DWP wprowadza dwa nowe świadczenia pomocowe na pokrycie kosztów utrzymania

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) poinformowało o dwóch nowych świadczeniach, które mają pomóc w pokryciu kosztów utrzymania w 2026 roku. Co istotne – wnioskodawcy nie muszą pobierać zasiłków, aby kwalifikować się do wsparcia.

Od kwietnia tego roku władze lokalne będą mogły rozporządzać nowym funduszem Crisis and Resilience Fund. Ma on na celu wsparcie gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Dwa nowe świadczenia pomocowe

Miliony gospodarstw domowych będą mogły korzystać z pomocy w ramach funduszu. Wsparcie będzie miało formę finansową, dopłat do czynszu lub bonów żywnościowych.

Rząd zobowiązał się przeznaczyć 1 miliard funtów rocznie przez co najmniej trzy lata na rzecz władz lokalnych. Nowy fundusz zastąpi Household Support Fund.

I podobnie jak w przypadku Funduszu Wsparcia Gospodarstw Domowych (Household Support Fund), władze lokalne nadal będą miały swobodę decydowania o dokładnych kryteriach kwalifikowalności. Jednak wytyczne rządu mówią, że nie powinny ograniczać się tylko do osób pobierających świadczenia.

We wtorek Departament Pracy i Zatrudnienia (DWP) ujawnił więcej informacji na temat programu. Potwierdził, czego gospodarstwa domowe mogą się spodziewać w kwietniu.

Oprócz środków mających na celu wzmocnienie lokalnych usług wsparcia, w ramach funduszu rząd wprowadzi dwie nowe płatności. Będą to: płatność kryzysowa i płatność mieszkaniowa. Obie służą różnym celom i będą miały różne kryteria kwalifikowalności.

Świadczenie kryzysowe

Nowa „płatność kryzysowa” ma na celu oferowanie płatności „osobom w kryzysie”. Władze wykorzystają świadczenie kryzysowe, aby wesprzeć gospodarstwa domowe o niskich dochodach, które doświadczyły szoku finansowego lub którym grozi kryzys.

Może to dotyczyć osób pozbawionych podstawowych dóbr. Takich jak żywność, schronienie, ogrzewanie, a także mebli i sprzętu AGD. Dotyczy to wielu przyczyn, mogą to być: katastrofy, problemy zdrowotne, kradzież, zakończenie związku przemocowego lub luka w regularnych dochodach.

DWP zwróciło się do władz lokalnych z prośbą o przyjęcie podejścia „najpierw gotówka” do świadczenia kryzysowego. Co oznacza, że wypłaty gotówkowe powinny być przyznawane, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby tego nie robić. Świadczenie może mieć też formę bonów żywnościowych.

Ministerstwo twierdzi, że świadczenie kryzysowe ma na celu zaspokojenie okazjonalnych lub krótkoterminowych potrzeb i nie może stanowić uzupełnienia regularnych dochodów.

Niektóre władze lokalne wykorzystają również środki na zapewnienie rodzicom dzieci uprawnionych do bezpłatnych posiłków szkolnych bonów żywnościowych w okresie wakacyjnym.

Dopłata mieszkaniowa

W ramach funduszu rząd wprowadzi również nową „dopłatę mieszkaniową”. Jej celem jest zapewnienie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów mieszkaniowych osobom w potrzebie.

Dopłata ta będzie zazwyczaj związana z czynszem. Na przykład z koniecznością zapłaty czynszu z góry, kaucją lub niedoborem finansowym. Może również pokryć koszt przeprowadzki.

W przeciwieństwie do dopłaty kryzysowej, dopłata mieszkaniowa będzie ograniczona do osób pobierających określone świadczenia. Są to zasiłki mieszkaniowe lub Universal Credit z elementem mieszkaniowym na pokrycie kosztów wynajmu.

Dopłata będzie miała również charakter długoterminowy i będzie wypłacana bardziej regularnie. Na przykład osoba poszukująca pracy, która obecnie boryka się z niedoborem środków na wynajem, może ubiegać się o regularną dopłatę mieszkaniową. Dopóki nie będzie w stanie zwiększyć swoich dochodów lub znaleźć innego miejsca zamieszkania.