Koniec aut luksusowych w ramach pomocy niepełnosprawnym. Audi czy Lexus poza listą
Koniec aut luksusowych w ramach pomocy niepełnosprawnym. Audi czy Lexus poza listą fot. shutterstock.com
3 min.czytania

Koniec aut luksusowych w ramach pomocy Motability. Audi czy Lexus poza listą

Joanna Baran
Joanna Baran

Budżet 2026 wprowadza wiele zmian w obszarze pomocy osobom z niepełnosprawnością. Rachel Reeves wzięła pod lupę wzbudzający kontrowersje program Motability. Koniec aut luksusowych w ramach pomocy niepełnosprawnym

Wielka zmiana w programie Motability, który umożliwia osobom otrzymującym świadczenie Personal Independence Payment (PIP) dostęp do samochodów na preferencyjnych warunkach. Od teraz luksusowe marki, takie jak Lexus, Audi, BMW czy Mercedes‑Benz, zostaną usunięte z listy dostępnych pojazdów. Rząd wykreślił je z listy w trybie natychmiastowym.

Koniec aut luksusowych w ramach pomocy niepełnosprawnym. Audi czy Lexus poza listą

Do tej pory użytkownicy programu mogli wybierać auta premium. Te często były dopasowywane do ich indywidualnych potrzeb. Zarówno pod względem komfortu, jak i bezpieczeństwa. Luksusowe samochody dawały poczucie niezależności i godności, szczególnie osobom z ograniczoną mobilnością, które potrzebowały specjalnych przystosowań.

Dlaczego luksusowe auta były w programie?

Obecność marek premium w Motability wynikała z praktycznej potrzeby: osoby korzystające z programu często potrzebowały aut o większej przestrzeni, lepszym wyposażeniu czy łatwiejszych do adaptacji do swoich ograniczeń fizycznych. Dzięki dopłatom mogli korzystać z samochodów, które w innym wypadku byłyby poza ich zasięgiem finansowym. Obecnie jednak decyzją rządu UK nastąpił koniec aut luksusowych w ramach pomocy niepełnosprawnym.

Dlaczego rząd usuwa z Motability luksusowe marki?

Decyzja operatora programu i rządu została uzasadniona chęcią powrotu do pierwotnej misji Motability: zapewnienia przystępnej, praktycznej i dostępnej mobilności. Luksusowe auta są droższe w leasingu i w eksploatacji. Natomiast wiele osób postrzegało obecność samochodów marki Lexus czy BMW w programie jako wypaczenie podstawowego celu programu. Wsparcia osób niepełnosprawnych w codziennym życiu.

Jednocześnie Motability deklaruje, że w przyszłości połowa oferowanych pojazdów ma pochodzić z brytyjskich fabryk. Modyfikacja ta znacząco wspiera krajową produkcję samochodów. Jednocześnie pozytywnie wpłynie na tworzenie miejsc pracy.

Reakcje i kontrowersje

Decyzja wywołała mieszane uczucia wśród beneficjentów programu. Wielu z nich uważa, że ograniczenie dostępu do aut klasy premium oznacza realne utrudnienie w codziennym życiu. Obniży nie tylko komfort jazdy, ale też możliwość dostosowania auta do potrzeb zdrowotnych i mobilnościowych.

Koniec aut luksusowych w ramach pomocy niepełnosprawnym. Audi czy Lexus poza listą
Koniec aut luksusowych w ramach pomocy osobom z niepełnosprawnością. Audi czy Lexus poza listą fot. shutterstock.com

Krytycy podkreślają, że choć zmiana ma poprawić efektywność finansową programu, może w praktyce pogłębić wykluczenie osób niepełnosprawnych, które dotąd mogły korzystać z lepiej wyposażonych, bezpieczniejszych i wygodniejszych aut.

Co dalej z obecnymi użytkownikami?

Osoby, które już korzystają z samochodów marek premium w ramach Motability, nie muszą obawiać się natychmiastowej zmiany. Ich umowy leasingowe pozostają ważne do końca okresu trwania kontraktu. Problem pojawi się przy odnawianiu umów lub przy nowych wnioskach. Wówczas dostępne będą już wyłącznie standardowe modele, często tańsze i mniej luksusowe.

Koniec aut luksusowych w ramach pomocy Motability

Koniec aut luksusowych w ramach pomocy niepełnosprawnym to symboliczny zwrot programu w kierunku jego pierwotnego celu: dostępnej mobilności dla osób z ograniczeniami fizycznymi. To także decyzja, która wzbudza kontrowersje, bo dla wielu użytkowników Motability wybór auta premium nie był fanaberią, lecz realną pomocą w codziennym życiu. Decyzja może przynieść oszczędności i wsparcie dla krajowej motoryzacji, ale jednocześnie ogranicza możliwość korzystania z samochodów najlepiej dopasowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

