Darmowe kursy księgowe w Wielkiej Brytanii
2 min.czytania

Masz Universal Credit? Możesz zdobyć prestiżowe kwalifikacje w UK całkowicie ZA DARMO!

Jakub Mróz
Praca w księgowości to w Wielkiej Brytanii gwarancja stabilizacji i dobrych zarobków. Możesz pracować w biurze księgowym lub w dziale księgowości w dowolnej firmie. Masz też możliwość samodzielnie wykonywać rozliczenia klientom i budować własną firmę.

Jeśli myślałeś o zmianie branży lub chciałeś zostać księgowym, ale barierą były koszty kursów, mamy dobrą wiadomość. Dzięki rządowemu dofinansowaniu, osoby na zasiłkach mogą ukończyć prestiżowe kursy AAT w Sepera College bez płacenia ani pensa.

Zawód księgowego (Accountant) niezmiennie znajduje się na liście najbardziej pożądanych profesji na Wyspach. Brytyjski rynek potrzebuje specjalistów, a prestiżowe kwalifikacje AAT (Association of Accounting Technicians) są przepustką do pracy w niemal każdej branży.

Kto może uczyć się za darmo?

Zasady rządowego finansowania (Government Funding) są jasne. Jeśli mieszkasz w UK i pobierasz jedno z poniższych świadczeń, kwalifikujesz się do bezpłatnej edukacji:

  • Universal Credit
  • Job Seeker’s Allowance (JSA)
  • Employment and Support Allowance (ESA)

Dofinansowanie jest skierowane zarówno do osób bezrobotnych, jak i tych, które zarabiają poniżej określonego progu (tzw. underemployed), a chcą podnieść swoje kwalifikacje, by zarabiać więcej.

Szkoła Sepera College, specjalizuje się w kształceniu Polonii i nie tylko
Dlaczego warto wybrać kursy AAT?

AAT to najbardziej rozpoznawalna organizacja zrzeszająca techników księgowości w UK. Ukończenie poszczególnych poziomów (Level 1, 2, 3 lub 4) daje:

  1. Praktyczną wiedzę: Nie tylko teorię, ale umiejętność obsługi podatków, finansów i rozliczeń.
  2. Uznawalność: Certyfikat AAT jest honorowany przez pracodawców na całym świecie.
  3. Wzrost zarobków: Osoby z kwalifikacjami AAT zarabiają średnio o kilka-kilkanaście tysięcy funtów rocznie więcej niż pracownicy biurowi bez tych uprawnień.

Kursy księgowe w UK po polsku?

Jest to możliwe. Bowiem Szkoła Sepera College, specjalizuje się w kształceniu Polonii i nie tylko. Dzięki zaawansowanym systemom wspiera osoby, które mają problemy z językiem angielskim, tak aby zawiłości księgowe były dla nich zrozumiałe. Oferuje także pełne wsparcie w procesie pozyskiwania dofinansowania.
Możesz uczyć się z domu, łącząc kurs z opieką nad dziećmi lub pracą.

Doświadczeni tutorzy przeprowadzą Cię przez zawiłości brytyjskiego systemu podatkowego.
Po zdaniu egzaminów otrzymujesz oficjalny dyplom AAT.

Jak zacząć? Krok po kroku

Proces jest prostszy, niż myślisz, ale wymaga kontaktu ze specjalistą, który sprawdzi Twoją sytuację:

  1. Umów się na bezpłatną konsultację: Specjaliści z Sepera College ocenią Twoją kwalifikowalność do grantu. Wypełnij ten formularz – kontakt w języku polskim!
  2. Wybierz poziom: Od podstaw (Bookkeeping) po zaawansowaną księgowość (Diploma in Accounting).
  3. Rozpocznij naukę: Bez obaw o finanse – rząd pokryje koszty Twojego czesnego.

Nie czekaj, aż zmienią się przepisy o dofinansowaniach. Wykorzystaj okazję, by zainwestować w siebie.

