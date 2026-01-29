EasyJet z problemami po opłacie 5,99 funta za bagaż. Co to znaczy dla podróżnych?
EasyJet z problemami po opłacie 5,99 funta za bagaż. Co to znaczy dla podróżnych? fot. shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

EasyJet z problemami po opłacie 5,99 funta za bagaż. Co to znaczy dla podróżnych?

Joanna Baran
Joanna Baran

Tanie linie lotnicze od lat kuszą niskimi cenami biletów, ale prawdziwy koszt podróży często wychodzi na jaw dopiero na etapie rezerwacji dodatków. Teraz EasyJet z problemami znalazł się w centrum uwagi po tym, jak brytyjski regulator reklamy uznał, że sposób informowania o opłacie za bagaż kabinowy mógł wprowadzać pasażerów w błąd. Dlaczego regulator ukarał linię lotniczą? Co to oznacza dla podróżnych? 

Na stronie internetowej przewoźnika pojawiała się informacja, że duży bagaż podręczny można dokupić „od 5,99 funta”. Dla wielu podróżnych brzmiało to jak konkretna, realnie dostępna cena. Problem w tym, że linia lotnicza nie wykazała, że pasażerowie faktycznie mogli wnieść walizkę na pokład za taką kwotę na większej liczbie tras i terminów.

Organ nadzorujący reklamy uznał, że przeciętny klient ma prawo oczekiwać, iż cena „od 5,99 funta” będzie osiągalna, a nie jedynie teoretyczna. W efekcie EasyJet z problemami musiał zmienić sposób komunikowania opłat i zrezygnować z tego sformułowania.

- Advertisement -

EasyJet z problemami – o co chodzi z opłatą 5,99 funta?

Dla wielu osób podróżujących tanimi liniami bagaż podręczny to podstawa. Gdy okazuje się, że po doliczeniu walizki cena lotu rośnie nawet o kilkadziesiąt, a czasem ponad sto procent, poczucie „taniego biletu” szybko znika.

Sprawa pokazuje, że EasyJet z problemami nie jest wyjątkiem, a raczej częścią szerszego zjawiska. Niskie ceny bazowe przyciągają uwagę, ale to dodatki — bagaż, wybór miejsca czy pierwszeństwo wejścia na pokład — decydują o finalnym rachunku.

EasyJet z problemami a zaufanie klientów

Eksperci ds. praw konsumentów podkreślają, że takie sytuacje podkopują zaufanie pasażerów. Jeśli cena podawana w reklamie jest  w praktyce nieosiągalna, klienci zaczynają traktować oferty linii lotniczych z coraz większą rezerwą. A to działa na niekorzyść wszystkich.

W odpowiedzi na krytykę EasyJet zmienił już treść informacji na swojej stronie. Linia zaznaczyła, że opłaty zależą od trasy, terminu lotu i momentu rezerwacji. To krok w stronę większej przejrzystości. Choć dla wielu podróżnych to raczej korekta niż realna zmiana polityki cenowej.

Rady dla podróżnych, czyli jak nie dać się nabrać

Dla podróżnych najważniejszy wniosek jest prosty: zawsze sprawdzać cenę końcową. W przypadku tanich linii warto od razu doliczyć koszt bagażu. Wówczas trzeba porównać go z ofertami przewoźników, którzy wliczają go w cenę biletu.

Historia EasyJet to również sygnał, że regulatorzy coraz uważniej przyglądają się praktykom marketingowym linii lotniczych. Dla pasażerów może to oznaczać jedno – mniej marketingowych „od”, a więcej realnych cen, które faktycznie da się zapłacić.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Kanclerz Reeves zapowiada ulgi wizowe. Chce przyciągnąć do Wielkiej Brytanii specjalistów

Wielka Brytania nie zamierza dawać przyzwolenia na masową migrację, ale chce więcej selektywnego przyciągania jakościowych specjalistów.
Praca i finanse

Nowe kontrole kont osób pobierających zasiłki. Sprawdź, czy twój bank udostępni dane!

Do współpracy z DWP rząd zobowiązał największe instytucje finansowe, w których znajduje się zdecydowana większość kont beneficjentów.
UK

Apple w ogniu pozwu zbiorowego. Poszkodowanych może być 50 mln konsumentów w UK

Autorzy skargi zarzucają technologicznemu gigantowi, że sposób funkcjonowania jego mobilnego portfela w UK ograniczał konkurencję na rynku i wiązał się z pobieraniem ukrytych opłat.
Praca i finanse

Albo pójdziesz do pracy np. w KFC lub Tesco, albo stracisz zasiłek

Brytyjski rząd konsekwentnie przesuwa akcent z długoterminowego wsparcia finansowego na obowiązek aktywności zawodowej.
Praca i finanse

Fundusz Kryzysowy (Crisis and Resilience Fund) – na co może być przeznaczony?

Nowy Fundusz Kryzysowy i Odporności (Crisis and Resilience Fund) zacznie funkcjonować po zakończeniu poprzedniego programu, czyli w marcu 2026 roku. Co możesz z niego sfinansować?

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet