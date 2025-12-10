Rekordowe podatki na Wyspach. Tak „źle” nie było od prawie 50 lat!

W Wielkiej Brytanii narasta poczucie wymykania się systemu podatkowego spod kontroli. Dane przytaczane przez This is Money pokazują, że kraj znalazł się w punkcie zwrotnym: podatki w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza te dotyczące dochodów i zysków kapitałowych, osiągnęły najwyższy poziom od prawie pół wieku.

Brytyjska polityka podatkowa wymaga przemyślenia i większej transparentności. Jeśli tendencja wzrostowa utrzyma się, skutki odczuje nie tylko budżet państwa, ale przede wszystkim obywatele i przedsiębiorcy.

Wielka Brytania wyprzedza największe gospodarki w obciążeniu dochod ów

Często to Francja postrzegana jest jako kraj o wyjątkowo wysokich podatkach. Najnowsze analizy OECD wskazują jednak, że w przypadku podatków od dochodu i zysków kapitałowych to Brytyjczycy ponoszą większy ciężar. W 2023 roku obciążenie to sięgnęło 10,8 proc. krajowego dochodu – najwięcej od 1978 roku. Podobne wskaźniki zanotowano w Niemczech (10,1 proc.) czy Stanach Zjednoczonych (10,3 proc.), podczas gdy Francja utrzymała poziom 9,3 proc.

Od 2021 roku brytyjska wartość regularnie przewyższa francuską. Nie ma co się dziwić, skoro właśnie funduje obywatelom potrójne uderzenie podatkowe. Dla pocieszenia ogólna presja, obejmująca również podatki firmowe i sektorowe, wciąż pozostaje niższa niż po drugiej stronie Kanału La Manche – w Wielkiej Brytanii to 34,4 proc., we Francji aż 43,5 proc. Nie zmienia to jednak faktu, że struktura podatkowa Wysp coraz mocniej obciąża przeciętnego pracownika.

Rząd wyjmie 67 miliard ów wi ęcej z kieszeni podatnik ów

Narastające obciążenie jest powiązane z decyzjami rządu stosującego mechanizm zamrożenia progów podatkowych. Ten pozornie neutralny ruch sprawia, że rosnące wynagrodzenia automatycznie wypychają podatników do wyższych stawek. Według analiz dołączonych do najnowszego budżetu same tylko skutki zamrożenia progów podniosą roczny rachunek podatkowy Brytyjczyków o 67 miliardów funtów do początku następnej dekady.

Dodatkowe zmiany – w tym modyfikacje w systemie „salary sacrifice”, podwyższone podatki od dywidend, nieruchomości czy oszczędności – tylko zwiększają presję. Ostatecznie, jeżeli rząd utrzyma obecny kurs, łączny ciężar podatkowy może wzrosnąć do rekordowych 38 proc. PKB do roku budżetowego 2030–2031.

Choć rosnące wpływy mają łatać rosnący dług publiczny, prognozy nie pozostawiają złudzeń: w 2030 roku dług ma wynieść około 96 proc. PKB. Dalsze podwyżki mogą zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu z uwagi na osłabienie motywacji do pracy, inwestowania i prowadzenia działalności.