Brytyjski program wizowy rośnie w siłę. Szansa dla utalentowanych!

Administracja USA w ostatnich latach wysyła jasne sygnały, że priorytetem ma być zatrudnianie obywateli amerykańskich. Firmy technologiczne i uczelnie zobligowano do stawiania rodaków na pierwszym miejscu, a opłaty za wizy H-1B dla zagranicznych ekspertów sięgają około 74 tys. funtów. W tej sytuacji Wielka Brytania chce wykorzystać okazję, aby przyciągnąć najbardziej utalentowanych naukowców i specjalistów.

Choć obecne opłaty za wizę Global Talent są znacznie niższe niż w USA, duże firmy i organizacje badawcze wskazują, że nadal stanowią barierę. Sama wiza kosztuje 766 funtów, a każdy kandydat musi dodatkowo zapłacić 1 035 funtów w ramach składki na opiekę zdrowotną. Opłaty dotyczą także członków rodziny.

Premier Starmer rozważa zniesienie opłat za wizy Global Talent

Zespół ds. globalnych talentów, powołany przez premiera Keira Starmera, rozważa zniesienie opłat za wizy typu Global Talent. Miałoby to wyraźnie zwiększyć konkurencyjność Wielkiej Brytanii.

Zainteresowanie brytyjskim programem rośnie. W ciągu roku zakończonego w czerwcu 2023 liczba wydanych wiz Global Talent wzrosła do 3 901 przypadków. Rząd chce podtrzymać ten trend i uczynić kraj jeszcze atrakcyjniejszym dla przedstawicieli nauki, inżynierii, medycyny, technologii cyfrowych, sztuki i humanistyki. To właśnie oni mają wnieść wyraźny wkład w rozwój gospodarki i umocnić pozycję Zjednoczonego Królestwa jako globalnego centrum innowacji.

Home Office selekcjonuje liderów i obiecujących ekspertów

Równolegle brytyjskie ministerstwo finansów pracuje nad rozszerzeniem pakietu zachęt, w tym w obszarze analizowania zmian podatkowych. Pod znakiem zapytania stanęły plany opodatkowania globalnego majątku osób ze statusem non-dom – rozwiązanie, które wzbudziło sprzeciw wśród bogatych rezydentów.

Home Office podkreśla, że wnioski wizowe są rozpatrywane wyłącznie w przypadku kandydatów uznanych za liderów lub osoby z potencjałem, potwierdzonym przez instytucje branżowe. Dzięki temu Wielka Brytania chce kontrolować – oprócz liczebności – również, a być może przede wszystkim, jakość napływających talentów.

Przepisy wjazdowe do Wielkiej Brytanii od kwietnia 2025 roku

Przypomnijmy, że od kwietnia 2025 roku każda osoba przyjeżdżająca do Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem obywateli Wielkiej Brytanii i Irlandii, musi posiadać zezwolenie w postaci eWizy lub Elektronicznej Autoryzacji Podróży. Nowe przepisy dotyczą również obywateli Polski, chyba że równocześnie mają oni brytyjski lub irlandzki paszport.

Z obowiązku posiadania ETA zwolnione są osoby mające prawo do pobytu. Ograniczenie nie dotyczy również ludzi mających prawo do pracy lub nauki w UK. Również posiadacze statusu osiedlonego lub tymczasowo osiedlonego są wolni od utrudnień.