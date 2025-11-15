Gdzie najczęściej poszukiwacze znajdują ukryte skarby w UK?
Gdzie najczęściej poszukiwacze znajdują ukryte skarby w UK? / fot. Shutterstock
2 min.czytania

Gdzie w UK można znaleźć najwięcej ukrytych skarbów po wikingach i nie tylko?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Liczba znajdowanych w ziemi skarbów w Anglii osiągnęła rekordowy poziom. Okazuje się, że coraz więcej pasjonatów historii sięga po wykrywacze metalu, a niektóre ich znaleziska wzbudzają prawdziwą sensację. Ustalono także, w których rejonach można znaleźć najwięcej skarbów.

W 2024 roku w Anglii znaleziono aż 1540 drogocennych pod względem historycznym przedmiotów. Jest to rekord i z tego względu to właśnie ta część Wielkiej Brytanii zaskarbiła sobie miano najbogatszej w znaleziska.

Rejony, w których można znaleźć najwięcej ukrytych skarbów

Po raz kolejny wschodnia Anglia okazała się najbogatszym rejonem dla zapalonych poszukiwaczy ukrytych skarbów. Zarówno jeśli chodzi o biżuterię z epoki żelaza, średniowieczne monety jak i srebra wikingów.

W ubiegłym roku w regionie odkryto 388 skarbów, a w hrabstwie Norfolk – 138. Uważa się, że Norfolk ma dużą liczbę wartościowych znalezisk ze względu na historycznie gęstą populację tego obszaru i aktywną społeczność poszukiwaczy metali.

Londyn miał najmniej znalezisk – zarejestrowano ich zaledwie osiem. Dane opublikowane przez program British Museum dotyczący zabytków pokazują, że kolejne 85 skarbów odkryto w Walii. A dziewięć w Irlandii Północnej, podczas gdy w Szkocji obowiązuje osobne prawo dotyczące skarbów.

W Wielkiej Brytanii często znajduje się stare monety z czasów Imperium Rzymskiego
W Wielkiej Brytanii często znajduje się stare monety z czasów Imperium Rzymskiego / fot. Shutterstock

Zmiana definicji skarbu

Od lipca 2023 roku definicja skarbu została zmieniona i obejmuje teraz każdy metalowy przedmiot lub monetę, które mają ponad 200 lat i zostały uznane za mające wyjątkowe znaczenie historyczne, archeologiczne lub kulturowe, niezależnie od rodzaju metalu, z którego je wykonano.

Za sprawą tych zmian dwa znaleziska znalazły się w nowej kategorii. Należą do nich: pens Aethelstana II z IX wieku, znaleziony w lutym 2024 roku, oraz rzymska lampa ze stopu miedzi w kształcie stopy sandału, znaleziona w lipcu 2024 roku.

Pens, który został odkryty w Norfolk, jest uważany za pierwszą oficjalną monetę wyemitowaną przez Aethelstana (wodza wikingów) po przyjęciu chrztu.

Innym odkryciem dokonanym w Norfolk jest rzymska łyżka do uszu, która służyła do usuwania woskowiny usznej.

Warto wspomnieć, że w 2023 roku to także wschodnia część Anglii zdobyła tytuł najbardziej bogatej w ukryte skarby. W tamtym roku znaleziono tam 1343 wartościowe pod względem historycznym przedmioty. Wśród tych odkryć znalazły się 252 skrzynki z monetami, 1091 skrzynek z przedmiotami. A 95 procent z nich znaleziono za pomocą wykrywacza metali.

Ważną informacją dla poszukiwaczy jest ta, że zgodnie z procedurą po odkryciu potencjalnego skarbu szczęśliwy znalazca musi zgłosić to lokalnemu oficerowi łącznikowemu ds. znalezisk w ciągu 14 dni. W przeciwnym razie grozi jej grzywna bez ograniczeń lub do trzech miesięcy więzienia.

