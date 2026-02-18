Jak legalnie uniknąć MTD dla samozatrudnionych?

Wprowadzenie systemu MTD dla potrzeb podatku, który płacą samozatrudnieni oraz wynajmujący nieruchomości budzi ogromne kontrowersje. Zamiast 1 rocznego rozliczenia, będą oni musieli składać 5 rozliczeń każdego roku. Co więcej także podatnicy poniosą koszty wdrożenia odpowiedniego oprogramowania i zapewne większe koszty księgowe. Jak uniknąć MTD, jeśli jesteś samozatrudniony?

MTD maszynką do robienia pieniędzy dla HMRC

Zdaniem organizacji zrzeszających przedsiębiorców, zmieniając liczbę rozliczeń z 1 do 5 rocznie, HMRC zamierza „zarobić” na karach i odsetkach kwotę rzędu 780 milionów funtów. Przesiębiorcy, którym ciężko utrzymać jeden deadline rocznie, a takich jest prawie milion każdego roku, tym bardziej będą mieli trudności ze złożeniem aż 5 deklaracji każdego roku na czas. Już pierwszy kwartał funkcjonowania systemu (od 1 kwietnia 2026) pokaże skalę problemu. Zdaniem brytyjskich księgowych przedsiębiorcy nie są gotowi do kwartalnych rozliczeń i nie mają wdrożonych systemów. Nie znają także ceny usług księgowych za rozliczenie MTD.

Kto nie musi dołączyć do MTD?

HMRC zostawiło furtkę dla osób wykluczonych cyfrowo, bowiem cały system opiera się na oprogramowaniu. Osoby takie mogą się ubiegać o zwolnienie, jeśli korzystanie z narzędzi cyfrowych jest dla nich nieuzasadnione z powodu:

Niepełnosprawności, wieku lub stanu zdrowia: które sprawiają, że korzystanie z technologii cyfrowej jest niepraktyczne.

Brak dostępu do Internetu: nie masz dostępu do Internetu w domu lub miejscu pracy ze względu na lokalizację.

Przekonania religijne: Twoje przekonania są niezgodne z korzystaniem z urządzeń elektronicznych.

Jak jeszcze ominąć MTD dla self-employed?

Najprostszym sposobem, jeśli nie podchodzi się pod wyjątki, jest założenie spółki limited. Spółki limited rozliczają się raz do roku i HMRC nie planuje zmian w tym zakresie. Wyjątek stanowią deklaracje VAT, jeśli spółka jest zarejestrowana do tego podatku, ale to samo dotyczy też samozatrudnionych.

Spółka LTD daje też korzyści podatkowe (podatek od spółek jest niższy niż Income Tax powyżej pewnego dochodu).

Od niedawna rośnie zainteresowanie spółkami ltd i jednym z powodów jest chęć uniknięcia MTD.

Aby wyliczyć, czy koszty założenia i prowadzenia spółki limited dadzą Ci realne oszczędności, poproś o wycenę.

MTD okrzyknięte skandalem

Dodatkowe obowiązki i koszty oprogramowania spadną na samozatrudnionych i landlordów. Wielu z nich to jednoosobowe, małe firmy, gdzie właściciel będzie musiał wziąć te obowiązki na swoje barki.

Jak podaje Financial Times, prawie połowa osób objętych nowym systemem, nadal kompletnie nie ma pojęcia, że czeka ich zmiana. To oznacza, że mogą oni otrzymywać kary za spóźnienia, co stanowić będzie dodatkowe obciążenie finansowe.

Dla wielu tak ogromna zmiana w systemie, jest źle wprowadzona i brakuje kampanii informacyjnych oraz darmowych narzędzi do obsługi faktur stworzonych przez rząd. Dla porównania w Polsce, gdzie niedawno wprowadzono system KSEF, rząd udostępnił darmową aplikację na komputery i komórki.