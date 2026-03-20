HSCB rozważa likwidację 20 tysięcy miejsc pracy. Ile stanowisk zniknie w UK?

HSBC, jeden z największych banków świata i istotny pracodawca w Wielkiej Brytanii. Ostatnio firma ogłosiła, że rozważa radykalne cięcia zatrudnienia, które mogą w nadchodzących latach zmienić kształt rynku pracy w sektorze finansowym.

Bank rozważ redukcję nawet 20 000 miejsc pracy. To stanowi około 10% jego globalnej siły roboczej – ogromna liczba, jak na instytucję zatrudniającą ponad 200 000 osób.

HSCB rozważa likwidację 20 tysięcy stanowisk – kto straci pracę?

Planowane zwolnienia dotyczą przede wszystkim stanowisk niezwiązanych bezpośrednio z obsługą klienta – centrów usług globalnych, działów administracyjnych oraz tzw. back office i middle office. To właśnie w tych obszarach bank zamierza wykorzystać sztuczną inteligencję, aby zwiększyć efektywność pracy i ograniczyć koszty operacyjne.

- Advertisement -

Ile miejsc pracy zniknie w Wielkiej Brytanii?

HSBC UK, brytyjska część grupy, tradycyjnie zatrudnia dziesiątki tysięcy pracowników. Według ostatnich danych, w Wielkiej Brytanii bank zatrudnia około 32 000 pracowników w obsłudze 14,5 miliona klientów. Jeżeli redukcje zostaną proporcjonalnie przeniesione na działalność w UK, realne cięcia mogą sięgać kilku tysięcy miejsc pracy. Dlatego zwolnienia dla lokalnego rynku finansowego będą znaczącym wstrząsem.

Redukcje stopniowe i długoterminowe

Plan zwolnień HSCB przewiduje na 3–5 lat. Firma zrealizuje plan reduckcji stopniowo, częściowo przez naturalne odejścia pracowników, brak zastępowania odchodzących osób oraz w wyniku sprzedaży lub zamknięcia części działalności. Bank może również przekazywać niektóre funkcje do outsourcingu, a nie zawsze formalnie zwalniać pracowników w trybie redundancji.

Zwolnienia w HSCB to przykład trendu na rynku pracy

Tego typu decyzje nie są odosobnione. Sektor bankowy i usługi finansowe podlegają rosnącej presji kosztowej, a automatyzacja i sztuczna inteligencja stają się kluczowymi narzędziami zwiększania efektywności. Globalnie banki planują redukcje setek tysięcy etatów w najbliższych latach, co pokazuje, że transformacja rynku pracy jest trwałym procesem.

Wyzwania dla pracowników

Dla pracowników HSBC i ich rodzin oznacza to konieczność zdobywania nowych kompetencji i elastyczności zawodowej. Rynek pracy w sektorze finansowym w Wielkiej Brytanii pozostaje jednym z najważniejszych. Jest jednocześnie najbardziej narażony na wpływ technologicznych zmian. Zastępowanie tradycyjnych stanowisk rozwiązaniami cyfrowymi stawia przed ludźmi wyzwania adaptacyjne, a banki muszą balansować między cięciami kosztów a utrzymaniem jakości usług.

Konsekwencje dla rynku i gospodarki

Redukcja zatrudnienia w HSBC będzie jednym z największych cięć w brytyjskim sektorze finansowym w ostatnich latach. Jednocześnie stanowi element szerszej tendencji transformacji pracy. Sytuacja ta stawia pytania o przyszłość bankowości jako pracodawcy i tempo, w jakim technologie będą zastępować ludzką pracę, co będzie coraz częściej przedmiotem debat w kontekście polityki gospodarczej i rynku pracy w Wielkiej Brytanii.