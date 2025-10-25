Lidl otwiera nowe sklepy i szuka pracowników. Aż 66 lokacji

Lidl ogłosił plany otwarcia aż 66 nowych sklepów w Szkocji, w tym w centrach miast, parkach handlowych oraz lokalizacjach wolnostojących. Nowe punkty sprzedaży mają łącznie zwiększyć dostępność produktów sieci dla mieszkańców zarówno dużych miast, jak i mniejszych miejscowości. Lidl otwiera nowe sklepy i szuka pracowników. Ile miejsc pracy powstanie?

Sieć podkreśla, że każdy sklep będzie spełniał standardowe wymagania firmy – powierzchnia od 18 000 do 26 500 stóp kwadratowych (ok. 1 670–2 460 m²) oraz minimum 100 miejsc parkingowych. Lokale wolnostojące powstaną na działkach o powierzchni 1,5 akra. Natomiast inwestycje wielofunkcyjne mogą zajmować nawet 4 akry.

Lidl otwiera nowe sklepy i szuka pracowników

Rozbudowa sieci wiąże się również z tworzeniem nowych miejsc pracy. Lidl szacuje, że powstanie setki stanowisk dla kasjerów, magazynierów oraz pracowników działów sprzedaży i logistyki. Sieć zachęca osoby z doświadczeniem w handlu, jak i tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, do aplikowania.

„Chcemy, aby nasze sklepy były miejscem przyjaznym dla klientów i pracowników. Ekspansja w Szkocji daje szansę na zatrudnienie wielu osób w lokalnych społecznościach” – podkreśla przedstawiciel sieci.

Czy Brytyjczycy lubią zakupy w Lidlu?

Popularność Lidla w Wielkiej Brytanii rośnie z roku na rok. Klienci doceniają szeroki wybór produktów w atrakcyjnych cenach, w tym świeże owoce i warzywa, pieczywo czy produkty premium w ramach tygodni tematycznych. Szczególnie chętnie kupowane są produkty marki własnej, a także ograniczone edycje specjalne.

Nowe sklepy mają jeszcze bardziej ułatwić dostęp do popularnych produktów, a także wprowadzić nowoczesne rozwiązania. 66 sklepów oznacza wiele miejsc pracy, co jest niezwykle ważne w obecnej sytuacji na rynku pracy. Szczególnie, że sieć chce zatrudniać również młodych i niedoświadczonych ludzi.

Strategia rozwoju – dlaczego Lidl inwestuje w Szkocję

Ekspansja sieci wynika zarówno z rosnącego popytu na tanie i wysokiej jakości produkty spożywcze, jak i z chęci wzmocnienia obecności w lokalnych społecznościach. Nowe sklepy będą zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych transportem publicznym, w pobliżu centrów miast oraz w parkach handlowych.

Dzięki temu Lidl chce zaoferować klientom wygodne zakupy, a jednocześnie zwiększyć zatrudnienie lokalnych pracowników, wspierając rozwój gospodarczy regionu.

