularniejszych europejskich miast.

EasyJet poinformował o nowych lotach, które będą dostępne już niedługo. Wszystkie loty będą wylatywać z Newcastle. Już można kupować bilety. Ich sprzedaż ruszyła 10 czerwca, aczkolwiek terminy można rezerwować dopiero na lato 2026.

Tanie linie lotnicze rozszerzyły swoją ofertę lotów z Newcastle. Dzięki temu podróżni będą mogli odwiedzić między innymi Grecję, Hiszpanię czy Francję. Do tej pory przewoźnik oferował osiem tras z tego miasta.

- Advertisement -

Nowe loty easyJet. Gdzie polecimy?

Rozszerzenie oferty lotów nastąpiło po tym, jak EasyJest poinformował, że zakupił dodatkowe trzy samoloty, które będą latać z Newcastle. Przez to już przyszłego lata będzie można odwiedzić takie miejsca, jak:

Malta

Rodos, Grecja

Korfu, Gracja

Faro, Portugalia

Reus, Hiszpania

Enfidha, Tunezja

Szarm el-Szejk, Egipt

Dalaman, Turcja

Antalya, Turcja

Praga, Czechy

Nicea, Francja

Lotnisko w Newcastle poinformowało, że połączenie z Niceą będzie pierwszą trasą łączącą te dwa miasta. EasyJest już teraz oferuje osiem kierunków podróży z tego miejsca, a konkretnie są to Alicante, Amsterdam, Genewa, Malaga, Palma de Mallorca, Paryż, Bristol i Belfast.

Nowo ogłoszone loty są też dostępne w ramach pakietów wakacyjnych. Można je rezerwować od teraz do października 2026.

Leon McQuaid, dyrektor do spraw rozwoju lotnictwa na lotnisku w Newcastle, mówi:

– To fantastyczne, że easyJet i easyJet Holidays oferują jedenaście dodatkowych miejsc docelowych z pakietami, w tym zupełnie nową bezpośrednią trasę do Nicei. W szczególności, że jest to jedna z najbardziej pożądanych destynacji wśród naszych klientów.

– Dzięki temu możemy zaoferować jeszcze większy wybór naszym klientom, którzy poszukują tanich lotów i pakietów wakacyjnych. Cieszę się, że mogę ogłosić nowe kierunki lotów przed otwarciem nowej bazy easyJet na lotnisku w Newcastle – dodaje.

Głos zabrał też Ali Gayward, dyrektor krajowy easyJet:

– Jesteśmy naprawdę zadowoleni, że możemy ogłosić nową ofertę z nowej bazy w Newcastle. Nasza inwestycja w jedenastą bazę w Wielkiej Brytanii zapewni wiele miejsc pracy oraz pozwoli nam zapewnić lepsze możliwości wyboru celów podróży naszym klientom na północnym-wschodzie. Nie możemy się doczekać, aby powitać ich na pokładzie.