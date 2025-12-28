Rachunki za wodę – jak je obniżyć o setki funtów?

Gdy myślimy o oszczędzaniu, to jako pierwsze przychodzi nam do głowy raczej skręcenie kaloryferów… A także ograniczenie wydatków na przyjemności lub robienie zakupów w sposób bardziej racjonalny. Tymczasem rzadko kiedy myślimy o tym, że nasze pieniądze „pożerają” cieknące krany lub w ogóle nieszczelne instalacje wodne.

Okazuje się, że bardzo często najzwyczajniej marnujemy wodę. Jest to nie tylko nieekologiczne, ale także nieopłacalne. Jeśli chcielibyśmy obniżyć rachunki za wodę, musimy zwrócić uwagę na parę istotnych kwestii.

Jak obniżyć rachunki za wodę?

Wycieki wody to zjawisko powszechne, niezależnie od tego, czy dochodzi do tego w naszym domu, czy też gdzieś głębiej, na poziomie większych instalacji. Dlatego warto jest od czasu do czasu zadbać o przegląd instalacji, a także baterii łazienkowych i kuchennych, aby zminimalizować ryzyko utraty wody.

Poza tym, dla zaoszczędzenia wody, warto jest założyć na krany tzw. aeratory. Te, poprzez napowietrzanie wody, pozwalają zmniejszyć jej przepływ, zachowując jednocześnie podobne ciśnienie. Aeratory są łatwe w montażu, a dodatkowo można z nich skorzystać w przypadku większości standardowych kranów. Eksperci szacują, że krany z napowietrzaczami zużywają do 50 proc. mniej wody, co może oznaczać oszczędność rzędu nawet 110 funtów rocznie na osobę.

Napraw cieknący kran. Nie zgadniesz, ile możesz zaoszczędzić

Kto z nas nie miał w domu cieknącego kranu, ale machał na to ręką? W końcu „ile wody można stracić, gdy kapie kropelka po kropelce?”. A jednak, cieknący kran drenuje także nasze kieszenie i w każdym domu jego naprawa powinna być priorytetem. Szacuje się, że kran, z którego kapie woda, to marnotrawstwo nawet 5500 litrów wody rocznie albo wyrzucenie w błoto ponad 20 funtów. Sprawa robi się jeszcze bardziej poważna, gdy woda z kranu nie tylko kapie, ale leje się cienką strużką. W taki sposób można w ciągu roku zmarnować nawet 175 000 litrów wody rocznie albo, przekładając to na gotówkę, wyrzucić w przysłowiowe błoto blisko 400 funtów.

Wymień zmywarkę na nową i oszczędną

Jednym z podstawowych błędów, jakie robią ludzie, jest trzymanie w domu starego sprzętu, np. starej zmywarki. I choć szczytne jest, że domownicy nie chcą wyrzucać do śmieci tego, co jeszcze działa, to często stary sprzęt AGD jest zwyczajnie nieefektywny. Nowoczesne zmywarki są zaprojektowane tak, żeby zużywać jak najmniejszą ilość wody i energii. A nowy zakup szybko się gospodarstwom domowym zwraca. W porównaniu do starszych modeli, nowe, energooszczędne modele zmywarek zużywają około 30 proc. mniej wody, co odpowiada rocznej oszczędności w wysokości ok. 40,16 funtów. Zmywarki takie zużywają też o 12 proc. mniej energii, co odpowiada ok. 38 funtów, przy codziennym użytkowaniu.

Warto dodać, że ręczne mycie naczyń to zużycie ok. 100 litrów wody. Starsze modele zmywarek zużywają ok 50 litrów wody na jeden cykl, natomiast młodsze modele – niecałe 10 litrów.

Zainwestuj w nową toaletę

Podobnie jak zmywarki, także toalety są obecnie projektowane tak, by zużywały jak najmniej wody. Zwłaszcza że przy codziennym używaniu i kilku domownikach, zużycie wody w toalecie może być znaczne. Tradycyjne toalety pobierają na spłukanie nawet 14 litrów wody. W tym samym czasie nowoczesne modele, o niskim zużyciu wody, wykorzystują jej nawet o 80 proc. mniej. Daje to oszczędność aż do 25 000 litrów wody na osobę rocznie, czyli około 60 funtów.

Zainstaluj detektor wycieku wody

Tam, gdzie jest to możliwe, warto jest zadbać o zainstalowanie detektora wycieku wody. Urządzenie takie pozwala na szybkie wykrycie wycieku – przede wszystkim w obrębie rur wodociągowych – i podjęcie odpowiednich działań, zanim dojdzie do poważnej szkody.