Planowanie nowego obiektu w Crescent Link w Waterside trwa 6 lat / fot. Shutterstock.com
Lidl stworzy 100 miejsc pracy

łnocno-zachodnia część Irlandii Północnej staje się przestrzenią intensywnych zmian gospodarczych. Jednym z najbardziej widocznych elementów tego procesu jest rozbudowa infrastruktury handlowej. Zjawisko to, jak podaje BBC, ma wyraźny wpływ na lokalny rynek zatrudnienia. Nowe miejsca pracy stworzy popularny dyskont Lidl.

Ożywienie małych społeczności oraz pobudzenie lokalnych usług to tylko część korzystnych efektów, które coraz częściej obserwujemy w regionach dotąd mniej rozwiniętych.

31 mln funtów, 3 nowe obiekty i 100 miejsc pracy w tle

Zapowiedź inwestycji o wartości 31 mln funtów, obejmującej m.in. 3 nowe obiekty handlowe, pokazuje, jak bardzo sektor detaliczny wpływa na dynamikę lokalnego rynku pracy.

W tym przypadku planowane lokalizacje obejmują obszary Waterside i Creggan w Londonderry oraz Castlederg w hrabstwie Tyrone. W związku z tym w ciągu najbliższych kilkunastu bądź kilkudziesięciu miesięcy powstanie ponad 100 kolejnych miejsc pracy związanych z obsługą sklepów. Warto zauważyć, że już sama faza budowy generuje dodatkowe zatrudnienie, ponieważ setki osób są angażowane w prace przygotowawcze.

dyskont Lidl
Lidl pobudzi lokalne usługi w związku z potrzebą zrealizowania swojej inwestycji / fot. Shutterstock.com

Operator podkreśla, że wybór lokalizacji nie jest decyzją natychmiastową. W przypadku Creggan czy Castlederg trwa analiza dostępnych terenów, a rozmowy dotyczące ich zagospodarowania mogą potrwać jeszcze kilka miesięcy. Mimo to firmowe plany zakładają rozpoczęcie rozwoju obu projektów w perspektywie najbliższego roku.

Sześć lat czekania na budowę? Biurokracja w roli głównej

Jednym z wyzwań, o których wspomina BBC, jest rozbudowany system procedur planistycznych w Irlandii Północnej. To on ogranicza tempo realizacji projektów w sektorze handlu i całej gospodarce i dlatego dyskont Lidl ma problem. Planowanie nowego obiektu w w Waterside trwa już 6 lat, co dobrze obrazuje skalę biurokratycznych przeszkód.

Długotrwałe procedury są często wskazywane, także przez inwestorów z innych branż, jako jeden z głównych czynników zniechęcających do lokowania kapitału w regionie. Z perspektywy lokalnych społeczności oznacza to spowolnienie tworzenia nowych miejsc pracy oraz wydłużenie oczekiwania na rozwój lokalnej infrastruktury.

