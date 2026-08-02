Kim jest Rupert Lowe? Co powinieneś widzieć o Restore Britain?

Rupert Lowe to brytyjski polityk, przedsiębiorca i były działacz piłkarski. Jest jedną z bardziej kontrowersyjnych postaci brytyjskiej prawicy. Założyciel Restore Britain, partii politycznej o profilu skrajnie prawicowym i narodowym. Zdobył szeroki rozgłos i poparcie otwarcie mówiąc o muzułmańskich gangach gwałcicieli w sprawie tzw. grooming gangs. Ostatnio zrobiło się o nim głośno, bowiem pomimo konfliktu z Reform UK, złożył ofertę wspólnego działania Nigelowi Farage’owi.

Rupert Lowe i jego poglądy

Poseł do Izby Gmin od 2024 roku z okręgu Great Yarmouth. Został wybrany z listy Reform UK, ale po konflikcie z kierownictwem partii odszedł i założył własne ugrupowanie Restore Britain. Były eurodeputowany (2019–2020), wybrany z listy Brexit Party, która później przekształciła się w Reform UK. Biznesmen z doświadczeniem w bankowości i nieruchomościach. Były przewodniczący Southampton FC w latach 1996–2006 oraz 2008–2009. Jego kadencja do dziś budzi mieszane opinie wśród kibiców.

Lowe reprezentuje twardo prawicowe stanowisko. Jest znany m.in. ze zdecydowanego sprzeciwu wobec nielegalnej imigracji. Popiera masowe deportacje osób przebywających nielegalnie w Wielkiej Brytanii. Ostro krytykuje politykę klimatyczną i tzw. „woke culture”.

postulatów ograniczenia biurokracji i roli państwa.

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Ostra walka z grooming gangs

Rupert Lowe ma bardzo konkretne poglądy na temat tzw. grooming gangs, czyli pedofilskich gangów składających się z Azjatów i wykorzystujących białe, brytyjskie dziewczęta. Kwestia ta przysporzyła mu wielu zwolenników, bo sprawa zbulwersowała społeczeństwo brytyjskie.

Lowe uważa ten proceder za jeden z największych skandali w historii współczesnej Wielkiej Brytanii, oskarżając o niego system polityczny i imigrację. Głośno sprzeciwia się używaniu przez media i policję neutralnego określenia „azjatyckie gangi” (Asian grooming gangs). W czerwcu 2026 roku przedstawił w parlamencie raport, w którym wprost nazywa je „pakistańskimi muzułmańskimi gangami gwałcicieli”. Uważa, że policja, opieka społeczna i lokalne samorządy (szczególnie rządzone przez Partię Pracy) przez dekady tuszowały te zbrodnie z obawy przed oskarżeniami o rasizm. Twierdzi, że ofiarami padały głównie bezbronne dziewczęta z białej, brytyjskiej klasy robotniczej.

W czerwcu 2026 roku Lowe opublikował sfinansowany z zbiórek społecznych, ponad 200-stronicowy niezależny raport. „Rape Gang Inquiry Report”. Szacuje się w nim (choć liczby te budzą kontrowersje i debaty), że ofiarą gangów na przestrzeni lat mogło paść nawet 250 tysięcy dziewcząt. Lowe zapowiedział, że użyje swojego przywileju parlamentarnego, by z imienia i nazwiska piętnować sprawców oraz osoby ich chroniące. Domaga się dożywocia dla członków takich grup, odebrania obywatelstwa i masowych deportacji zagranicznych przestępców seksualnych.

Lowe i Marlon West

Nazwisko West pojawia się często wraz z Lowe. Bowiem Lowe blisko współpracuje z Marlonem Westem, którego córka Scarlett padła ofiarą takiego gangu. Lowe i West połączyli siły, tworząc silny sojusz polityczno-aktywistyczny. Osobiste przeżycia Westa mają dać gwarancję tego, że politycy rozprawią się z tymi, którzy nie ponieśli odpowiedzialności za gwałty na dziewczętach.

W czerwcu 2026 roku Rupert Lowe mianował Marlona Westa oficjalnym kandydatem partii Restore Britain w wyborach na urząd Burmistrza Wielkiego Manchesteru. Głównym punktem programu Westa było otwarcie pełnego, surowego śledztwa w sprawie gangów w miastach takich jak Rochdale czy Oldham.

W lipcu 2026 roku współpraca ta stała się jeszcze głośniejsza z powodu ogromnego skandalu medialnego. Marlon West został nagle zawieszony na 18 miesięcy w prawie do wykonywania zawodu pielęgniarza przez Radę Pielęgniarek i Położnych (NMC). Powodem były jego wpisy w mediach społecznościowych, gdzie w emocjonalny i ostry sposób pisał o Pakistańczykach w kontekście gwałtu na jego córce. Rupert Lowe natychmiast ruszył Westowi z publiczną odsieczą, nagrywając oświadczenia m.in. na platformie X. Lowe określił decyzję o zawieszeniu Westa jako „atak establishmentu” i próbę uciszenia oraz skompromitowania jego kandydata tuż przed wyborami.

Co ciekawe, w obronie Westa i jego prawa do wolności słowa w tej sprawie stanął publicznie również właściciel platformy X, Elon Musk. Dla wielu Marlon West stał się żywym symbolem walki z systemem. Gdzie brytyjskie elity wolą karać zdesperowanych rodziców walczących o prawdę, niż realnie ścigać sprawców gwałtów.

Konflikt Ruperta Lowe z Nigelem Farage’em

W 2025 roku wszedł w otwarty konflikt z liderem Reform UK, Nigel Farage. Publicznie zarzucał mu zbyt słabe przywództwo, po czym został zawieszony w prawach członka partii. Reform UK zgłosiła wobec niego zarzuty dotyczące gróźb i niewłaściwego traktowania pracowników, jednak prokuratura ostatecznie nie postawiła mu zarzutów, uznając, że dowody są niewystarczające.

Dlaczego jest o nim głośno?

Rupert Lowe zyskał rozpoznawalność także poza Wielką Brytanią, gdy Elon Musk publicznie sugerował, że byłby lepszym liderem Reform UK niż Farage. Dzięki temu stał się jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci brytyjskiej prawicy w mediach społecznościowych. W ostatnich dniach zwrócił się do Nigela Farage’a o połączenie sił. Mimo wcześniejszych osobistych animozji i rywalizacji Rupert Lowe złożył publiczną ofertę zawarcia sojuszu z Reform UK. Lowe zaoferował Farage’owi współpracę w celu pokonania lewicy. Postawił jednak twardy warunek: Reform UK musi w pełni poprzeć jego program masowych deportacji i ochrony demograficznej kraju.