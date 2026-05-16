Czynsze w UK pochłaniają coraz większy procent naszych zarobków
Czynsze w UK pochłaniają coraz większy procent naszych zarobków / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Najemcy wydają zbyt dużą część dochodów na czynsze w UK

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Dla najemców w Anglii zbliża się tzw. Cost of Rent Day, który pokazuje skalę kryzysu mieszkaniowego w kraju. Niestety czynsze w UK pochłaniają coraz większą część naszych dochodów.

Stworzony przez Instytut Adama Smitha termin „Cost of Rent Day” odnosi się do dnia w roku, w którym przeciętny najemca zarobił na tyle dużo, aby pokryć roczne koszty najmu. Oznacza to, że całe zarobki przed tą datą idą na czynsz. Jest to tak naprawdę wskaźnik, który pokazuje dotkliwość kryzysu mieszkaniowego. Jeszcze w 2024 roku dzień ten przypadał na 5 maja (a w Londynie na początek czerwca). Teraz termin ten coraz bardziej się wydłuża. To pokazuje nam, jak coraz większy procent naszych rocznych zarobków pochłania czynsz.

Czynsze w UK pochłaniają coraz większą część zarobków

Obecnie równowartość ponad czteromiesięcznego dochodu pochłaniają opłaty za wynajem. Grupy z Generation Rent and Renters’ Reform Coalition apelują do rządu o podjęcie natychmiastowych działań w celu zahamowania rosnących cen wynajmu.

- Advertisement -

Dane ONS wskazują, że prywatni najemcy o średnich dochodach zazwyczaj wydają około 36 proc. swoich zarobków na wynajem mieszkania w Anglii. Natomiast obciążenie finansowe jest jeszcze bardziej dotkliwe w niektórych dużych miastach. Na przykład najemcy w Londynie zazwyczaj osiągają „Cost of Rent Day” dopiero 2 czerwca. Podczas gdy w Bristolu muszą czekać do 13 czerwca. Co ciekawe – w londyńskiej dzielnicy Kensington i Chelsea ta krytyczna data przypada dopiero na 26 września.

Ben Twomey, dyrektor generalny Generation Rent, powiedział:

Domy to fundament naszego życia. Ale kiedy jesteśmy zmuszeni wydawać zbyt dużą część naszych dochodów na czynsz, dzieci idą do szkoły głodne, a starsi najemcy nie mogą sobie pozwolić na włączenie ogrzewania. To niesprawiedliwe, że ponad cztery miesiące naszych dochodów rocznie pochłaniają właściciele mieszkań. Rząd musi pilnie przyznać burmistrzom metropolii uprawnienia do zahamowania rosnących czynszów poprzez ograniczenie ich podwyżek.

Ponad cztery miesiące naszych dochodów rocznie pochłaniają właściciele mieszkań
Wysokość czteromiesięcznego dochodu rocznie wydajemy na czynsz / fot. Shutterstock

Reformy chroniące najemców są niewystarczające?

Aby chronić najemców, rząd wprowadził w kwietniu reformy w Anglii. Zapewniły one większe zabezpieczenia najemców i bardziej sprawiedliwe zasady dotyczące czynszów. Zgodnie z nimi landlordzi mogą podnosić czynsze tylko raz w roku. Natomiast najemcy mogą kwestionować wysokość podwyżek, jeśli uważają, że są niesprawiedliwe.

Ponadto ustawa o prawach najemców oznacza również koniec eksmisji bez orzekania o winie. Dzięki niej prywatni właściciele nie będą mogli eksmitować najemców bez ważnego uzasadnienia.

Badania dotyczące tego, jak dużą część zarobków pochłaniają czynsze w UK, zostały opublikowane w oddzielnym raporcie Instytutu Badań nad Polityką Publiczną (IPPR). Oszacowano w nim, że 2,4 miliona gospodarstw domowych w prywatnym sektorze wynajmu boryka się z nieopłacalnymi kosztami mieszkaniowymi.

Nieopłacalne koszty mieszkaniowe zdefiniowano jako wydatki na czynsz wynoszące 30 proc. lub więcej dochodów. Już po opodatkowaniu.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Kryzys w UK

Pracujesz part-time lub jako self-employed w UK? Możesz być zagrożony ubóstwem na emeryturze

Ryzyko ubóstwa na emeryturze nie dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych czy żyjących z zasiłków. Coraz częściej zagrożony ubóstwem na emeryturze jest ktoś, kto pracuje każdego dnia.
UK

Zarabiasz 40 000 funtów lub mniej? Możesz ubiegać się o zasiłek

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że mogą ubiegać się o zasiłek pracując. Przez tę niewiedzę tracą tysiące funtów.
Praca i finanse

Zwrot podatku szybciej? HMRC wyjaśnia, jak to zrobić i kto może skorzystać

Urząd poinformował, że już w pierwszym tygodniu nowego roku podatkowego niemal 300 tysięcy osób przesłało swoje deklaracje.
UK

Anglia rusza z masowymi testami na SMA u noworodków

Anglia ogłosiła szeroko zakrojony program badań przesiewowych na SMA, dzięki czemu walka z tą podstępną chorobą będzie łatwiejsza.
UK

Eurostar Snap: nawet 50 proc. taniej na szybkie podróże z Londynu

Eurostar uruchomił opcję, która pozwala mocno obniżyć koszt wyjazdu do najpopularniejszych europejskich miast.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie