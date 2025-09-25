wiza Global Talent
Rząd chce uczynić kraj atrakcyjniejszym m.in. dla przedstawicieli nauki, inżynierii i medycyny / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Brytyjski program wizowy rośnie w siłę. Szansa dla utalentowanych!

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Administracja USA w ostatnich latach wysyła jasne sygnały, że priorytetem ma być zatrudnianie obywateli amerykańskich. Firmy technologiczne i uczelnie zobligowano do stawiania rodaków na pierwszym miejscu, a opłaty za wizy H-1B dla zagranicznych ekspertów sięgają około 74 tys. funtów. W tej sytuacji Wielka Brytania chce wykorzystać okazję, aby przyciągnąć najbardziej utalentowanych naukowców i specjalistów.

Choć obecne opłaty za wizę Global Talent są znacznie niższe niż w USA, duże firmy i organizacje badawcze wskazują, że nadal stanowią barierę. Sama wiza kosztuje 766 funtów, a każdy kandydat musi dodatkowo zapłacić 1 035 funtów w ramach składki na opiekę zdrowotną. Opłaty dotyczą także członków rodziny.

- Advertisement -

Premier Starmer rozważa zniesienie opłat za wizy Global Talent

Zespół ds. globalnych talentów, powołany przez premiera Keira Starmera, rozważa zniesienie opłat za wizy typu Global Talent. Miałoby to wyraźnie zwiększyć konkurencyjność Wielkiej Brytanii.

Zainteresowanie brytyjskim programem rośnie. W ciągu roku zakończonego w czerwcu 2023 liczba wydanych wiz Global Talent wzrosła do 3 901 przypadków. Rząd chce podtrzymać ten trend i uczynić kraj jeszcze atrakcyjniejszym dla przedstawicieli nauki, inżynierii, medycyny, technologii cyfrowych, sztuki i humanistyki. To właśnie oni mają wnieść wyraźny wkład w rozwój gospodarki i umocnić pozycję Zjednoczonego Królestwa jako globalnego centrum innowacji.

Home Office selekcjonuje liderów i obiecujących ekspertów

Równolegle brytyjskie ministerstwo finansów pracuje nad rozszerzeniem pakietu zachęt, w tym w obszarze analizowania zmian podatkowych. Pod znakiem zapytania stanęły plany opodatkowania globalnego majątku osób ze statusem non-dom – rozwiązanie, które wzbudziło sprzeciw wśród bogatych rezydentów.

wiza Global Talent
W rok, do czerwca 2023, liczba wydanych wiz Global Talent wzrosła do 3 901 przypadków / fot. Shutterstock.com

Home Office podkreśla, że wnioski wizowe są rozpatrywane wyłącznie w przypadku kandydatów uznanych za liderów lub osoby z potencjałem, potwierdzonym przez instytucje branżowe. Dzięki temu Wielka Brytania chce kontrolować – oprócz liczebności – również, a być może przede wszystkim, jakość napływających talentów.

Przepisy wjazdowe do Wielkiej Brytanii od kwietnia 2025 roku

Przypomnijmy, że od kwietnia 2025 roku każda osoba przyjeżdżająca do Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem obywateli Wielkiej Brytanii i Irlandii, musi posiadać zezwolenie w postaci eWizy lub Elektronicznej Autoryzacji Podróży. Nowe przepisy dotyczą również obywateli Polski, chyba że równocześnie mają oni brytyjski lub irlandzki paszport.

Z obowiązku posiadania ETA zwolnione są osoby mające prawo do pobytu. Ograniczenie nie dotyczy również ludzi mających prawo do pracy lub nauki w UK. Również posiadacze statusu osiedlonego lub tymczasowo osiedlonego są wolni od utrudnień.

Teksty tygodnia

UK

Prognoza pogody: temperatury osiągną nawet 22 stopnie

Najnowsza prognoza pogody przewiduje upały w wielu regionach Wielkiej Brytanii. W nadchodzących dniach temperatury mogą sięgnąć nawet 22 stopni Celsjusza.
Zdrowie

Jak leczyć boreliozę w Wielkiej Brytanii?

Kleszcze to niewielkie owady z rodziny pająków, które przenoszą...
Londyn

Cyberatak sparaliżował lotniska w całej Europie

Cyberatak sparaliżował lotniska w Europie, powodując chaos na największych portach lotniczych. Hakerski atak dotknął głównie lotniska Heathrow, Bruksela i Berlin. Setki lotów odwołano, kolejne są opóźnione.
Praca i finanse

Migracja świadczeń w UK. Co zrobić, gdy podczas migracji Twoje świadczenie utknęło w próżni?

Migracja świadczeń w UK w praktyce, choć zamknięta, trwa do dziś. Ludzie cierpią, żyją w stresie. Rząd natomiast nie może pochwalić się sukcesem.
Kryzys w UK

System opieki społecznej w UK osiągnął „punkt krytyczny”

Raporty wskazują, że gwałtowny wzrost liczby dorosłych w wieku produkcyjnym wymagających opieki doprowadził brytyjski system opieki społecznej do „punktu krytycznego”.
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet