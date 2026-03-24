Pickle Mania w KFC tylko w Wielkiej Brytanii. Foto: KFC
KFC Pikle Mania tylko w Wielkiej Brytanii. Spróbujesz ogórkowej Pepsi?

Agnieszka Moryc
Pepsi o smaku korniszona? Smażone korniszony jako przekąska? KFC ogłasza szaleństwo na ogórki, a nowe menu Pickle Mania będzie dostępne tylko w UK. 

Rzadko donosimy o zmianach w sieciach fast food, jednak tym razem nie sposób było przejść obojętnie. KFC odpowiada na wiralowy trend ogórkowy szturmujący media społecznościowe i wprowadza limitowane menu Pickle Mania. Menu będzie dostępne wyłącznie w Wielkiej Brytanii od 23 marca do 19 kwietnia 2026 roku.

Pepsi ogórkowa i smażone korniszony

Najbardziej zdumiewające pozycje nowego menu, na myśl o których aż cierpnie język to smażone ogórki marynowane i ogórkowa Pepsi. Jednak jak się okazuje Pickle Pepsi Max to nie jest napój ze smakiem ogórka. KFC serwuje zwykłe Pepsi Max z osobną porcją soku ogórkowego i klient sam decyduje ile soku odważy się dodać do Pepsi. 

Podobny drink zadebiutował wcześniej w Kanadzie w 2025 roku, jednak tam sok ogórkowy był od razu zmieszany z Pepsi. Być może sieć uznała, że Wielka Brytania nie jest gotowa na aż taki szok. 

Najbardziej kontrowersyjna pozycja w menu Pickle Mania to Pepsi o smaku korniszona. Foto: KFC

KFC Pickle Mania tylko o 19 kwietnia i tylko w UK

W skład menu Pickle Mania wchodzi Pickle Burger, Pickle Loaded Fries, czyli frytki z koperkiem i sosem ogórkowym, Frickles (smażone ogórki) oraz Pickle Pepsi Max.

Burger i frytki nie tylko zawierają korniszony, ale także są doprawione przyprawą ogórkową i polane sosem ogórkowym.

Wszystkie cztery pozycje można zamówić razem za £12,99. KFC na razie nie ma planów rozszerzenia menu poza UK.

