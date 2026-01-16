“Pet” czy “glut”... czy mandat za zaśmiecanie był słuszny?
“Pet” czy “glut”... czy mandat za zaśmiecanie był słuszny? fot. shutterstock.com
UKCrime
2 min.czytania

Absurd w UK. Kichnął przez okno i dostał mandat na 225 funtów!

Joanna Baran
Joanna Baran

Wielu z nas myśli, że mandat za zaśmiecanie w Wielkiej Brytanii dotyczy tylko wyrzucania papierków, puszek czy gum do żucia. Ale co jeśli… ktoś dostaje grzywnę za strząśnięcie flegmy z ręki? Tak, to naprawdę się zdarzyło i stało się viralową historią w sieci.

Historia Lesa O’Donnella

Jak podaje Les O’Donnell, 70-letni emeryt z Coalville w hrabstwie Leicestershire, otrzymał mandat za zaśmiecanie w wysokości 225 funtów po tym, jak – według urzędnika ochrony środowiska – wyrzucił papierosa przez okno swojego vana. Les twierdzi, że nigdy nie byłby w stanie takiego czegoś zrobić. W rzeczywistości, jak sam opowiada, miał przeziębienie i kichnął w dłoń podczas jazdy. Nie mając przy sobie chusteczki, strząsnął rękę przez okno… i tym sposobem urzędnik prawdopodobnie pomylił „gluta” z papierosem.

Mandat za zaśmiecanie w UK – zasady i reguły

Historia Lesa pokazuje, jak szeroko interpretowane mogą być przepisy w UK. W Wielkiej Brytanii obowiązuje Environmental Protection Act 1990. Dokument pozwala lokalnym władzom nakładać mandaty za zaśmiecanie miejsc publicznych. Mandat za zaśmiecanie może dotyczyć zarówno tradycyjnych śmieci, jak i wszelkich odpadów, które mogą „zanieczyścić ulicę, chodnik czy park” – a to już pozostawia pewną przestrzeń do interpretacji urzędników. Grzywny mogą sięgać od kilkudziesięciu do kilkuset funtów, a przy braku dowodów sprawa może trafić do sądu.

- Advertisement -

Kiedy zwykły katar trafia do sądu

Lekcja z historii Lesa? W UK nawet najbardziej niepozorne zachowanie może skończyć się mandatem, jeśli ktoś uzna, że narusza przepisy o czystości publicznej. Co ciekawe, Les odwołał się od kary. Natomiast sąd odrzucił jego apelację, mimo braku zdjęć i innych dowodów. Emeryt mówi, że jest gotów iść do sądu, by udowodnić swoją niewinność.

“Pet” czy “glut”... czy mandat za zaśmiecanie był słuszny?
“Pet” czy “glut”… czy mandat za zaśmiecanie był słuszny?
fot. shutterstock.com

Glut kontra mandat – absurdalna historia z realną karą

Ta sprawa otwiera też dyskusję o tym, jak „elastyczne” bywają przepisy dotyczące czystości i higieny w przestrzeni publicznej. Dla większości ludzi mandat za zaśmiecanie kojarzy się z papierosem czy odpadkiem po fast foodzie. Dla Lesa okazało się, że nawet zwykły „pet” lub „glut” może skończyć się wysoką grzywną.

Warto pamiętać, że przepisy mają chronić naszą przestrzeń publiczną, ale czasem… warto też mieć poczucie humoru i dystans do urzędniczej interpretacji rzeczywistości. Bo kto by pomyślał, że zwykły katar za kierownicą może nas kosztować kilkaset funtów?

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Prognoza pogody dla UK na najbliższy tydzień – Met Office ostrzega przed wiatrem i intensywnymi opadami

Met Office ostrzega, że choć ostatni epizod mroźnej pogody...
Kryzys w UK

Jak prawo jazdy wpływa na zarobki młodych ludzi w Wielkiej Brytanii?

Raport jednoznacznie pokazuje, że inwestycja w zdobycie prawa jazdy przed 21. rokiem życia to nie tylko krok ku dorosłości. Dokument ma realny wpływ na zarobki i zatrudnienie.
UK

Noworoczny szok finansowy. Brytyjczycy mają długi po świętach

Wiele osób dopiero na początku stycznia uświadamia sobie, że wydatki z końcówki roku przekroczyły granicę ich bezpieczeństwa finansowego.
UK

DWP wprowadza dwa nowe świadczenia pomocowe na pokrycie kosztów utrzymania

Ministerstwo Pracy i Emerytur wprowadza dwa nowe świadczenia pomocowe od kwietnia tego roku. Nie trzeba pobierać zasiłków, aby się do nich kwalifikować.
Praca i finanse

Dlaczego ceny u weterynarza rosną tak szybko?

Drobne wizyty kontrolne mieszczą się jeszcze w domowym budżecie. Jednak poważniejsze leczenie potrafi w jednej chwili pochłonąć oszczędności całej rodziny. Dlaczego ceny leczenia zwierząt rosną tak szybko?

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet