Weterynarze będą mieć obowiązek publikowania cenników

W ramach planów gruntownej reformy branży, weterynarze w Wielkiej Brytanii będą musieli publikować cenniki popularnych zabiegów. A także ujawniać, czy są niezależni, czy należą do sieci.

Zgodnie z rządowymi propozycjami mającymi na celu pomóc właścicielom zwierząt zrozumieć, za co płacą i uniknąć nieoczekiwanych kosztów, weterynarze muszą informować o dostępnych opcjach leczenia i cenach. Nowe zasady uczynią system bardziej przejrzystym, sprawiedliwym i transparentnym dla właścicieli zwierząt.

Weterynarze w UK objęci nowymi przepisami

Od dłuższego czasu głośno jest w prasie na temat tego, że kliniki weterynaryjne dbają nie tyle o dobrostan zwierząt, co o cele sprzedażowe. Efektem są nie tylko coraz wyższe rachunki dla właścicieli pupili, ale także sprzedaż drogich i często zbędnych zabiegów. Nowe przepisy, które obejmą weterynarzy, będą miały na celu między innymi zwiększenie konkurencji między placówkami i… zejście z cen. A przede wszystkim transparentność w usługach.

Zgodnie z reformą każda praktyka weterynaryjna będzie musiała posiadać oficjalną licencję i zapewnić klientom proste sposoby zgłaszania problemów. Propozycje te są zgodne z ustaleniami Urzędu ds. Konkurencji i Rynków (CMA). Niedawno stwierdził on, że opłaty za leczenie zwierząt wzrosły prawie dwukrotnie szybciej niż inflacja. A właściciele pupili nie otrzymują wystarczających informacji o lekarzu weterynarii jak i cenach zabiegów.

Obopólne korzyści

Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (Defra) poinformowało, że propozycje uczynią system bardziej przejrzystym, sprawiedliwym i transparentnym dla właścicieli zwierząt. A jednocześnie wesprą lekarzy weterynarii.

Minister ds. dobrostanu zwierząt, baronessa Hayman, dodała:

– Zwierzęta domowe są częścią rodziny, a ich właściciele zasługują na jasne informacje, sprawiedliwe traktowanie i zaufanie do opieki, jaką otrzymują. Koncentrujemy się na tym, aby usługi weterynaryjne były bardziej przyjazne dla rodzin poprzez poprawę przejrzystości. A także zwiększenie wyboru i pomoc ludziom w podejmowaniu świadomych decyzji. Jednocześnie stale wspieramy specjalistów, którzy opiekują się naszymi zwierzętami.

Niestety obecnie wielu właścicieli psów ma bolesne doświadczenia z leczenia swoich ukochanych zwierząt. Część z nich nie waha się nawet wziąć pożyczki na drogie leczenie pupili. Gdy jednak okazuje się ono nieskuteczne, mają coraz więcej wątpliwości czy dokonywane zabiegi miały swoje uzasadnienie medyczne. Nowe zasady mają pomóc często zdezorientowanym właścicielom na wybór specjalistów.