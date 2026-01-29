Weterynarze będą musieli zastosować się do nowych przepisów
Weterynarze będą musieli zastosować się do nowych przepisów / fot. Shutterstock
UKZdrowieŻycie w UK
2 min.czytania

Weterynarze będą mieć obowiązek publikowania cenników

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W ramach planów gruntownej reformy branży, weterynarze w Wielkiej Brytanii będą musieli publikować cenniki popularnych zabiegów. A także ujawniać, czy są niezależni, czy należą do sieci.

Zgodnie z rządowymi propozycjami mającymi na celu pomóc właścicielom zwierząt zrozumieć, za co płacą i uniknąć nieoczekiwanych kosztów, weterynarze muszą informować o dostępnych opcjach leczenia i cenach. Nowe zasady uczynią system bardziej przejrzystym, sprawiedliwym i transparentnym dla właścicieli zwierząt.

Weterynarze w UK objęci nowymi przepisami

Od dłuższego czasu głośno jest w prasie na temat tego, że kliniki weterynaryjne dbają nie tyle o dobrostan zwierząt, co o cele sprzedażowe. Efektem są nie tylko coraz wyższe rachunki dla właścicieli pupili, ale także sprzedaż drogich i często zbędnych zabiegów. Nowe przepisy, które obejmą weterynarzy, będą miały na celu między innymi zwiększenie konkurencji między placówkami i… zejście z cen. A przede wszystkim transparentność w usługach.

- Advertisement -

Zgodnie z reformą każda praktyka weterynaryjna będzie musiała posiadać oficjalną licencję i zapewnić klientom proste sposoby zgłaszania problemów. Propozycje te są zgodne z ustaleniami Urzędu ds. Konkurencji i Rynków (CMA). Niedawno stwierdził on, że opłaty za leczenie zwierząt wzrosły prawie dwukrotnie szybciej niż inflacja. A właściciele pupili nie otrzymują wystarczających informacji o lekarzu weterynarii jak i cenach zabiegów.

Każda praktyka weterynaryjna będzie musiała posiadać oficjalną licencję
Każda praktyka weterynaryjna będzie musiała posiadać oficjalną licencję / fot. Shutterstock

Obopólne korzyści

Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (Defra) poinformowało, że propozycje uczynią system bardziej przejrzystym, sprawiedliwym i transparentnym dla właścicieli zwierząt. A jednocześnie wesprą lekarzy weterynarii.

Minister ds. dobrostanu zwierząt, baronessa Hayman, dodała:

Zwierzęta domowe są częścią rodziny, a ich właściciele zasługują na jasne informacje, sprawiedliwe traktowanie i zaufanie do opieki, jaką otrzymują. Koncentrujemy się na tym, aby usługi weterynaryjne były bardziej przyjazne dla rodzin poprzez poprawę przejrzystości. A także zwiększenie wyboru i pomoc ludziom w podejmowaniu świadomych decyzji. Jednocześnie stale wspieramy specjalistów, którzy opiekują się naszymi zwierzętami.

Niestety obecnie wielu właścicieli psów ma bolesne doświadczenia z leczenia swoich ukochanych zwierząt. Część z nich nie waha się nawet wziąć pożyczki na drogie leczenie pupili. Gdy jednak okazuje się ono nieskuteczne, mają coraz więcej wątpliwości czy dokonywane zabiegi miały swoje uzasadnienie medyczne. Nowe zasady mają pomóc często zdezorientowanym właścicielom na wybór specjalistów.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Nowe kontrole kont osób pobierających zasiłki. Sprawdź, czy twój bank udostępni dane!

Do współpracy z DWP rząd zobowiązał największe instytucje finansowe, w których znajduje się zdecydowana większość kont beneficjentów.
Twoje prawa

Czy pracownicy councilu lub social services mogą wypytywać dzieci o benefity?

Nasi czytelnicy coraz częściej pytają, czy council lub social...
UK

Wielka Brytania zmienia zasady Settled Status. 6 rzeczy które musisz wiedzieć, jeśli planujesz wyjazd na stałe do UK w 2026?

Poradnik o zmianach, jakie Wielka Brytania planuje wprowadzić w Settled Status. Kogo obejmą zmiany, od kiedy i jak realnie wyglądają? Udzielamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
UK

Jak najtaniej wysłać paczkę z UK do Polski?

Odkąd Wielka Brytania nie należy do Unii Europejskiej zasady...
UK

O tych 6 rzeczach musisz pamiętać, jeśli masz psa!

Czy wiedziałeś, że w Wielkiej Brytanii obowiązuje lista ras zakazanych, a w ostatnim czasie dołączono do niej również psy typu XL Bully? Poznaj reguły dotyczące posiadania psa w UK. Za co grozi mandat?

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet