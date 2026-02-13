Mandat za parkowanie “za dużego samochodu”
Mandat za parkowanie “za dużego samochodu” fot. shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Mandat za parkowanie “za dużego samochodu”

Joanna Baran
Joanna Baran

W ostatnich tygodniach coraz więcej kierowców w Wielkiej Brytanii spotyka się z sytuacją, w której standardowe miejsca parkingowe stają się dla nich pułapką. Choć nikt oficjalnie nie zakazuje wjazdu dużymi samochodami do publicznych parkingów, przepisy przewidują kary dla pojazdów, które wykraczają poza wyznaczone linie, co w praktyce dotyka samochody dłuższe niż pięć metrów.

Dlaczego możesz dostać mandat za parkowanie, nawet jeśli auto stoi prosto

Standardowe miejsce parkingowe w Wielkiej Brytanii ma długość około 4,8 metra. Samochody przekraczające pięć metrów w praktyce „wystają” poza wyznaczone granice. To, natomiast,  bywa kwalifikowane jako wykroczenie parkingowe. Władze lokalne, takie jak rady w Wokingham, South Hams, Broadland, South Norfolk i West Devon, już egzekwują przepisy. Wystawiają penalty charge notices (PCN) kierowcom, którzy nie mieszczą się w standardowych miejscach. Podobne restrykcje zapowiedziały władze kolejnych miast.

Warto podkreślić, że problem dotyczy nie tylko najnowszych modeli SUV-ów czy limuzyn, ale także starszych samochodów. Długość 5 metrów to nie rekord, i takie auta w chwili swojej premiery były uważane za standardowe. Długie wersje Range Rovera, niektóre modele Mercedesa klasy S, czy starsze Land Rovery Defender mogą przekraczać pięć metrów, a kierowcy często nie zdają sobie sprawy z ryzyka.

- Advertisement -

Jak łatwo złamać przepisy i dostać mandat

Z pozoru drobna różnica – kilka centymetrów ponad linię – może skończyć się mandatem. Kierowcy często parkują „na oko”. Nikt nie chodzi z miarką. Dlatego, co oczywiste, nie mierzą długości auta w stosunku do wyznaczonych miejsc. W praktyce wystarczy niewielkie wystawanie przodu lub tyłu pojazdu poza wyznaczone linie, aby straż miejska mogła wystawić PCN. Problematyczne są też parkingi miejskie z ciasnymi wjazdami, przy których starsze SUV-y i vany nie mieszczą się bezpiecznie.

Mandat za parkowanie “za dużego samochodu”. Co powinni robić kierowcy

Pierwszym krokiem jest świadome planowanie miejsca parkingowego. Kierowcy dużych samochodów powinni sprawdzać długość pojazdu i porównywać ją ze standardowym wymiarem miejsca parkingowego. W praktyce oznacza to unikanie wjazdu na ciasne parkingi miejskie i szukanie przestronnych stref lub parkingów prywatnych. Dlatego, że zazwyczaj tam długość miejsc jest większa.

Mandat za parkowanie “za dużego samochodu”
Mandat za parkowanie “za dużego samochodu”
fot. shutterstock.com

Warto także pamiętać, że parkowanie z wystającym tyłem lub przodem nie tylko grozi mandatem, ale może utrudniać ruch innym kierowcom i pieszym. To w przypadku kolizji może rodzić odpowiedzialność cywilną.

Przykłady pojazdów „podwyższonego ryzyka”

Niektóre modele samochodów sprzed lat, które przekraczają pięć metrów, to m.in. starsze wersje Range Rovera, Land Rovera Defendera 110 w długiej wersji, Mercedesy klasy S z lat 2015–2021. Za długie na parkowanie w miastach są również niektóre limuzyny BMW i Audi. Kierowcy takich samochodów powinni być szczególnie ostrożni i świadomi, że parkowanie „na styk” może skończyć się mandatem, nawet jeśli ich pojazd wygląda na zwykłe miejskie auto.

Świadomość kierowców jest podstawą. Mandat za parkowanie dużego samochodu to realne ryzyko. Można jednak go uniknąć dzięki prostym zasadom. Dlatego znajomość długości auta to podstawa. Natomiast rozsądny wybór miejsca i ostrożności przy parkowaniu zapewnią spokój głowy.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Rejony w UK, w których Council Tax wzrośnie o więcej niż 5 proc.

W przypadku większości rejonów UK podwyżka Council Tax wyniesie 5 proc. Jednak siedem rejonów jeszcze bardziej podniesie podatek lokalny.
Praca i finanse

Złóż wniosek albo przepadnie Ci świadczenie! Ważny termin mija wkrótce

Tysiące emerytów w Wielkiej Brytanii mogą stracić nawet kilkaset funtów wsparcia na ogrzewanie, jeśli nie zareagują na czas. Termin złożenia wniosku mija z końcem marca
UK

Czy rozwód w Wielkiej Brytanii musi być skomplikowany? Poznaj rady prawników

Rozwód jest wymagającym procesem pod względem emocjonalnym. Jednak w kontekście prawnym możemy zdać się na pomoc specjalistów.
UK

Dyskryminacja w parku rozrywki? Nietypowa petycja zebrała już 10000 podpisów

Czy petycja w sprawie kolejek w parku rozrywki będzie symbolem walki o prawa dla osób z ADHD czy Zespołem Aspergera? Czy też uprawnienia dla osób z pewnymi typami niepełnosprawności są często "naciąganiem systemu".
UK

Seniorzy mieszkają jak studenci. Nie stać ich na nieruchomość

Wysokie czynsze robią swoje, w związku z czym flatshare przestaje być etapem przejściowym, a staje się stylem życia również wśród osób po sześćdziesiątce. 

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet