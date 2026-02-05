Rozpoczną się kontrole statusu imigracyjnego
Rozpoczną się kontrole statusu imigracyjnego / fot. Shutterstock
Kontrole statusu imigracyjnego w czasie podróży od 25 lutego

Ważna informacja dla osób posiadających settled lub pre-settled status! Od 25 lutego 2026 roku będą obowiązywać dodatkowe kontrole w czasie podróży. Sprawdzany będzie status zasiedlenia, dlatego dane na koncie UKVI muszą być aktualne.

Konto UKVI służy do zarządzania cyfrowym statusem imigracyjnym, znane jest także jako e-Visa. Dzięki niemu możemy bez problemu potwierdzić swoje prawo do pracy i pobytu w Wielkiej Brytanii.

Od 25 lutego kontrole statusu imigracyjnego

Home Office zwraca się do osób posiadających status zasiedlenia, aby sprawdziły, czy mają aktualne dane na koncie UKVI. W przeciwnym razie mogą je czekać utrudnienia i opóźnienia w podróży do lub z Wielkiej Brytanii. A przewoźnik może odmówić im wejścia na pokład samolotu.

Imigranci, którzy posiadają status zasiedlenia, mają już konto UKVI i nie muszą zakładać nowego. Ważne jednak, aby dopilnowali na nim aktualizacji danych. Ponadto Home Office napomina osoby, które zmieniły dokument tożsamości lub paszport, aby odnotowały konieczne zmiany na swoim koncie. Aktualizacje można zrobić przez stronę rządową.

Osoby posiadające pre-settled status mogą również napotkać problemy z ubieganiem się o settled status, jeśli ich dokument tożsamości nie jest aktualny.

Home Office ostrzega przed zwiększonymi kontrolami dla imigrantów od 25 lutego
Home Office ostrzega przed zwiększonymi kontrolami dla imigrantów od 25 lutego / fot. Shutterstock

Zmiany, które mogą zaskoczyć

Zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami, jeśli osoba posiadająca status osoby osiedlonej spędziła ponad 2 lata z rzędu poza Wielką Brytanią, musi liczyć się z tym, że jej status wygasł. Home Office zapewniło, że pracuje obecnie nad zmianami, aby takie osoby znowu mogły się ubiegać o status zasiedlenia. Oczywiście tylko wtedy, gdy spełnią wymagania. Aktualizacje w tej sprawie jeszcze się pojawią.

Ponadto Home Office zapewnia, że w miarę możliwości automatycznie zmienia pre-settled status na settled status po upływie wymaganego okresu. Korzysta w tym celu z brytyjskich rejestrów podatkowych i świadczeń. Twierdzi także, że kontaktuje się mailowo z tymi osobami, których zmiana dotyczy.

Przypominamy, że pre-settled status zmieniany jest automatycznie na settled status, jeśli dana osoba mieszkała w UK przez 5 lat, a jej okres nieobecności w kraju był krótszy niż sześć miesięcy w dowolnym 12-miesięcznym okresie. Home Office informuje jednak: „Od początku 2026 roku aktualizujemy nasz system, aby korzystał z nowej zasady 30 miesięcy”.

Zgodnie z przepisami, wnioskodawcy nie muszą wyjaśniać czasu spędzonego poza Wielką Brytanią, pod warunkiem spełnienia nowego wymogu 30 miesięcy.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

