Marriage Allowance 2026, czyli ulga podatkowa pozwalająca zaoszczędzić nawet 5000 funtów

Brytyjskie gospodarstwa domowe mają szansę na znaczne oszczędności dzięki ulga podatkowa pozwala zaoszczędzić nawet 5000 funtów, jeśli skorzystają z tzw. Marriage Allowance 2026 oferowanej przez HMRC.

To rozwiązanie pozwala na przeniesienie części kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance) między małżonkami lub partnerami cywilnymi. Takie działanie może obniżyć wspólny podatek dochodowy o kilkaset funtów rocznie.

Kto kwalifikuje się do ulgi podatkowej Marriage Allowance 2026?

Z ulgi mogą skorzystać pary, w których jeden z partnerów zarabia mniej niż jego Personal Allowance, czyli standardowo £12,570 rocznie w Wielkiej Brytanii. Osoba zarabiająca mniej może przenieść do £1,260 ze swojej kwoty wolnej od podatku na swojego partnera, który płaci wyższy podatek.

HMRC podkreśla, że ulga podatkowa pozwala zaoszczędzić nawet 5000 funtów, jeśli wziąć pod uwagę możliwość wstecznego rozliczenia nawet do pięciu lat podatkowych, w których para spełniała kryteria. Dzięki temu wielu Brytyjczyków może zwiększyć swoją łączną kwotę wolną od podatku do ponad £17,000.

Jak działa ulga podatkowa i jakie są oszczędności?

Przykład HMRC pokazuje działanie ulgi w praktyce:

Jeśli osoba zarabia £11,500 rocznie (poniżej kwoty wolnej od podatku) i jej Personal Allowance wynosi £12,570, nie płaci podatku.

Partner z dochodem £20,000 płaci podatek od £7,430.

Przeniesienie £1,260 z Personal Allowance niżej zarabiającego partnera powoduje, że ten płaci podatek tylko od £6,170, a pierwszy partner od £190.

W rezultacie para oszczędza około £214 w bieżącym roku podatkowym. Natomiast przy wstecznym rozliczeniu oszczędności mogą sięgnąć nawet £5,040.

Jak skorzystać z ulgi podatkowej Marriage Allowance 2026?

HMRC podkreśla, że zgłoszenie ulgi jest proste i można to zrobić online, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza papierowego. Ważne jest, aby:

Mniej zarabiający partner miał roczny dochód poniżej kwoty wolnej od podatku.

Partner, który ma wyższy dochód, mógł skorzystać z przeniesionej Personal Allowance.

Należy pamiętać o możliwości wstecznego zgłoszenia ulgi do pięciu lat podatkowych.

W przypadku wielu rodzin ulga podatkowa Marriage Allowance 2026 pozwala zaoszczędzić nawet 5000 funtów. Dlatego jest jednym z najprostszych sposobów na obniżenie obciążeń podatkowych w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie jest to ulga skierowana do rodzin zarabiających mniej. Realnie wspiera rodziny z niższymi zarobkami.

HMRC zachęca, by osoby kwalifikujące się do ulgi nie zwlekały z jej zgłoszeniem, ponieważ oszczędności mogą być znaczące, zwłaszcza przy połączeniu z innymi ulgami podatkowymi.