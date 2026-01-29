Kolejna podwyżka rachunków za wodę. O ile wzrosną i kiedy?

Mieszkańcy Anglii i Walii muszą liczyć się z kolejną podwyżką rachunków za wodę od kwietnia. Przedstawiamy listę firm i średnich rachunków po podwyżce.

Średnie rachunki za wodę w gospodarstwach domowych w Anglii i Walii mają wzrosnąć o 5,4 proc. Można to przełożyć na około o 33 funty rocznie, czyli o dwa punkty procentowe powyżej inflacji. Jednak decyzja ta wywołała niezadowolenie wśród klientów, z powodu utrzymującego się i wciąż wysokiego zanieczyszczenia ściekami.

Z czego wynika podwyżka rachunków za wodę?

Regulator Ofwat nałożył już na przedsiębiorstwa wodociągowe obowiązek podniesienia rachunków o 36 proc. w latach 2025 – 2030. Przy czym znaczna część – 20 proc., czyli średnio 86 funtów – została przeznaczona na kwietniową podwyżkę.

Rada Konsumentów ds. Wody (CCW) ostrzegła, że klienci „potrzebują przekonujących dowodów na to, że ich pieniądze są dobrze wydawane”.

Water UK potwierdziło, że podwyżka ma na celu sfinansowanie inwestycji o wartości 20 miliardów funtów w latach 2026/27. A jej celem jest zabezpieczenie dostaw i powstrzymanie zrzutów do rzek i mórz.

Natomiast krytycy twierdzą, że firmy przerzucają koszty modernizacji po dekadach niedoinwestowania. Z kolei to coraz bardziej potęguje niezadowolenie społeczne. Water UK zapewnia jednak, że środki pozyskane z rachunków za wodę mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie infrastruktury. Gwarancja zwrotu pieniędzy oznacza, że nadpłaty z rachunków klientów będą automatycznie zwracane przez regulatora. Jeśli nie zrealizuje on ulepszeń.

Pomoc dla milionów gospodarstw domowych

Ze względu na kryzys kosztów utrzymania i nieustanne podwyżki rachunków, ponad dwa miliony gospodarstw domowych otrzymuje obecnie wsparcie w opłacaniu rachunków. W ramach taryf socjalnych, programu WaterSure i innych środków pomocowych.

Natomiast w ciągu roku liczba ta wzrośnie o kolejne 300 000 gospodarstw domowych.

Z kolei dyrektor generalny Water UK, David Henderson, powiedział:

– Rozumiemy, że rosnące rachunki nigdy nie są mile widziane. Jednak pieniądze są potrzebne na sfinansowanie niezbędnych modernizacji. Zabezpieczą one nasze zasoby wody, wesprą wzrost gospodarczy i zapobiegną przedostawaniu się ścieków do rzek i mórz. Chociaż pilnie potrzebujemy inwestycji w naszą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, wiemy, że dla wielu ta podwyżka będzie trudna. Dlatego pomożemy około 2,5 miliona gospodarstwom domowym. Jest to więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Oferując im średnio około 40 proc. zniżki na rachunki za wodę.

Różnice regionalne we wzroście rachunków

Jak już wspomnieliśmy – średnia podwyżka rachunków za wodę od kwietnia ma wynieść 5,4 proc. Jednak istnieją znaczne różnice regionalne we wzroście cen. Na przykład klienci z Severn Trent odnotują wzrost o 10 proc., Sutton i East Surrey – o 11 proc., Bristol Water – o 12 proc. Natomiast klienci Affinity Water (region centralny) ostrzegli, że spodziewają się wzrostu o 13 proc.

Poniżej przedstawiamy listę firm i średnich rachunków w roku 2026/27, a także wysokość podwyżki:

Affinity Water, region centralny (tylko woda): 266 funtów; wzrost o 31 funta (+13 proc.)

Affinity Water, region wschodni (tylko woda): 280 funtów; wzrost o 1 funt (+0,4 proc.)

Affinity Water, region południowo-wschodni (tylko woda): 294 funty; wzrost o 3 funty (+1 proc.)

Anglian Water (woda i ścieki): 674 funty; wzrost o 44 funty (+7 proc.)

Bournemouth Water (tylko woda): 205 funtów; wzrost o 11 funtów (+6 proc.)

Bristol Water (tylko woda): 264 funty; wzrost o 29 funtów (+12 proc.)

Dwr Cymru (woda i ścieki): 683 funty; wzrost o 31 funtów (+5 proc.)

Essex & Suffolk Water (tylko woda): 333 funty; wzrost o 15 funtów (+5 proc.)

Hafren Dyfrdwy (woda i ścieki): 635 funtów; wzrost o 54 funty (+9 proc.)

Northumbrian Water (woda i ścieki): 535 funtów; wzrost o 31 funtów (+6 proc.)

Portsmouth Water (tylko woda): 162 funty; wzrost o 13 funtów (+8 proc.)

Jedna z największych podwyżek – w Severn Trent Water