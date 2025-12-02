Zastrzyk finansowy dla milionów osób w tym tygodniu

Miliony osób pobierających świadczenia powinny otrzymać w tym tygodniu wcześniejszy prezent świąteczny. Już rozpoczęły się bowiem wypłaty Christmas Bonus.

Ministerstwo Pracy i Emerytur będzie wypłacało w tym tygodniu premię świąteczną w wysokości 10 funtów. Wypłaty Christmas Bonus potrwają w ciągu najbliższych dni, do niedzieli. Zgodnie z zasadą dodatek ten trafia na konta bankowe świadczeniobiorców zazwyczaj w pierwszym tygodniu grudnia.

Rozpoczęły się wypłaty Christmas Bonus

Osoby, które pobierają jedno z ponad 20 świadczeń, uprawnione są do świątecznego dodatku. Ponadto uprawnieni są również wszyscy emeryci otrzymujący State Pension, niezależnie od ich dochodów.

Automatyczna wypłata Christmas Bonus może pojawić się na wyciągu bankowym jako „DWP XB”. Aby zakwalifikować się do dodatku, należy być mieszkańcem Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich, Wyspy Man lub Gibraltaru.

Osoby uprawnione do świątecznej premii nie muszą się o nią ubiegać. Jak już wspomnieliśmy, jest ona wypłacana automatycznie. Ze względu na to, że jest to dodatek, nie należy go zwracać i nie wpływa on na inne otrzymywane świadczenia.

Warto monitorować swoje konto pod względem Christmas Bonus, aby upewnić się, czy otrzymamy dodatek w grudniu. Jeśli nie dostaniemy go do 1 stycznia, należy skontaktować się z Jobcentre Plus lub Pension Service.

Podwyżka dodatku świątecznego

W sierpniu tego roku pojawiły się apele, aby podnieść wysokość Christmas Bonus. Zwłaszcza, że jego ostatnia podwyżka miała miejsce w 1972 roku. Eksperci twierdzą, że zgodnie z inflacją dodatek powinien wzrosnąć już do 118 funtów. Nie da się ukryć, że przy obecnych kosztach utrzymania 10 funtów stanowi niewielką pomoc na święta. Zwłaszcza, że wydatki – także na ogrzewanie – są wtedy większe niż zwykle.

Partia Pracy nie podjęła jednak tematu, a kanclerz skarbu nie wspomniała nic o podwyżce premii świątecznej w tegorocznym jesiennym budżecie. Rachel Reeves zdecydowała jedynie o tym, że program oszczędnościowy Help to Save obejmie większą niż dotychczas grupę świadczeniobiorców.