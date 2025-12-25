Latająca taksówka nad Londynem: szybki transfer między lotniskami czy luksus dla wybranych?
Latająca taksówka nad Londynem: szybki transfer między lotniskami czy luksus dla wybranych? fot. shutterstock.com
UKLondynStyl życia
3 min.czytania

Latająca taksówka nad Londynem: szybki transfer między lotniskami czy luksus dla wybranych?

Joanna Baran
Joanna Baran

Wyobraź sobie poranek w Londynie w 2028 roku. Zamiast nerwowego sprawdzania tablicy odjazdów Heathrow Express, stania w korku na M25 albo liczenia, czy zdążysz na przesiadkę między lotniskami, wsiadasz do niewielkiej, cichej maszyny unoszącej się pionowo w powietrze. Kilkanaście minut później lądujesz przy kolejnym terminalu. Bez korków. Bez stresu. I bez „sorry for the delay”. Latająca taksówka nad Londynem to całkiem realny projekt, który za dwa lata może zmienić podróże i przesiadki w spokojną drogę do celu. 

Latająca taksówka między londyńskimi lotniskami brzmi jak science fiction. Jednak coraz wyraźniej wchodzi w sferę realnych planów. Londyn, miasto permanentnie zatkanych dróg i napiętych rozkładów jazdy, zaczyna myśleć o transporcie nie tylko w poziomie, ale też w pionie.

Latająca taksówka między Heathrow a Gatwick – ile można zyskać na czasie?

Pomysł jest prosty: krótki lot nad miastem lub jego obrzeżami zamiast długiej podróży naziemnej. Prędkość rzędu 150 mil na godzinę sprawia, że dystanse, które dziś potrafią zająć ponad godzinę, skracają się do kilkunastu minut. W przypadku przesiadek między lotniskami różnica może być kluczowa – zwłaszcza dla pasażerów lecących dalej, z napiętym harmonogramem.

- Advertisement -

Dla Londynu, gdzie każda minuta ma swoją cenę, latająca taksówka staje się odpowiedzią na problem, z którym miasto zmaga się od lat. Jak przemieszczać się szybko, przewidywalnie i bez ryzyka utknięcia w korku.

Jak ma wyglądać podróż? Latająca taksówka oczami pasażera

Z perspektywy pasażera nie ma tu mowy o ekstremalnych wrażeniach czy lotniczej adrenaliny. Kabina bardziej przypomina luksusowego vana niż helikopter. Kilka miejsc siedzących. Przestrzeń na bagaż. Panoramiczne okna i cisza, która pozwala zapomnieć, że unosimy się nad miastem.

To ma być funkcjonalny środek transportu, a nie atrakcja turystyczna. Krótko, sprawnie, bezpiecznie. Dokładnie tak, jak oczekuje się od taksówki. Tylko że w powietrzu.

Latająca taksówka jako usługa premium – kto naprawdę z niej skorzysta?

Na początku odpowiedź wydaje się oczywista: nieliczni. Jak każda nowa technologia, latająca taksówka najpierw trafi do segmentu premium. Biznesmeni, dyplomaci, osoby, dla których oszczędność czasu jest ważniejsza niż cena przejazdu.

Latająca taksówka nad Londynem: szybki transfer między lotniskami czy luksus dla wybranych?
Latająca taksówka nad Londynem: szybki transfer między lotniskami czy luksus dla wybranych? fot. shutterstock.com

Dla większości pasażerów klasyczne opcje – metro, pociąg czy autobus – pozostaną znacznie tańsze. Latająca taksówka nie zastąpi masowego transportu. Przynajmniej nie od razu. Będzie raczej alternatywą dla tych, którzy dziś wybierają drogie, ale szybkie rozwiązania.

Czy latająca taksówka może stać się codziennością londyńskiego transportu?

Historia transportu pokazuje jednak, że granica między luksusem a codziennością potrafi się szybko przesuwać. Samochody, loty niskokosztowe czy aplikacje do zamawiania przejazdów zaczynały jako rozwiązania dla wybranych. Natomiast dziś są powszechne.

Zwolennicy latających taksówek wierzą, że wraz ze wzrostem skali i liczby lotów ceny będą spadać. Dlatego dostępność wzrośnie. Jeśli tak się stanie, powietrzny transfer może przestać być ekstrawagancją. Może stać się jednym z elementów miejskiej infrastruktury.

Latająca taksówka a miasto przyszłości – wygoda kontra dostępność

Nie bez znaczenia jest też aspekt środowiskowy. Elektryczny napęd oznacza brak emisji spalin i znacznie mniejszy hałas niż w przypadku helikopterów. Dla miasta walczącego o czystsze powietrze to argument, którego nie można pominąć.

Czy w 2028 roku londyńczycy masowo przesiądą się do powietrznych taksówek? Raczej nie. Na początku będzie to symbol nowoczesności i wygody dla wybranych. Ale jako pomysł – szybki, cichy i omijający zatłoczone drogi – latająca taksówka ma solidne podstawy.

Pytanie brzmi już nie „czy”, ale „dla kogo” – i jak szybko ta wizja zejdzie z wysokości kilku tysięcy stóp do poziomu zwykłego pasażera z walizką i boarding passem w dłoni.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Jak w ciągu roku zaoszczędzić 1500 funtów i nawet tego nie zauważyć?

Kto nie chciałby się obudzić 1 stycznia ze świadomością, że ma na dodatkowe wydatki 1500 funtów? Jak w ciągu roku zaoszczędzić taką sumę?
UK

Jak podróżować z dzieckiem, gdy jesteś po rozwodzie? Poradnik świąteczny dla rodziców

Dla rodziców po rozwodzie czy separacji przygotowanie wyjazdu może być jednak znacznie bardziej skomplikowane. Jak podróżować z dzieckiem, gdy jesteś po rozwodzie? To pytanie zadaje sobie wielu rodziców, przygotowujących się do świątecznego wylotu z dzieckiem. 
Discover Poland

Manor House SPA – wymarzony adres na romantyczny reset tylko dla dorosłych

Szukasz miejsca na romantyczny wyjazd tylko dla dorosłych? Manor House SPA to jeden z najbardziej nastrojowych adresów w Polsce - idealny na reset i czas we dwoje.
UK

Świąteczna kolacja za 1,59 funta w Tesco. Ile kosztuje w Lidlu, Aldi i Asda?

Supermarkety konkurują ze sobą pod kątem najtańszych zakupów. Tesco zaczęło promocję, w której świąteczna kolacja jest w cenie 1,59 funta.
UK

Abonament BBC do likwidacji? Rząd rozważa ulgi i model Netflixa

Liczba gospodarstw domowych opłacających abonament systematycznie maleje. W związku z problemem jednym z najbardziej dyskutowanych pomysłów jest rozszerzenie systemu ulg.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet