Imigranci z UE zgłaszają, że są dyskryminowani w pracy i w urzędach / fot. Shutterstock
2 min.czytania

Imigranci z UE dyskryminowani w pracy i brytyjskich urzędach

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Co najmniej jedna trzecia imigrantów z UE w Wielkiej Brytanii zgłasza dyskryminację w pracy i ze strony organów publicznych.

Długoterminowi rezydenci mówią, że doświadczają problemów po Brexicie także w korzystaniu z prawa do podróżowania i równego traktowania.

Dyskryminacja imigrantów z UE w pracy i w brytyjskich urzędach

Z raportu brytyjskiego niezależnego organu nadzorczego Independent Monitoring Authority (IMA) wynika, że dyskryminacja imigrantów z UE zdarza się dość często zarówno w pracy jak i w urzędach.

Pięć lat po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ponad jedna trzecia obywateli UE zgłosiła przypadki dyskryminacji ze strony organów publicznych. Natomiast jedna na pięć osób stwierdziła, że doświadczyła trudności w korzystaniu ze swoich praw. W tym także prawa do pracy, prawa do podróżowania w obie strony oraz prawa do równego traktowania w urzędach.

Miranda Biddle, która jest dyrektor generalną IMA, powiedziała:

Pięć lat po Brexicie wyniki badania potwierdzają naszą obecną wiedzę. Mimo że świadomość praw rośnie, niektórzy imigranci z UE nadal napotykają bariery w dostępie do nich. Jest również prawdopodobne, że problemy, z którymi borykają się obywatele UE będą się nadal nasilać i stawać coraz bardziej złożone.

IMA to organ powołany na mocy Ustawy o wystąpieniu z UE z 2020 roku. Jego celem jest zapewnienie przestrzegania praw imigrantów do życia, pracy, przejścia na emeryturę oraz dostępu do opieki zdrowotnej i socjalnej.

Imigranci z UE doświadczają problemów w pracy ze względu na pochodzenie / fot. Shutterstock

Imigranci chcą pomocy w utrzymaniu prawa do swobodnego podróżowania

Brexit był ogromną burzą dla milionów imigrantów z UE, którzy obecnie posiadają settled status lub pre-settled staus w Wielkiej Brytanii.

Na pytanie, jakie kroki IMA może podjąć, aby ułatwić im życie w po-brexitowej rzeczywistości, ponad połowa ankietowanych wskazała pomoc w utrzymaniu prawa do „swobodnego podróżowania bez zmartwień i obaw”.

Oczekiwali również, że IMA pomoże zapewnić im odpowiedni dostęp do wsparcia w razie potrzeby i ochronę przyszłych pokoleń.

IMA monitoruje doświadczenia imigrantów z UE od 2021 roku. Czyli pierwszego pełnego roku, w którym Wielka Brytania znajduje się poza Unią.

Badanie praw obywatelskich z 2025 roku wykazało, że większość obywateli UE zna swoje prawa wynikające z umowy o wystąpieniu. Czyli prawnie wiążącego traktatu, który stanowił podstawę Brexitu.

Badanie ujawniło jednak pewne niepokojące luki w wiedzy na temat dzieci. Prawie cztery na dziesięć imigrantów z UE stwierdziło, że nie ubiegało się o status osoby osiedlonej dla swojego dziecka. Natomiast ponad 70 proc. tej grupy uważało, że ich dziecko ma automatyczne prawo do obywatelstwa brytyjskiego.

Znaczna liczba respondentów ujawniła również, że byli dyskryminowani przez lekarzy rodzinnych, szpitale, władze lokalne lub Home Office i Straż Graniczną.

