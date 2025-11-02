Krwawy atak nożownika w pociągu. Dwie osoby wciąż walczą o życie

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotni wieczór w pociągu jadącym w kierunku Londynu. Przed 20.00 czasu lokalnego brytyjska policja otrzymała zgłoszenie o ataku nożownika na pasażerów.

Gdy funkcjonariusze dotarli na stację w Huntingdon, zastali przerażających rozmiarów chaos. Krew na peronie, ludzie w szoku i ranni wymagający natychmiastowej pomocy. Kilka osób trafiło do szpitala, na szczęście nikt nie zginął.

Atak nożownika okiem świadków: „wszędzie była krew”

Jak podaje BBC, skład wyruszył z Doncaster o 18.25 czasu lokalnego i zmierzał na dworzec London King’s Cross. Do ataku miało dojść chwilę po tym, gdy pociąg odjechał z Peterborough w hrabstwie Cambridgeshire.

Relacje pasażerów są wstrząsające. Jak opowiadają świadkowie cytowani przez BBC i The Times, w pewnym momencie w wagonach rozległy się krzyki i co więcej: ludzie zaczęli uciekać w popłochu. Deptali siebie nawzajem.

Jeden z pasażerów mówił, że początkowo atak nożownika wziął za halloweenowy żart. Myślał tak, dopóki nie zobaczył siedzeń pokrytych krwią i mężczyzny osłaniającego małą dziewczynkę przed napastnikiem. Inny świadek dodatkowo wspominał, że widział osobę biegnącą z zakrwawionym ramieniem i krzyczącą: „Ma nóż!”.

Zatrzymani to obywatele Wielkiej Brytanii

Uzbrojeni funkcjonariusze błyskawicznie zareagowali na zgłoszenie. Na stacji w Huntingdon zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w ataku. Jak poinformował przedstawiciel policji John Loveless, jednego z napastników obezwładniono przy użyciu paralizatora. Śledczy szybko ustalili, że obaj zatrzymani to obywatele Wielkiej Brytanii.

Loveless przekazał mediom, że spośród dziewięciorga rannych, którzy w wyniku ataku doznali poważnych obrażeń, cztery osoby już wypisano ze szpitala, a dwie pozostają w stanie zagrażającym życiu.

Władze zapewniły, że incydentu nie traktują jako aktu terrorystycznego, jednak w śledztwo włączono także funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem terroryzmu. Zrobiono to w ramach standardowej procedury przy tego typu zdarzeniach.

Motyw ataku nadal pozostaje zagadką

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wydał oświadczenie, w którym określił wydarzenia z soboty jako „głęboko niepokojący incydent”. Złożył wyrazy współczucia wszystkim poszkodowanym, podziękował służbom ratunkowym za szybką i zdecydowaną reakcję i zaapelował do mieszkańców, by stosowali się do zaleceń policji i zachowali spokój. Współczucie wyrazili także król Karol III i królowa Kamila. Motyw ataku pozostaje niewyjaśniony.

Policja wspólnie z przedstawicielami spółki kolejowej LNER, obsługującej trasę Londyn – Edynburg, zwróciła się do pasażerów z apelem o ograniczenie podróży w tym rejonie. Ponieważ służby prowadzą działania zabezpieczające i wyjaśniające przebieg zdarzeń, ruch kolejowy może być utrudniony.