Meghan Markle w ogniu krytyki po tym jak pokazała, jak wywoływała poród

Meghan Markle została nazwana „niekrólewską” po tym, jak opublikowała na Instagramie pewien film. 43-latka pochwaliła się nagraniem, które miało uczcić czwarte urodziny jej córki Lilibet. Internauci nie pozostawili na niej suchej nitki.

Meghan na początku opublikowała słodkie zdjęcia, aby uczcić ten ważny dzień. Zaskoczyła jednak fanów, gdy udostępniła wideo, na którym widzimy ją i księcia Harry’ego „twerkujących” w szpitalu tuż przed narodzinami ich córki w 2021 roku. Na filmie widać Meghan tańczącą w czarnej koszuli nocnej w towarzystwie księcia.

Księżna podpisała film słowami „Cztery lata temu to również się wydarzyło. Oboje naszych dzieci urodziło się tydzień po terminie… więc gdy pikantne jedzenie, spacery i akupunktura nie pomogły – zostało tylko jedno do zrobienia”.

Fani Meghan Markle w szoku

Film zaskoczył fanów rodziny królewskiej. Ekspert Richard Fitzwilliams stwierdził nawet, że był on „niekrólewski”.

– Gdy pierwszy raz zobaczyłem film z ciężarną Meghan i Harrym, którzy twerkują, myślałem, że jej konto zostało zhakowane i to parodia. Jednak podobno nagranie zostało zarejestrowane na oddziale położniczym cztery lata temu – mówi Fitzwilliams.

– Oczywiście to, co udostępnia Meghan zależy tylko od niej. My mamy jednak prawo to osądzać – dodał.

Zapytano go, jak rodzina królewska może zareagować na nagranie. Fitzwilliams twierdził, że będą tak samo zdumieni, jak on.

Podczas gdy wielu fanów Meghan Markle pochwaliło nagranie i wyraziło sympatię wobec „zabawnej” pary, część jest mocno krytyczna. Jeden z internautów napisał na portalu X: „Dobry Boże, oni naprawdę obniżają reputację i szacunek do monarchii”. Ktoś inny dodał: „Nie ma NIC królewskiego w nich i w tym nonsensie”.

Uważa się, że to nagranie powstało zaledwie kilka godzin przed narodzinami księżniczki Lilibet.