Godziny otwarcia sklepów w Nowy Rok 1 stycznia 2026. Co będzie czynne w Anglii, Walii i Szkocji?

Nowy Rok w Wielkiej Brytanii to dzień, w którym zakupy są możliwe, ale wymagają dobrego planowania. 1 stycznia 2026 roku większość dużych supermarketów w Anglii, Walii i Szkocji będzie otwarta w skróconych godzinach. Natomiast część sieci całkowicie zamknie swoje placówki.

Podstawowe znaczenie ma lokalizacja sklepu oraz jego format. Duże markety działają krócej. Natomiast sklepy typu Express, Local czy przy stacjach paliw często pozostają otwarte znacznie dłużej.

Tesco i Sainsbury’s: skrócone godziny, ale sklepy będą otwarte

W Nowy Rok duże sklepy Tesco i Tesco Extra planują otwarcie zazwyczaj w godzinach około 9:00–18:00. To wyraźnie krócej niż w zwykły dzień roboczy, dlatego poranne lub wieczorne zakupy mogą być utrudnione. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku Tesco Express. Te w wielu lokalizacjach mają funkcjonować niemal normalnie. Często od wczesnego rana do późnego wieczora.

Podobną politykę stosuje Sainsbury’s. Duże supermarkety tej sieci mają być otwarte mniej więcej od 8:00 do 20:00, choć konkretne godziny zależą od miasta i regionu. Sainsbury’s Local, czyli mniejsze sklepy osiedlowe, zazwyczaj działają dłużej. Często do późnych godzin wieczornych. Jednak sieć wyraźnie podkreśla, że harmonogram jest elastyczny i należy sprawdzić każdy sklep osobno.

Asda: duże markety krócej, małe sklepy często bez zmian

W przypadku Asdy Nowy Rok oznacza skrócony dzień handlowy w dużych supermarketach, które zazwyczaj będą czynne od 9:00 do 18:00. Inaczej sytuacja wygląda w Asda Express oraz sklepach przy stacjach paliw. Wiele z nich ma działać normalnie, a część nawet całodobowo. To dobra wiadomość dla osób, które potrzebują pilnych zakupów późnym wieczorem lub w nocy.

Aldi i Lidl: tu mogą czekać zamknięte drzwi

Osoby planujące zakupy w dyskontach muszą zachować szczególną ostrożność. Aldi zapowiedziało zamknięcie wszystkich sklepów w Wielkiej Brytanii w Nowy Rok, co oznacza brak możliwości zrobienia zakupów 1 stycznia 2026 roku.

Lidl w większości lokalizacji również pozostaje zamknięty, choć w poprzednich latach zdarzały się wyjątki – głównie w Londynie i okolicach M25. Na 2026 rok sieć zaleca sprawdzanie konkretnych sklepów, bo decyzje mogą się różnić regionalnie.

Morrisons, M&S, Iceland, Waitrose i Co-op – duże różnice lokalne

Morrisons planuje otwarcie sklepów w Nowy Rok, ale w skróconych godzinach, zazwyczaj od 9:00 do 18:00.

W przypadku Marks & Spencer sytuacja jest bardziej zróżnicowana. Część sklepów M&S Food będzie otwarta w ograniczonym czasie. Często od rana do wczesnego wieczora, natomiast inne – zwłaszcza poza centrami miast – mogą pozostać zamknięte.

Iceland tradycyjnie otwiera swoje sklepy na kilka godzin w ciągu dnia, najczęściej od 10:00 do 17:00, co daje możliwość zrobienia podstawowych zakupów, ale nie późnym wieczorem.

Waitrose w Nowy Rok w większości lokalizacji pozostaje zamknięty, z nielicznymi wyjątkami związanymi głównie z obsługą zamówień online.

Z kolei Co-op, popularny w mniejszych miejscowościach i na osiedlach, zwykle działa w skróconych godzinach, ale zakres otwarcia zależy od lokalnej spółdzielni – dlatego różnice między miastami są bardzo duże.

Anglia, Walia i Szkocja: sprawdzenie lokalnego sklepu to podstawa

Choć ogólne zasady obowiązują w całej Wielkiej Brytanii, różnice regionalne są bardzo częste. Szkocja może mieć inne godziny niż Anglia czy Walia, podobnie jak sklepy w galeriach handlowych, centrach miast lub przy stacjach paliw.

Dlatego wszystkie sieci jednoznacznie zalecają, aby przed wyjściem z domu sprawdzić godziny otwarcia konkretnego sklepu w oficjalnym „store locatorze”. To jedyny sposób, by uniknąć zamkniętych drzwi w Nowy Rok.

Godziny otwarcia sklepów w Nowy Rok. Zakupy wymagają planu

1 stycznia 2026 roku zakupy w UK będą możliwe, ale w ograniczonym zakresie. Większość dużych supermarketów otworzy się na kilka godzin. Natomiast część dyskontów pozostanie zamknięta. Dlatego ratunkiem dla spóźnialskich będą małe sklepy convenience i placówki przy stacjach paliw.

Kto zaplanuje zakupy z wyprzedzeniem i sprawdzi lokalne godziny otwarcia, uniknie stresu i noworocznych niespodzianek.