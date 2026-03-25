Koniec ukrytych opłat u weterynarzy. Rząd wprowadza limity i obowiązkowe cenniki.
UKPraca i finanseŻycie w UK
2 min.czytania

Joanna Baran
Koniec ukrytych opłat u weterynarzy. Właściciele zwierząt w Wielkiej Brytanii mogą w końcu odetchnąć. Po latach rosnących kosztów usług weterynaryjnych, które często pozostawiały klientów „w niewiedzy” co do cen i opłat, rząd wprowadza nowe regulacje. 

Celem jest zwiększenie przejrzystości i ograniczenie nadmiernych opłat, szczególnie w dużych sieciach klinik weterynaryjnych. Polacy w UK często skarżyli się na niebotyczne rachunki za leczenie pupila. Często koszty wynosiły nawet tysiące funtów.

Koniec ukrytych opłat u weterynarzy – co się zmienia?

Zgodnie z decyzją urzędu ds. konkurencji i rynków (CMA), wszystkie placówki weterynaryjne będą musiały publikować pełne cenniki usług oraz ujawniać, czy należą do dużych grup. Ponadto wprowadzono limity opłat za recepty: maksymalnie 21 funtów za pierwszy lek i 12,50 funta za każdy kolejny. Do tej pory konsumenci często byli zaskakiwani wysokimi kosztami. Nie mieli natomiast możliwości wcześniejszego porównania cen ani pełnej informacji o właścicielu przychodni.

Martin Coleman, przewodniczący niezależnej grupy dochodzeniowej CMA, podkreślił, że nowa regulacja to odpowiedź na systematyczne problemy rynku: „Zbyt często ludzie nie wiedzieli, kto jest właścicielem przychodni, jakie mają opcje leczenia i ile naprawdę kosztuje opieka nad ich zwierzęciem. Teraz koniec ukrytych opłat u weterynarzy stanie się faktem, a firmy będą odpowiadały przed niezależnym regulatorem.”

Jak nowe przepisy wpłyną na właścicieli zwierząt?

W praktyce zmiany oznaczają, że przed leczeniem przewidywanym na kwotę powyżej 500 funtów pacjent otrzyma pisemny kosztorys, w tym uwzględnienie opieki po zabiegu. Rachunki będą szczegółowe i przejrzyste. Nowa procedura ograniczy nieprzyjemne niespodzianki. Ponadto powstanie internetowa strona do porównywania cen usług weterynaryjnych. To pozwoli klientom łatwiej znaleźć placówki oferujące przystępniejsze ceny.

Konsumenci mogą spodziewać się zmian w przychodniach należących do dużych sieci jeszcze przed Bożym Narodzeniem, kiedy standardowe cenniki i obowiązkowe oznaczenia grup zaczną obowiązywać. Średnie ceny usług weterynaryjnych wzrosły w ostatnich latach o 63% między 2016 a 2023 rokiem, znacznie szybciej niż ogólna inflacja. Dlatego niekontrolowany wzrost cen dodatkowo uzasadnia wprowadzenie nowych regulacji.

Koniec ukrytych opłat u weterynarzy – większa przejrzystość i kontrola

Eksperci zwracają uwagę, że wprowadzenie limitów i obowiązkowych cenników to pierwszy krok w kierunku zwiększenia konkurencji i ochrony klientów. Dotychczasowe praktyki dużych grup, które podnosiły ceny niezależnie od jakości usług, były źródłem frustracji właścicieli zwierząt. Teraz koniec ukrytych opłat u weterynarzy oznacza większą przejrzystość. Dodatkowo realną kontrolę nad tym, jak kształtują się ceny.

Regulacje obejmują wszystkie placówki weterynaryjne w Wielkiej Brytanii. Natomiast wdrożenie limitów i obowiązkowych cenników zmieni rynek tak, aby opieka nad zwierzętami była sprawiedliwa i przejrzysta dla każdego właściciela.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej
