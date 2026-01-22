Kanclerz Reeves zapowiada ulgi wizowe. Chce przyciągnąć do Wielkiej Brytanii specjalistów

Migracja przy całym zagrożeniu z nią związanym pełni funkcję narzędzia międzynarodowego rozwoju. Wielka Brytania wysyła właśnie sygnał, że chce znów znaleźć się w centrum tej globalnej gry. Stąd plany na ulgi wizowe.

W świecie, w którym kapitał i kompetencje przemieszczają się szybciej niż kiedykolwiek, państwa konkurują nie tylko podatkami czy stabilnością, ale przede wszystkim otwartością na talenty. Wielka Brytania nie zamierza dawać przyzwolenia na masową migrację, ale chce więcej selektywnego przyciągania jakościowych specjalistów.

Ponad 100 tys. wniosków mniej

Brytyjska polityka migracyjna przechodzi jedną z najpoważniejszych reform od lat. Zainteresowanie wizami wyraźnie słabnie – w ciągu roku liczba składanych wniosków zmniejszyła się o ponad 100 tys. Według Home Office w 2025 roku we wszystkich kategoriach wizowych złożono około 737 tys. wniosków. Rok wcześniej było ich 840 tys.

Mocne załamanie widać w wizach pracowniczych, szczególnie w sektorze zdrowia i opieki. Liczba wniosków w tej kategorii spadła do zaledwie 61 tys. w 2025. Wyraźnie zmniejszyło się także zainteresowanie wizami dla wykwalifikowanych specjalistów. Ostatnio ubiegało się o nie 85,5 tys. osób, wcześniej – blisko 133 tys. Wielka Brytania ten parametr planuje zmienić.

Ulgi wizowe powinny przyciągnąć globalny kapitał i know-how

O planach wprowadzenia ulg wizowych kanclerz Rachel Reeves wspomniała na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Rządowe zapowiedzi zakładają uproszczenie procedur i obniżenie kosztów dla firm chcących sprowadzać wysoko wykwalifikowanych pracowników – talenty z zagranicy.

Zwroty opłat wizowych oraz skrócenie drogi do uzyskania statusu sponsora mają sprawić, że Wielka Brytania stanie się atrakcyjniejsza dla innowacyjnych przedsiębiorstw działających globalnie. To przesunięcie akcentów z ilości na jakość pokazuje, że migracja będzie akceptowana, ale jako wspierająca konkurencyjność gospodarki.

Najwięcej skorzystają branże przyszłości: sztuczna inteligencja, obliczenia kwantowe czy sektor półprzewodników. To właśnie tam deficyt specjalistów jest najbardziej odczuwalny, a globalna rywalizacja o ekspertów przybiera na sile. Nowe podejście wizowe ma zachęcać tzw. firmy ze statusem trailblazer do lokowania swoich zespołów badawczych w Wielkiej Brytanii. W związku z tym migracja przestaje być wyłącznie ruchem ludzi, a staje się transferem wiedzy.