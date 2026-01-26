Fundusz Kryzysowy i Odporności (Crisis and Resilience Fund) - na co może być przeznaczony?
Fundusz Kryzysowy i Odporności (Crisis and Resilience Fund) - na co może być przeznaczony? fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
3 min.czytania

Fundusz Kryzysowy (Crisis and Resilience Fund) – na co może być przeznaczony?

Joanna Baran
Joanna Baran

Rząd Partii Pracy w Wielkiej Brytanii wprowadza nowy program wsparcia gospodarstw domowych, który ma zastąpić Fundusz Wsparcia Gospodarstw Domowych. Nowy Fundusz Kryzysowy  (Crisis and Resilience Fund) zacznie funkcjonować po zakończeniu poprzedniego programu, czyli w marcu 2026 roku. 

Zmiana ta ma umożliwić dostosowanie pomocy do rzeczywistych potrzeb rodzin i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Dlatego pokryje nagłe wydatki lub problemy finansowe wynikające ze wzrostu kosztów życia.

Fundusz Kryzysowy (Crisis and Resilience Fund) . Dlaczego zmiana?

Dotychczasowy Fundusz Wsparcia Gospodarstw Domowych oferował stałe wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach. Jednak rosnące wyzwania gospodarcze oraz różnorodność sytuacji kryzysowych sprawiły, że rząd uznał konieczne stworzenie bardziej elastycznego programu. Fundusz Kryzysowy (Crisis and Resilience Fund) pozwala władzom lokalnym podejmować decyzje w sposób indywidualny i zorientowany na potrzeby konkretnej osoby, zamiast stosować sztywne kryteria przyznawania wsparcia.

- Advertisement -

Na co może być przeznaczony fundusz?

Fundusz obejmuje szeroki zakres wydatków, które mogą być niezbędne w sytuacjach kryzysowych. Mogą to być koszty związane z utrzymaniem podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie i woda, a także opłaty mieszkaniowe, w tym czynsz czy rachunki. Fundusz może wspierać zakup produktów higienicznych i artykułów menstruacyjnych, a także opłacenie energii potrzebnej w gospodarstwie domowym. Pomoc obejmuje również odzież, w tym ciepłe ubrania zimowe, obuwie lub stroje robocze niezbędne do pracy. W ramach wsparcia można także sfinansować niezbędne meble i sprzęty domowe, takie jak łóżka, pościel, pralki, lodówki, piekarniki, dywany czy zasłony.

Fundusz Kryzysowy i Odporności (Crisis and Resilience Fund) - na co może być przeznaczony?
Fundusz Kryzysowy i Odporności (Crisis and Resilience Fund) – na co może być przeznaczony? fot. shutterstock.com

Fundusz uwzględnia również potrzeby transportowe, w tym naprawy samochodów, zakup roweru, karty miejskiej czy paliwo. Coraz ważniejsza staje się także łączność cyfrowa – dostęp do internetu i opłacenie rachunków telefonicznych, niezbędnych zarówno do pracy, nauki, jak i kontaktu z instytucjami. Co więcej, fundusz pozwala reagować na wydatki specyficzne dla danej sytuacji kryzysowej, takie jak nagłe naprawy lub inne nieprzewidziane potrzeby.

Kto może otrzymać wsparcie i jakie są zasady?

Fundusz skierowany jest do osób i gospodarstw domowych znajdujących się w nagłych sytuacjach kryzysowych lub potrzebujących pilnego wsparcia finansowego. O pomoc mogą ubiegać się rodziny, osoby samotne, seniorzy oraz inni, którzy w danym momencie potrzebują dodatkowej pomocy. Podstawową zasadą przyznawania środków jest indywidualne podejście do potrzeb. Decyzję o wsparciu podejmuje lokalny organ władzy lub uprawniona instytucja, co pozwala na elastyczne reagowanie i uwzględnienie rzeczywistych okoliczności beneficjenta. Program nie narzuca sztywnych reguł dotyczących wydatków. Dlatego beneficjanci mogą go wykorzystać dokładnie tak, jak potrzebują.

Co wiemy o funduszu do tej pory?

Fundusz Kryzysowy (Crisis and Resilience Fund) ruszy po zakończeniu programu Household Support Fund w marcu 2026 roku. Będzie dostępny w całym kraju. Szczegóły dotyczące przyznawania wsparcia zależą od lokalnych władz. Te decydują o sposobie jego dystrybucji. Finansowanie obejmuje zarówno codzienne wydatki, jak i sytuacje nagłe, co czyni program bardziej elastycznym i skutecznym. Celem funduszu jest zwiększenie odporności finansowej gospodarstw domowych oraz zmniejszenie skutków nagłych kryzysów życiowych.

Fundusz Kryzysowy (Crisis and Resilience Fund) stanowi odpowiedź rządu na rosnące wyzwania ekonomiczne i społeczne. Dzięki elastycznym zasadom i szerokiemu spektrum możliwych wydatków umożliwia skuteczną pomoc. Szczególnie tym, którzy w danym momencie najbardziej tego potrzebują. Dlatego Fundusz odpowiada na realne potrzeby mieszkańców i gospodarstw domowych w całej Wielkiej Brytanii.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Zakaz stosowania kotłów gazowych wstrzymany. Do kiedy?

Wstrzymano zakaz stosowania kotłów gazowych na parę najbliższych lat. Natomiast na pompy ciepła i modernizację izolacji rząd przeznaczy 2,7 mld funtów.
Praca i finanse

Aż 4,2 mln osób pobiera Universal Credit bez obowiązku szukania pracy

W 2025 roku nastąpił wzrost liczby otrzymujących świadczenia głównie przez osoby pobierające Universal Credit bez obowiązku szukania pracy.
Praca i finanse

Strajk kierowców w lutym sparaliżuje część Londynu. Utrudnienia na 13 liniach

Wkrótce komunikację autobusową w Londynie dotknie paraliż. Kierowcy zaplanowani na luty łącznie kilka dni strajku w dwóch turach.
Londyn

Na depozyt na pierwsze mieszkanie w Londynie trzeba oszczędzać blisko 10 lat

Osoby kupujące pierwszą nieruchomość zaciągają dziś najwyższe w historii kredyty hipoteczne.
Niezbędnik emigranta

Brytyjskie banki zamykają konta osobom mieszkającym w Unii Europejskiej. Zadbaj o swoje konto

Co zrobić z kontem brytyjskim po powrocie do Polski?...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet