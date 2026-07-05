Limity na autostradach w Niemczech. Ważne przypomnienie przed wakacjami

Wielu Polaków jeździ latem po Europie, a Niemcy kojarzą się z autostradami bez limitu. Tymczasem pędzenie bez ograniczeń w Niemczech może skończyć się wysoką karą, dlatego przypominamy zasady ograniczeń prędkości w Niemczech. Z tego artykułu dowiesz się czy autostrady w Niemczech są bez ograniczeń prędkości? Jak wygląda znak, który zapowiada autostradę bez limitu prędkości? Jakie mandaty grożą kierowcom.

Po pierwsze: mit i rzeczywistość

Każdy słyszał, że w Niemczech na autostradach „nie ma limitu”. To prawda, ale tylko częściowo. Według oficjalnego portalu rządu niemieckiego deutschland.de, ograniczenia prędkości obowiązują na około 40% niemieckich autostrad. Na pozostałych odcinkach limitu formalnie nie ma — ale obowiązuje zalecana prędkość 130 km/h, a średnia prędkość samochodów osobowych na wszystkich autostradach wynosi 125 km/h. Kierowców, którzy sądzą, że autostrady w Niemczech są bez limitów, czeka niemiłe rozczarowanie. Tak jak tego kierowcę Porche, który jechał ponad 321km/h na niemieckiej autostradzie.

Autostrady w Niemczech — podstawy

Sieć autostrad (Autobahn) liczy ponad 13 000 km i jest jedną z największych w Europie. Autostrady oznaczane są literą „A” i numerem (np. A1, A4, A9). Fotoradary na autostradach łapią samochody przekraczające prędkość, ale też takie, które są za blisko poprzedzającego pojazdu. Jest to zaskoczeniem dla kierowców, którzy dostają mandat, chociaż jechali z dozwoloną prędkościa.

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Czy autostrady w Niemczech są płatne?

Przejazd autostradami dla samochodów osobowych jest bezpłatny. Nie ma winiet. Wyjątek stanowią pojedyncze płatne tunele.

Jak rozpoznać autostradę bez limitu?

Autostrady bez limitu oznaczone są specjalnym znakiem. Zaś w miejscach, gdzie jest limit prędkości, jest standardowy znak ograniczenia – liczba na białym tle czerwonym kółku. Ograniczenie prędkości na autostradzie, odwołuje wyłącznie znak „bez ograniczenia”, który publikujemy poniżej.

Wielokrotnie jednak jadąc na autostradzie bez limitu możemy natknąć się na dodatkowy znak oznaczający zalecaną prędkość. Co do zasady nawet jeśli jedziesz na odcinku autostrady, na którym nie ma oficjalnego ograniczenia prędkości obowiązuje zalecane ograniczenie prędkości. Zazwyczaj wynosi ono 130 km/h , ale czasami na autostradzie można znaleźć znaki wskazujące inną zalecaną prędkość. Przekroczenie tej zalecanej prędkości przez kierowcę samochodu lub motocykla nie jest nielegalne . Jeśli jednak jedziesz szybciej i ulegniesz wypadkowi, sąd może, w pewnych okolicznościach, przypisać Ci częściową winę.

Zmienne znaki na autostradzie — co oznaczają?

Na wielu odcinkach zamiast stałych znaków są elektroniczne tablice wyświetlające aktualne ograniczenia — zależne od wypadku, robót drogowych, korków czy pogody. Są wiążące prawnie — musisz ich przestrzegać tak samo jak zwykłych znaków.

Znak z limitem i napisem „bei Nässe” oznacza, że ograniczenie obowiązuje tylko gdy jezdnia jest mokra. Przy suchej nawierzchni — nie.

Uwaga: w Niemczech znak zakazu prędkości nie jest odwoływany przez skrzyżowanie (inaczej niż w Polsce). Obowiązuje do momentu aż zobaczysz znak odwołujący zakaz.

Nowość 2026 — sezonowe ograniczenia na wybranych autostradach

Od maja do września 2026 na wybranych odcinkach autostrad wprowadzono sezonowe ograniczenie do 120 km/h dla samochodów osobowych. Powód: ryzyko uszkodzeń nawierzchni podczas upałów. Dotyczy to głównie autostrad w południowych Niemczech: A3, A92, A93 oraz potencjalnie innych odcinków o starszej konstrukcji.

