stopy procentowe
Cykl cięć rozpoczął się w sierpniu 2024 roku / fot. Shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Główna stopa procentowa pozostaje na dotychczasowym poziomie

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Bank Anglii zakończył wrześniowe posiedzenie decyzją, aby utrzymać stopy procentowe na poziomie 4 proc. Wartość jest zgodna z przewidywaniami ekonomistów ankietowanych przez agencję Bloomberg. 

Wcześniej, w ramach obecnego cyklu luzowania polityki monetarnej, instytucja obniżyła stopy łącznie o 125 pb.

Obniżka, przerwa, obniżka… historia stóp procentowych w pigułce

Było to już szóste posiedzenie MPC w tym roku, a do tej pory trzy razy obniżano stopy procentowe. Cykl cięć rozpoczął się w sierpniu 2024, kiedy kredyt potaniał o 25 pb. We wrześniu stopy utrzymano, w październiku posiedzenie się nie odbyło. W listopadzie ponownie obniżono je o 25 pb., a w grudniu nastąpiła przerwa.

W lutym bieżącego roku stopy znów ścięto o 0,25 pkt proc., w marcu ich nie zmieniono, w maju dokonano kolejnej obniżki o 25 pb., a w czerwcu ponownie wstrzymano decyzje. Na sierpniowym spotkaniu, po wyrównanym głosowaniu wymagającym dogrywki, zdecydowano o kolejnym cięciu o 25 pb.

Decyzje dotyczące stóp procentowych będą podejmowane pod dyktando danych

Według najnowszych prognoz banku centralnego inflacja osiągnie szczyt we wrześniu 2025 roku. W sierpniu roczna inflacja CPI wyniosła 3,8 proc. Teraz spodziewany jest niewielki wzrost, zanim zacznie się stopniowy spadek w kierunku celu 2 proc.

Przejściowe odbicie inflacyjne może zwiększyć presję na płace i ceny, co wymaga dalszej uwagi. Prezes instytucji, Andrew Bailey, podkreślił, że choć cel inflacyjny wydaje się w zasięgu, to sytuacja wciąż nie jest w pełni bezpieczna.

stopy procentowe
Prawdopodobnie inflacja osiągnie szczyt we wrześniu 2025 roku / fot. Shutterstock.com

Decydenci BoE wskazali, że utrzymywanie ostrożności w polityce pieniężnej jest bardzo ważne. Tempo i zakres dalszego luzowania będą zależały od tego, jak szybko osłabnie presja dezinflacyjna. Bank centralny podkreślił, że polityka pieniężna nie podąża po z góry wytyczonej ścieżce. Kolejne decyzje będą wynikały z analizy bieżących danych gospodarczych.

BoE hamuje tempo sprzedaży obligacji

Równolegle BoE zdecydował o zmniejszeniu skali redukcji posiadanych obligacji rządowych. Powód to zwiększona zmienność na rynku długu, która podniosła koszty finansowania długoterminowego do najwyższego poziomu od blisko trzech dekad.

Dodatkowo od października tempo zmniejszania bilansu spadnie z 100 do 70 mld funtów rocznie, a sprzedaż będzie w mniejszym stopniu obejmować długoterminowe papiery skarbowe.

