Jedna na cztery osoby w UK aplikuje o pracę, która nie istnieje

Zjawisko nazywane „pracą widmo” staje się coraz bardziej powszechne w Wielkiej Brytanii. Aż jedna osoba na cztery aplikuje o stanowisko, które nie istnieje.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Employment Hero pokazuje, jak bardzo pogorszyła się sytuacja dotycząca stanu rekrutacji w Wielkiej Brytanii. Coraz częściej mamy do czynienia z tzw. pracą widmo, czyli stanowiskami, które są ogłaszane, jednak tak naprawdę rekrutacja ich nie dotyczy.

Praca widmo coraz bardziej powszechna w UK

Jedna czwarta (24 proc.) osób w Wielkiej Brytanii twierdzi, że aplikowała o tzw. pracę widmo. Odsetek ten jest wyższy wśród osób w wieku od 18 do 34 lat i wynosi 37 proc. Tylko 38 proc. ofert pracy uznaje się za rzeczywiste.

- Advertisement -

Jest wiele przyczyn wzrostu liczby ofert pracy widmo. Wiadomo, że niektórzy pracodawcy publikują oferty pracy, aby zbudować bazę kandydatów. A także przetestować oczekiwania płacowe lub porównać je z rynkiem nie kierując się przy tym zamiarem zatrudnienia.

Co jednak bardziej niepokojące, zjawisko to wiąże się również z phishingiem. Gdzie fałszywe ogłoszenia są wykorzystywane do zbierania danych osobowych od kandydatów, wykorzystując desperację na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.

Trudna sytuacja na brytyjskim rynku pracy

Przeprowadzone badanie pokazuje także powszechną frustrację związaną z brytyjskim systemem rekrutacji. Okazuje się, że co trzeci (33 proc.) pracownik w Wielkiej Brytanii twierdzi, że ciężko mu było znaleźć pracę. Natomiast w przypadku osób w wieku od 18 do 34 lat odsetek ten wzrasta do 46 proc.

Co zaskakujące, ośmiu na dziesięciu pracowników (80 proc.) twierdzi, że aplikowało o pracę i nie otrzymało odpowiedzi, a ponad połowa (54 proc.) wskazuje to jako najbardziej frustrujący element poszukiwania pracy.

Ponadto prawie połowa pracowników (46 proc.) wskazuje czasochłonne zadania jako najgorszy element procesu rekrutacji. Natomiast 44 proc. zgłasza długie oczekiwanie między rozmowami kwalifikacyjnymi, a 42 proc. twierdzi, że po rozmowie kwalifikacyjnej byli ignorowani.

Sześciu na dziesięciu pracowników (61 proc.) twierdzi, że sam proces poszukiwania pracy lub rekrutacji całkowicie zniechęcił ich do szukania nowej pracy. A odsetek ten wzrasta do 69 proc. wśród młodszych pracowników i 67 proc. wśród kobiet.