Mandaty za LTN w londyńskim councilu uznane za nielegalne. Zobacz jak złożyć wniosek o zwrot

Ważna informacja dla kierowców, którzy zapłacili mandat za tzw. strefę LTN w londyńskim Croydon. Sąd uznał je za nielegalne. Jest to przełomowy wyrok, a pieniądze może odzyskać tysiące ukaranych kierowców. Łączna kwota do zwortu może wynieść nawet 5 milionów funtów. Zobacz jak złożyć wniosek o zwrot.

Jeśli jeździsz samochodem po południowym Londynie i mieszkasz lub pracujesz w Croydon, masz teraz szansę odzyskać pieniądze za mandaty wystawione w tzw. strefach LTN. Sąd Najwyższy orzekł, że sześć takich stref było nielegalnych. Oto co musisz wiedzieć.

Czym są LTN i dlaczego to ważne?

LTN (Low Traffic Neighbourhood) to strefy „spokojnego ruchu” wprowadzone w dzielnicach mieszkaniowych. Wjazd do nich jest monitorowany przez kamery ANPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych). Oznacza to, że kierowcy, którzy wjeżdżają bez uprawnień, dostają mandat — tzw. Penalty Charge Notice (PCN). W Croydon takich stref było sześć, w rejonach Addiscombe, Broad Green, South Norwood i innych.

Strefy te pierwotnie wprowadzono podczas pandemii w 2020 roku jako środki tymczasowe. Jednak na początku 2024 roku Croydon Council uczyniło je stałymi. Kary wynosiły 160 funtów, z możliwością obniżenia do 80 funtów przy zapłacie w ciągu dwóch tygodni.

Dlaczego sąd uznał mandaty z LTN za nielegalne?

Jak podaje Evening Standard, 4 marca 2026 roku sędzia Pepperall unieważnił wszystkie sześć stref LTN w Croydon, stwierdzając: „Jestem przekonany, że dominującym celem utrwalenia tych schematów była potrzeba ochrony dochodów z egzekwowania przepisów.”

Innymi słowy sąd uznał, że rada dzielnicy nie wprowadziła stref po to, żeby poprawić bezpieczeństwo na drogach, lecz żeby zarabiać na mandatach i łatać dziurę budżetową. Croydon Council trzykrotnie ogłaszał faktyczne bankructwo od 2020 roku. Zaś strefy LTN miały generować nawet 10,7 miliona funtów rocznie z mandatów.

Rada Croydon nie odwołała się od wyroku. Council natychmiast usunął strefy i zaprzestał wystawiania mandatów.

Komu należy się zwrot mandatu?

To zależy od tego, kiedy mandat został wystawiony. Jeśli między 30 marca 2024 a 4 marca 2026, kierowca ma prawo do zwrotu. Natomiast, jeśli mandat otrzymano przed 30 marca 2024 zwrot nie przysługuje.

Zwroty dotyczą wyłącznie mandatów wystawionych po tym, jak strefy zostały formalnie utrwalone w marcu 2024 roku — to właśnie ten moment był przedmiotem wyroku sądu.

Łączna kwota zwrotów może wynieść co najmniej 5 milionów funtów.

Jak złożyć wniosek o zwrot?

Wnioski o zwrot można złożyć na stronie Croydon Council.

Należy podać albo numer mandatu (PCN number) albo VIN pojazdu oraz dane właściciela. Jeśli ktoś nie ma mandatu i nie posiada numer PCN też może wystąpić o zwrot. Jest to dobra informacja dla kierowców, którzy pamiętają, że otrzymali mandat, ale go nie przechowywali.

Których ulic dotyczą zwroty?

Sąd uznał za nielegalne sześć stref LTD w Croydon. Są to:

Addiscombe Railway Park

Ashburton Park

Broad Green (Russell South)

Norbury

South Norwood

Selsdon Garden Village / Bradmore Green

Jeśli otrzymałeś mandat na jednej z tych ulic lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie w związku z wjazdem do strefy — sprawdź dokument mandatu i złóż wniosek.

Czy to dotyczy tylko Croydon?

Sprawa Croydon tworzy precedens — ponad 20 podobnych przeglądów stref LTN jest już w kolejce w całej Anglii. Natomiast rok wcześniej sąd uznał za nielegalną strefę LTN w West Dulwich zarządzaną przez London Borough of Lambeth.

Zobacz też: Kichnął przez okno i dostał mandat!