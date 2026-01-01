Kierowcy przepłacają za paliwo. Wkrótce się to zmieni

Urząd Nadzoru Konsumenckiego (CMA) poinformował, że kierowcy w Wielkiej Brytanii płacą zawyżone stawki na stacjach benzynowych. Powodem jest fakt, że ceny paliw nie nadążają za rynkiem ropy naftowej. Ma się to zmienić za sprawą nowego programu „wyszukiwarki paliw”.

Nie ma już wątpliwości, że kierowcy przepłacają za paliwo w UK. Brytyjski Urząd Nadzoru Konsumenckiego (CMA) odrzucił wymówkę operatorów stacji benzynowych dotyczącą kosztów operacyjnych. Stwierdził, że słaba konkurencja nie przekłada się na niższe ceny hurtowe.

Jak bardzo kierowcy przepłacają za paliwo w UK?

Kierowcy w Wielkiej Brytanii płacą zawyżone stawki za benzynę i olej napędowy. Sprzedawcy paliw tłumaczą, że nie są w stanie obniżyć cen na stacjach, aby nadążyć za spadkiem na światowych rynkach ropy naftowej. Ponieważ muszą kompensować wyższe koszty „operacyjne” poza paliwem, takie jak wynagrodzenia i energia.

Jednak analiza przeprowadzona przez Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) wykazała, że nie jest to prawdą. Raport CMA udowodnił, że ceny paliw tak naprawdę spadają – średnio 135 pensów za litr (ppl) dla benzyny i 142 pensów za litr dla oleju napędowego. Stanowi to spadek o 8 pensów w porównaniu z rokiem poprzednim. Głównie z powodu niższych cen ropy naftowej, kursów walut i kosztów rafinacji.

Chociaż ceny spadły między listopadem 2024 roku a październikiem 2025 roku, organ nadzoru stwierdził, że obniżki nie były tak duże, jak powinny. Wynika to z faktu, że sprzedawcy detaliczni spoza supermarketów trzymali się wysokich marż zysku na paliwie.

Okazuje się, że sprzedawcy detaliczni nie tylko nadal osiągają wysokie marże zysku na paliwie, ale dane sugerują również podwyższenie marż operacyjnych.

Problemem słaba konkurencja

Dan Turnbull, starszy dyrektor ds. rynków w CMA powiedział:

– Marże na paliwie utrzymują się na stale wysokim poziomie. A nasza nowa analiza pokazuje, że koszty operacyjne tego nie wyjaśniają. To wskazuje na słabą konkurencję w sektorze. Gdyby działała sprawnie, kierowcy mogliby liczyć na niższe ceny na stacjach.

AA stwierdziło, że hurtowy koszt benzyny płacony przez sprzedawców „spadł o ponad 7 pensów za litr” od końca listopada. Z uwzględnieniem podatku VAT na stacjach powinno to oznaczać oszczędność 8,4 pensa, czyli 4,60 funta za bak. Zamiast tego średnia cena na stacjach spadła zaledwie o dwie trzecie centa.

Rusza nowy projekt – wyszukiwarka paliw

Aby walczyć z zawyżaniem cen na stacjach benzynowych, CMA uruchomi w przyszłym roku program o nazwie „wyszukiwarka paliw”. Umożliwi on kierowcom porównywanie cen na stacjach w czasie rzeczywistym.

Założenie jest takie, aby program pozwolił kierowcom na większe rozeznanie w cenach na różnych stacjach benzynowych. To z kolei zwiększy konkurencję i w efekcie może doprowadzić do obniżki cen.