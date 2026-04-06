Winter Fuel Payment
Winter Fuel Payment to wsparcie mające pomóc w pokryciu kosztów ogrzewania / fot. Shutterstock.com
Listy z HMRC. Nawet 300 funtów do oddania

Miłosz Magrzyk
Państwo najpierw pomaga, a później – w określonych warunkach – odzyskuje pieniądze. Z danych przywoływanych przez The Mirror wynika, że nawet 1,3 mln osób może zostać objętych koniecznością zwrotu około 300 funtów z Winter Fuel Payment. Główną rolę odgrywa próg dochodowy wynoszący 35 tys. funtów rocznie.

System działa selektywnie: świadczenie trafia do szerokiej grupy odbiorców, ale ostatecznie pozostaje tylko u tych mieszczących się w widełkach. Pomoc staje się warunkowa, chociaż nie zawsze jest to oczywiste w momencie jej przyznania.

Ponad milion osób na celowniku fiskusa

Od kwietnia HMRC rozpoczął wysyłkę listów do ponad miliona osób, informując część z nich o konieczności zwrotu nawet 300 funtów. Chodzi o Winter Fuel Payment – coroczne wsparcie finansowe mające pomóc w pokryciu kosztów ogrzewania. Świadczenie trafia automatycznie do osób pobierających emeryturę państwową lub Pension Credit.

Zamiast angażować miliony osób w oddzielne płatności, system automatycznie koryguje należności. Dla pojedynczej osoby oznacza to zmniejszenie dochodu netto w kolejnych miesiącach, ale w skali gospodarki zwraca miliony funtów do budżetu bez konieczności prowadzenia skomplikowanej egzekucji.

Pułapka jednego progu. Przekroczysz – tracisz

Próg 35 tys. funtów rocznie pełni funkcję filtra. Co istotne, dotyczy on dochodu indywidualnego, a nie całego gospodarstwa domowego. To rozróżnienie ma ogromne znaczenie, bo zmienia sposób, w jaki ludzie postrzegają swoją sytuację finansową.

Termin na złożenie ręcznego wniosku o Winter Fuel Payment za sezon zimowy 2025–2026 minął 31 marca / fot. Shutterstock.com

Nawet niewielkie przekroczenie tej granicy może poskutkować obowiązkiem zwrotu pełnej kwoty świadczenia. Z ekonomicznego punktu widzenia tworzy to efekt „klifu dochodowego”, czyli moment, w którym dodatkowy zarobek powoduje utratę korzyści. Takie rozwiązania są często mocno krytykowane, ale jednocześnie pozwalają precyzyjniej kierować pomoc do najbardziej potrzebujących.

Zastrzyk gotówki czy zobowiązanie?

Część ludzi traktuje świadczenia publiczne jak zwyczajny element strategii finansowej, a nie automatyczne wsparcie w trudnej sytuacji, kalkulując je podobnie jak dochody czy ulgi podatkowe i włączając do domowego budżetu z wyprzedzeniem. Takie podejście bywa ryzykowne, bo zmienne kryteria dochodowe czy późniejsze rozliczenia mogą sprawić, że to, co początkowo wyglądało na dodatkowy zastrzyk gotówki, finalnie okazuje się zobowiązaniem do zwrotu.

Liczby – 1,3 mln osób, próg 35 tys. funtów i kwoty rzędu 200–300 GBP – nie są tu tylko statystyką, ale konkretnym dowodem na to, jak precyzyjnie zarządza się przepływem publicznych pieniędzy.