Zarządca autostrad Autobahn GmbH des Bundes na bieżąco aktualizuje informacje o ograniczeniach na autobahn.de.

Najważniejsze zasady ruchu na autostradzie

Jazda tylko prawym pasem — to nie żart. W Niemczech egzekwuje się to surowo. Lewy pas służy wyłącznie do wyprzedzania. Po wyprzedzeniu wracasz na prawy pas.

Zakaz wyprzedzania z prawej — bezwzględny. Nawet jeśli lewy pas stoi w korku, nie wolno go objeżdżać z prawej. Mandat do kilkuset euro.

Odległość między pojazdami — przepisy precyzyjnie określają minimalne odstępy. Jazda „na zderzaku” to mandat, a przy prędkości powyżej 130 km/h — poważne konsekwencje.

Korytarz ratunkowy — przy tworzeniu się korka na autostradzie musisz natychmiast utworzyć wolny pas dla służb ratunkowych: pojazdy na lewym pasie zjeżdżają do lewa, pozostałe do prawa.

Mandaty za przekroczenie prędkości (poza terenem zabudowanym)

W zależności od tego o ile przekroczono dopuszczalną prędkość mandaty kształtują się następująco:

do 10 km/h – ok. 48 euro

11–15 km/h – ok. 60 euro

16–20 km/h – ok. 70 euro

21–25 km/h – ok. 80 euro

26–30 km/h – ok. 95 euro

31–40 km/h – ok 160 euro

41–50 km/h – ok. 240 euro

powyżej 70 km/h – ok. 700 € + zakaz jazdy

Policja ma prawo pobrać kaucję od kierowców zagranicznych na miejscu. Negocjacje nie wchodzą w grę. Niemiecki system nalicza tez punkty karne kierowcom zagranicznym.

Inne ważne przepisy

Alkohol: limit 0,5 promila. Kierowcy do 21. roku życia i z prawem jazdy krótszym niż 2 lata — zero promila.

Telefon: zakaz trzymania w ręce podczas jazdy.

Oświetlenie: brak obowiązku jazdy z włączonymi światłami dziennymi (poza tunelami i złymi warunkami pogodowymi) — choć to zalecane.

Stan techniczny pojazdu: policja może na miejscu skontrolować auto i jeśli stwierdzi poważne usterki — nałożyć mandat i nakazać odholowanie do warsztatu na Twój koszt.

Dokumenty wjazdowe: dowód osobisty ważny min. 6 miesięcy lub paszport ważny min. 3 miesiące.

Wyposażenie obowiązkowe

Trójkąt ostrzegawczy

Kamizelka odblaskowa

Apteczka pierwszej pomocy

Skąd sprawdzić aktualne ograniczenia przed trasą?

Oficjalny zarządca autostrad — www.autobahn.de — publikuje na bieżąco informacje o robotach drogowych, zamknięciach i aktualnych ograniczeniach prędkości na konkretnych odcinkach. Warto sprawdzić przed wyjazdem jeśli zn

Limity prędkości

Samochód osobowy (do 3,5 t, bez przyczepy)

Typ drogiLimitTeren zabudowany50 km/hDroga poza miastem100 km/hAutostrada — odcinek z ograniczeniemzgodnie ze znakiem (najczęściej 100 lub 120 km/h)Autostrada — odcinek bez znakówbrak limitu (zalecane 130 km/h)

Ważne: brak limitu nie oznacza „jedź ile chcesz w każdych warunkach”. Przepisy wymagają dostosowania prędkości do warunków — pogody, widoczności, natężenia ruchu. Przekroczenie 130 km/h na nieoznakowanym odcinku i spowodowanie wypadku może skutkować uznaniem Cię za winnego, nawet gdy formalnie nie było znaku.

Samochód z przyczepą lub kamper

Jeśli ciągniesz przyczepę — zasady są ostrzejsze:

Typ drogiLimitPoza terenem zabudowanym80 km/hAutostrada80 km/h (lub 100 km/h przy spełnieniu wymogów technicznych)

Ciężarówki i busy powyżej 3,5 t

Na każdym odcinku autostrady obowiązuje limit 80 km/h, niezależnie od oznakowania.