Fundusz Kryzysowy (Crisis and Resilience Fund) – na co może być przeznaczony?

Rząd Partii Pracy w Wielkiej Brytanii wprowadza nowy program wsparcia gospodarstw domowych, który ma zastąpić Fundusz Wsparcia Gospodarstw Domowych. Nowy Fundusz Kryzysowy (Crisis and Resilience Fund) zacznie funkcjonować po zakończeniu poprzedniego programu, czyli w marcu 2026 roku.

Zmiana ta ma umożliwić dostosowanie pomocy do rzeczywistych potrzeb rodzin i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Dlatego pokryje nagłe wydatki lub problemy finansowe wynikające ze wzrostu kosztów życia.

Fundusz Kryzysowy (Crisis and Resilience Fund) . Dlaczego zmiana?

Dotychczasowy Fundusz Wsparcia Gospodarstw Domowych oferował stałe wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach. Jednak rosnące wyzwania gospodarcze oraz różnorodność sytuacji kryzysowych sprawiły, że rząd uznał konieczne stworzenie bardziej elastycznego programu. Fundusz Kryzysowy (Crisis and Resilience Fund) pozwala władzom lokalnym podejmować decyzje w sposób indywidualny i zorientowany na potrzeby konkretnej osoby, zamiast stosować sztywne kryteria przyznawania wsparcia.

Na co może być przeznaczony fundusz?

Fundusz obejmuje szeroki zakres wydatków, które mogą być niezbędne w sytuacjach kryzysowych. Mogą to być koszty związane z utrzymaniem podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie i woda, a także opłaty mieszkaniowe, w tym czynsz czy rachunki. Fundusz może wspierać zakup produktów higienicznych i artykułów menstruacyjnych, a także opłacenie energii potrzebnej w gospodarstwie domowym. Pomoc obejmuje również odzież, w tym ciepłe ubrania zimowe, obuwie lub stroje robocze niezbędne do pracy. W ramach wsparcia można także sfinansować niezbędne meble i sprzęty domowe, takie jak łóżka, pościel, pralki, lodówki, piekarniki, dywany czy zasłony.

Fundusz uwzględnia również potrzeby transportowe, w tym naprawy samochodów, zakup roweru, karty miejskiej czy paliwo. Coraz ważniejsza staje się także łączność cyfrowa – dostęp do internetu i opłacenie rachunków telefonicznych, niezbędnych zarówno do pracy, nauki, jak i kontaktu z instytucjami. Co więcej, fundusz pozwala reagować na wydatki specyficzne dla danej sytuacji kryzysowej, takie jak nagłe naprawy lub inne nieprzewidziane potrzeby.

Kto może otrzymać wsparcie i jakie są zasady?

Fundusz skierowany jest do osób i gospodarstw domowych znajdujących się w nagłych sytuacjach kryzysowych lub potrzebujących pilnego wsparcia finansowego. O pomoc mogą ubiegać się rodziny, osoby samotne, seniorzy oraz inni, którzy w danym momencie potrzebują dodatkowej pomocy. Podstawową zasadą przyznawania środków jest indywidualne podejście do potrzeb. Decyzję o wsparciu podejmuje lokalny organ władzy lub uprawniona instytucja, co pozwala na elastyczne reagowanie i uwzględnienie rzeczywistych okoliczności beneficjenta. Program nie narzuca sztywnych reguł dotyczących wydatków. Dlatego beneficjanci mogą go wykorzystać dokładnie tak, jak potrzebują.

Co wiemy o funduszu do tej pory?

Fundusz Kryzysowy (Crisis and Resilience Fund) ruszy po zakończeniu programu Household Support Fund w marcu 2026 roku. Będzie dostępny w całym kraju. Szczegóły dotyczące przyznawania wsparcia zależą od lokalnych władz. Te decydują o sposobie jego dystrybucji. Finansowanie obejmuje zarówno codzienne wydatki, jak i sytuacje nagłe, co czyni program bardziej elastycznym i skutecznym. Celem funduszu jest zwiększenie odporności finansowej gospodarstw domowych oraz zmniejszenie skutków nagłych kryzysów życiowych.

Fundusz Kryzysowy (Crisis and Resilience Fund) stanowi odpowiedź rządu na rosnące wyzwania ekonomiczne i społeczne. Dzięki elastycznym zasadom i szerokiemu spektrum możliwych wydatków umożliwia skuteczną pomoc. Szczególnie tym, którzy w danym momencie najbardziej tego potrzebują. Dlatego Fundusz odpowiada na realne potrzeby mieszkańców i gospodarstw domowych w całej Wielkiej Brytanii.