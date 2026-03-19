Kierowcy mogą odzyskać pieniądze za mandaty zapłacone za strefy LTD w Croydon.
Życie w UK
3 min.czytania

Mandaty za LTN w londyńskim councilu uznane za nielegalne. Zobacz jak złożyć wniosek o zwrot

Marek Piotrowski
Ważna informacja dla kierowców, którzy zapłacili mandat za tzw. strefę LTN w londyńskim Croydon. Sąd uznał je za nielegalne. Jest to przełomowy wyrok, a pieniądze może odzyskać tysiące ukaranych kierowców.  Łączna kwota do zwortu może wynieść nawet 5 milionów funtów. Zobacz jak złożyć wniosek o zwrot.

Jeśli jeździsz samochodem po południowym Londynie i mieszkasz lub pracujesz w Croydon, masz teraz szansę odzyskać pieniądze za mandaty wystawione w tzw. strefach LTN. Sąd Najwyższy orzekł, że sześć takich stref było nielegalnych.  Oto co musisz wiedzieć.

Czym są LTN i dlaczego to ważne?

LTN (Low Traffic Neighbourhood) to strefy „spokojnego ruchu” wprowadzone w dzielnicach mieszkaniowych. Wjazd do nich jest monitorowany przez kamery ANPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych). Oznacza to, że kierowcy, którzy wjeżdżają bez uprawnień, dostają mandat — tzw. Penalty Charge Notice (PCN). W Croydon takich stref było sześć, w rejonach Addiscombe, Broad Green, South Norwood i innych.

Strefy te pierwotnie wprowadzono podczas pandemii w 2020 roku jako środki tymczasowe. Jednak na początku 2024 roku Croydon Council uczyniło je stałymi. Kary wynosiły 160 funtów, z możliwością obniżenia do 80 funtów przy zapłacie w ciągu dwóch tygodni.

Dlaczego sąd uznał mandaty z LTN za nielegalne?

Jak podaje Evening Standard, 4 marca 2026 roku sędzia Pepperall unieważnił wszystkie sześć stref LTN w Croydon, stwierdzając: „Jestem przekonany, że dominującym celem utrwalenia tych schematów była potrzeba ochrony dochodów z egzekwowania przepisów.”

Innymi słowy sąd uznał, że rada dzielnicy nie wprowadziła stref po to, żeby poprawić bezpieczeństwo na drogach, lecz żeby zarabiać na mandatach i łatać dziurę budżetową. Croydon Council trzykrotnie ogłaszał faktyczne bankructwo od 2020 roku. Zaś strefy LTN miały generować nawet 10,7 miliona funtów rocznie z mandatów.

Rada Croydon nie odwołała się od wyroku. Council natychmiast usunął strefy i zaprzestał wystawiania mandatów.

Komu należy się zwrot mandatu?

To zależy od tego, kiedy mandat został wystawiony. Jeśli między 30 marca 2024 a 4 marca 2026, kierowca ma prawo do zwrotu. Natomiast, jeśli mandat otrzymano przed 30 marca 2024  zwrot nie przysługuje.

Zwroty dotyczą wyłącznie mandatów wystawionych po tym, jak strefy zostały formalnie utrwalone w marcu 2024 roku — to właśnie ten moment był przedmiotem wyroku sądu.

Łączna kwota zwrotów może wynieść co najmniej 5 milionów funtów.

Jak złożyć wniosek o zwrot?

Wnioski o zwrot można złożyć na stronie Croydon Council.

Należy podać albo numer mandatu (PCN number) albo VIN pojazdu oraz dane właściciela. Jeśli ktoś nie ma mandatu i nie posiada numer PCN też może wystąpić o zwrot. Jest to dobra informacja dla kierowców, którzy pamiętają, że otrzymali mandat, ale go nie przechowywali.

Zwrot opłaty za mandat za strefę LTD odbywa się na podstawie wniosku. Nie trzeba posiadać oryginalnego mandatu, aby odzyskać pieniądze.
Których ulic dotyczą zwroty?

Sąd uznał za nielegalne sześć stref LTD w Croydon. Są to:

  • Addiscombe Railway Park
  • Ashburton Park
  • Broad Green (Russell South)
  • Norbury
  • South Norwood
  • Selsdon Garden Village / Bradmore Green

Jeśli otrzymałeś mandat na jednej z tych ulic lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie w związku z wjazdem do strefy — sprawdź dokument mandatu i złóż wniosek.

Czy to dotyczy tylko Croydon?

Sprawa Croydon tworzy precedens — ponad 20 podobnych przeglądów stref LTN jest już w kolejce w całej Anglii. Natomiast rok wcześniej sąd uznał za nielegalną strefę LTN w West Dulwich zarządzaną przez London Borough of Lambeth.

