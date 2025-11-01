wiek emerytalny
Obecnie wiek emerytalny w UK wynosi 66 lat / fot. Shutterstock.com
Wielka Brytania się starzeje. Emerytura po 70. coraz bliżej

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Brytyjskie społeczeństwo starzeje się szybciej niż kiedykolwiek. Według Office for National Statistics w 2024 roku w Wielkiej Brytanii żyło ponad 16 tys. stulatków. Co to oznacza? Że państwowy wiek emerytalny może wkrótce zostać podniesiony powyżej 70 lat – tłumaczy portal The Standard.

To nieunikniony kierunek zmian w obliczu rosnącej długości życia.

Ponad pół miliona Brytyjczyków po dziewięćdziesiątce

Średnia długość życia kobiet w Anglii osiągnęła najwyższy poziom w londyńskiej dzielnicy Kensington i Chelsea – 86,5 roku. Statystycznie mężczyźni najdłużej żyją w Hart, gdzie średnia wynosi 83,4 roku. Dla kontrastu, w Blackpool wskaźniki te są najniższe w kraju — 73,1 roku dla mężczyzn i 78,9 roku dla kobiet.

Między rokiem 2021 a 2023 przeciętna długość życia w Londynie wynosiła niespełna 80 lat dla mężczyzn i nieco ponad 84 lata dla kobiet. Z szacunków wynika, że obecnie w Wielkiej Brytanii mieszka 625 tys. osób w wieku 90 lat lub starszych, o ponad połowę więcej niż w 2004 roku. Wśród nich jest około 210 tys. mężczyzn oraz 2 razy tyle kobiet.

Rząd brytyjski dokonuje przeglądu wieku emerytalnego co 6 lat

Obecnie wiek emerytalny w UK wynosi 66 lat. Jednak już do 2028 roku ma wzrosnąć do 67, a do 68 do 2046 roku. Eksperci przewidują jednak, że to może nie wystarczyć. Dłuższe życie oznacza bowiem dłuższy czas pobierania świadczeń, co zwiększa obciążenie systemu.

wiek emerytalny
Obecnie w Wielkiej Brytanii mieszka 625 tys. osób w wieku 90 lat lub starszych / fot. Shutterstock.com

Jednym z możliwych rozwiązań może być reforma tzw. potrójnej blokady, która co roku gwarantuje wzrost emerytur o najwyższy z trzech wskaźników: inflację, wzrost płac lub 2,5 proc. Niektórzy eksperci sugerują również przyspieszenie harmonogramu podnoszenia wieku emerytalnego – nawet powyżej 70 lat.

O ile wzrośnie emerytura od kwietnia?

Wrześniowy wskaźnik inflacji wyniósł 3,8 proc., jednak to wzrost wynagrodzeń – na poziomie 4,8 procent – zadecyduje o wysokości przyszłorocznej podwyżki emerytur. Oznacza to, że od kwietnia 2025 roku nowa zryczałtowana emerytura państwowa dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny po kwietniu 2016 roku, wzrośnie do ponad 241 funtów tygodniowo.

Dla starszych emerytów, pobierających tzw. starą podstawową emeryturę, świadczenie wzrośnie do blisko 185 funtów na tydzień. To dobra wiadomość dla seniorów. Mimo wszystko rosnące koszty utrzymania i wydłużająca się średnia życia sprawiają, że wielu Brytyjczyków musi dziś poważnie myśleć o prywatnych oszczędnościach na starość.

