Jak w ciągu roku zaoszczędzić 1500 funtów i nawet tego nie zauważyć?

Kto nie chciałby się obudzić 1 stycznia 2026 roku ze świadomością, że ma na dodatkowe wydatki 1500 funtów? Eksperci przekonują, że jest to nie tylko możliwe, ale też proste do wykonania. Gdyż nie wymaga od nas zbyt dużego poświęcenia.

Co zatem zrobić, by z początkiem przyszłego roku mieć do wydania blisko 1500 funtów? Cóż, wystarczy tylko… regularnie odkładać do skarbonki stałą sumę. I to według ściśle określonego schematu.

Zdaniem ekspertów Apartment Therapy oszczędzanie powinno być rozpisane na każdy tydzień. A każdego dnia powinno się odkładać inną sumę, by w jak najmniejszym stopniu poczuć odpływ bieżącej gotówki.

Jak w ciągu roku zaoszczędzić 1500 funtów?

Eksperci Apartment Therapy zalecają zacząć oszczędzanie w każdym tygodniu od odłożenia w niedzielę 1 funta. Następnego dnia odkładamy 2 funty, kolejnego 3 funty, i tak dalej. Aż dojdziemy do soboty, w której odłożymy do skarbonki 7 funtów.

W ten sposób w ciągu tygodnia zaoszczędzimy ładną kwotę 28 funtów. Natomiast w ciągu miesiąca – średnio trochę ponad 120 funtów. Z kolei w ciągu roku odłożona suma wyniesie dokładnie 1456 funtów.

Inny sposób na oszczędzanie

Podobne oszczędzanie można przeprowadzić odkładając do skarbonki nie funty, a pensy. W tym jednak wypadku eksperci radzą nie zaczynać każdego nowego tygodnia od odłożenia 1 pensa, tylko kontynuować oszczędzanie o 1 p więcej każdego dnia.

Jeśli wytrwamy tak przez cały rok, przekraczając po 100 dniach 1 funt dziennie itd., to w ciągu roku będziemy w stanie zaoszczędzić 671,61 funta.