bilety lotnicze
Podróżni na krótkich dystansach zapłacą średnio o 2 funty więcej / fot. Shutterstock.com
2 min.czytania

Jesienny budżet 2025 uderza w ceny biletów. Latanie będzie droższe

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Jesienny budżet 2025 przyniósł korektę podatku APD (Air Passenger Duty), co – jak wskazuje aviationsourcenews.com – wywołuje silne reakcje wśród linii lotniczych i portów regionalnych. Rząd przewiduje, że sama tylko podwyżka w latach 2025–26 zasili budżet kwotą 4,2 mld funtów. Branża ostrzega, że to krótkoterminowy zysk kosztem długofalowej konkurencyjności brytyjskiego rynku lotniczego.

Wielka Brytania i tak utrzymuje jedne z najwyższych podatków pasażerskich na świecie. W związku z tym kolejne podwyżki budzą rosnący niepokój, zwłaszcza że wpływają na cenę każdej podróży.

APD w górę od kwietnia 2026 roku

Największe zmiany wejdą w życie w kwietniu przyszłego roku. Wtedy większość stawek APD zostanie podniesiona zgodnie z RPI oraz skorygowana o ostatnią, podwyższoną inflację. O ile zdrożeją bilety lotnicze? Podróżni na krótkich dystansach zapłacą średnio o 2 funty więcej, a ceny za loty krajowe wzrosną o 1–2 funty. Zdecydowanie większy ciężar spadnie na pasażerów tras dalekodystansowych, gdzie dopłata może wzrosnąć nawet o 12 funtów.

Głośnym punktem budżetu pozostaje aż 50-procentowa podwyżka dla prywatnych odrzutowców – najwyższa stawka wzrośnie do 1141 funtów za osobę. Rok później dodatkowe obciążenia obejmą również mniejsze samoloty prywatne. Podróżni rodzinny odczują podwyżki szczególnie dotkliwie, ponieważ przykładowa czteroosobowa podróż do USA może przekroczyć poziom 400 funtów podatku.

Regionalne lotniska przez wyższe podatki mogą zmniejszyć ruch

Według danych cytowanych przez aviationsourcenews.com już dziś APD stanowi nawet 18 proc. ceny biletu na krótkich trasach. Linie lotnicze zrzeszone w Airlines UK określają nowe stawki jako cios wymierzony w pasażerów i przewoźników.

bilety lotnicze
Szczególnie duży ciężar spadnie na pasażerów tras dalekodystansowych / fot. Shutterstock.com

Szczególnie trudna sytuacja rysuje się dla portów regionalnych walczących o utrzymanie ruchu – wyższe obciążenia mogą zmniejszyć popyt na popularne trasy europejskie, co przełoży się na lokalną turystykę i miejsca pracy. Rząd otwarcie przyznaje w budżecie, że bilety lotnicze zdrożeją, ponieważ linie prawdopodobnie przerzucą pełne koszty na pasażerów.

Czy wyższy podatek poprawi ekologiczność lotów?

Ministerstwo Skarbu argumentuje, że podwyżki – szczególnie w segmencie prywatnych odrzutowców – to krok ku „sprawiedliwszemu opodatkowaniu” i sposób na ograniczenie emisji generowanych przez luksusowy transport lotniczy.

Niestety APD nie uwzględnia realnego śladu węglowego maszyn, a jedynie dystans i klasę podróży. W efekcie nowoczesny, bardziej ekologiczny samolot zostanie obciążony tym samym podatkiem co starsza, mniej wydajna konstrukcja. Systemu oparty na emisjach lub częstotliwości podróży lepiej oddawałby rzeczywisty wpływ pasażera na środowisko.

Na razie jednak podróżni mają ograniczone możliwości: rezerwacja lotów przed 1 kwietnia 2026 roku pozwoli uniknąć nowych stawek, a rodziny z dziećmi poniżej 16. roku życia wciąż mogą liczyć na wybrane ulgi.

