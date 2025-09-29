Imigranci powinni zapracować na prawo stałego pobytu – według minister spraw wewnętrznych

Shabana Mahmood chce utrudnić imigrantom uzyskanie prawa stałego pobytu
Minister spraw wewnętrznych, Shabana Mahmood uważa, że imigranci powinni udowodnić, że przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa, by otrzymać prawo pobytu (ILR) w UK.

W swoim przemówieniu na konferencji laburzystów, minister spraw wewnętrznych, Shabana Mahmood przedstawi szereg warunków, które będą musieli spełnić imigranci, aby uzyskać prawo stałego pobytu.

Prawo stałego pobytu dla imigrantów pod pewnymi warunkami

Shabana Mahmood chce wprowadzić szereg zmian dla imigrantów. Zgodnie z jej propozycją, legalni imigranci będą musieli wykazać się znajomością języka angielskiego na wysokim poziomie. A także mieć czystą kartotekę kryminalną i angażować się w wolontariat w swojej społeczności, aby uzyskać prawo stałego pobytu w UK.

Krótko mówiąc – przestępcy i osoby, które nie znają języka angielskiego na „wysokim poziomie”, nie otrzymają pozwolenia na osiedlenie się na Wyspach.

Według Partii Pracy ta polityka stawia wyraźną granicę między podejściem rządu a partią Reform UK, która chciałaby zrezygnować z bezterminowego pozwolenia na pobyt.

Mahmood chciałaby, aby imigranci musieli udowodnić swoją integrację z brytyjskim społeczeństwem. Powinien być to warunek potrzebny do uzyskania statusu osoby osiedlonej. Dotyczy to również spełnienia takich warunków, jak obowiązkowe opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. A także niepobieranie zasiłków i wspieranie swoich społeczności.

Partia Pracy twierdzi, że niektórzy cudzoziemcy mogliby uzyskać wcześniejszy status osoby osiedlonej, w oparciu o swój wkład lub umiejętności.

Integracja z brytyjskim społeczeństwem ma być kluczowym kryterium w przyznaniu prawa stałego pobytu imigrantom w UK
Integracja z brytyjskim społeczeństwem ma być kluczowym kryterium w przyznaniu prawa stałego pobytu imigrantom w UK / fot. Shutterstock

Walka z Reform UK kosztem imigrantów

Zaostrzenie podejścia do imigrantów ze strony Partii Pracy wynika z jej przegranej w sondażach na rzecz populistycznej partii Reform. Ta ostatnia natomiast prezentuje skrajne podejście antyimigracyjne.

Niedawno Nigel Farage poinformował o całkowitej rezygnacji z prawa stałego pobytu dla imigrantów. Jego partia chciałaby je zastąpić wizami, o które imigranci musieliby ubiegać się co pięć lat. To wpłynęłoby na setki tysięcy obecnych stałych rezydentów.

Obecnie imigranci mogą ubiegać się o bezterminowe pozwolenie na pobyt po pięciu latach spędzonych w Wielkiej Brytanii. Daje im ono prawo do stałego zamieszkania, nauki i pracy na Wyspach.

Partia Pracy planuje ponadto podwoić okres uzyskania settled status z pięciu do dziesięciu lat. Zgodnie z propozycją Shabany Mahmood imigranci będą mogli mieszkać w UK przez dekadę i nadal nie otrzymać pozwolenia na pobyt. Jeśli nie spełnią nowych standardów. Podczas gdy inni otrzymają przyspieszoną procedurę. Konsultacje dotyczące nowych zasad mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

