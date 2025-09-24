Strictly Come Dancing 2025
Jowita Przystal i Ross King w najnowszej edycji Strictly Come Dancing 2025

W najnowszej edycji Strictly Come Dancing 2025 jedną z najbardziej wyczekiwanych par jest z pewnością Jowita Przystal i Ross King. Polska tancerka profesjonalna, znana z występów w The Greatest Dancer i musicalach takich jak Legally Blonde, połączyła siły z popularnym reporterem ITV. Tworzą razem duet, który od samego początku budzi emocje widzów.

Jowita Przystal urodziła się w Krakowie. Tańcem zajmuje się od najmłodszych lat. Specjalizuje się w tańcach latynoamerykańskich oraz standardowych. Jej talent szybko zaowocował licznymi nagrodami i uznaniem w środowisku.  Zdobyła tytuł Mistrza Polski. W 2020 roku zdobyła ogólnokrajową popularność w Wielkiej Brytanii, wygrywając program The Greatest Dancer. To otworzyło jej drogę do udziału w Strictly Come Dancing. Jej doświadczenie scenicze i charyzma sprawiają, że każdy taniec w jej wykonaniu przyciąga uwagę widzów i krytyków.

Pierwszy taniec Jowity Przystał  i Rossa – mieszanka emocji i profesjonalizmu

W premierowym odcinku Strictly Come Dancing 2025 Jowita i Ross wykonali walc angielski, który został przyjęty bardzo pozytywnie zarówno przez jury, jak i publiczność. Choć Ross King nie miał wcześniej doświadczenia tanecznego, polska tancerka wykazała się cierpliwością i umiejętnością wprowadzania go w świat parkietu. Ich występ został oceniony jako pełen elegancji i lekkości. Natomiast komentarze w mediach społecznościowych podkreślały dobrą chemię pary i przyjemność płynącą z oglądania ich tańca.

Reakcja widzów i oczekiwania na kolejne odcinki

Fani programu szybko pokochali duet Przystal–King. Widzowie chwalą profesjonalizm Jowity, a także zaangażowanie Rossa. Kolejny odcinek Strictly Come Dancing 2025 będzie emitowany już w następny weekend. Natomiast para zapowiedziała wykonanie salsy, co wzbudza duże emocje wśród fanów show. Tańce latynoamerykańskie to specjalność polskiej tancerki, dlatego oczekiwania widzów są duże.

Eksperci i komentatorzy zauważają, że to jedna z tych par, które mają szansę dotrzeć do finału, dzięki połączeniu talentu, determinacji i sympatii publiczności.

Strictly Come Dancing 2025 – Jowita Przystal i Ross King to duet, który ma potencjał

Jowita Przystal udowadnia, że jej doświadczenie i pasja do tańca sprawiają, że nawet początkujący partnerzy mogą błyszczeć na parkiecie. Ross King z kolei pokazuje, że odwaga i zaangażowanie mogą przynieść widzom niezapomniane wrażenia. Ich wspólny występ w Strictly Come Dancing 2025 to dowód na to, że w tym programie nie liczy się tylko technika. Ważne są również chemia, radość z tańca i emocje, które potrafią poruszyć widzów. Czy razem zdobędą serca widzów?

 

