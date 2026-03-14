Pracownicy zdalni próbują nie brać urlopu, a jednocześnie udawać, że pracują / fot. Shutterstock.com
„Miękki” dzień pracy. Jak pracować i zarazem leniuchować?

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

W erze pracy zdalnej i elastycznych grafików powstają nowe zwyczaje zawodowe. Jednym z nich jest zjawisko tzw. miękkich dni wolnych, które w ostatnich miesiącach zdobywa ogromną popularność w mediach społecznościowych. To specyficzna forma przerwy od pracy – bez formalnego urlopu, bez wniosku w systemie kadrowym, a jednocześnie w godzinach pozostających do dyspozycji pracodawcy.

Według portalu LBC miliony użytkowników internetu zetknęły się z poradami dotyczącymi tego, jak zorganizować taki dzień. W viralowych materiałach publikowanych w sieci pojawiają się instrukcje, jak zachować pozory aktywności zawodowej, a jednocześnie przeznaczyć czas na sprawy prywatne.

Nowa definicja przerwy od pracy

„Miękki” dzień wolny polega na tym, że pracownik formalnie pozostaje dostępny zawodowo, jednak wykonuje minimalną liczbę obowiązków lub odkłada je na później. W przeciwieństwie do klasycznego urlopu nie wymaga on zgody przełożonego ani wpisu do kalendarza urlopowego. Zamiast tego pojawia się symboliczna obecność online – logowanie do systemu, odpowiadanie na wybrane wiadomości czy sporadyczne sprawdzanie skrzynki mailowej.

- Advertisement -

Popularność tego zjawiska szczególnie wzrosła po pandemii, gdy praca zdalna stała się codziennością dla milionów osób. Granica między życiem zawodowym a prywatnym zaczęła się rozmywać i w konsekwencji część pracowników traktuje dzień pracy bardziej swobodnie.

Internetowe poradniki sugerują różne strategie zarządzania takim dniem. Pojawiają się wskazówki dotyczące planowania wysyłki maili w różnych godzinach, ustawiania spotkań w kalendarzu czy korzystania z narzędzi utrzymujących status aktywności w komunikatorach służbowych. Wszystko po to, aby stworzyć wrażenie ciągłej dostępności.

Media społecznościowe napędzają trend

Nie byłoby tego zjawiska bez mediów społecznościowych. To właśnie tam pojawiają się setki nagrań i poradników opisujących, jak mistrzowsko przeprowadzić „miękki” dzień wolny. Wirusowy charakter trendu sprawia, że kolejne osoby zaczynają eksperymentować z podobnym podejściem do pracy.

Część pracowników zdalnych traktuje swój dzień pracy bardziej swobodnie od pracowników stacjonarnych / fot. Shutterstock.com

Zwolennicy podkreślają, że pozwala to nadrobić sprawy administracyjne, obowiązki domowe czy wizyty w urzędach bez konieczności wykorzystywania cennego urlopu wypoczynkowego. Popularność tego typu treści wynika także z rosnącej potrzeby równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, tzw. work-life balance.

Czy praca zdalna rzeczywiście sprzyja obijaniu się?

Pojawienie się trendu miękkich dni wolnych wywołało dyskusję o produktywności pracy zdalnej. Krytycy twierdzą, że takie praktyki mogą pogłębiać stereotyp, według którego osoby pracujące z domu wykonują mniej obowiązków niż pracownicy biurowi. Tak naprawdę produktywność pracowników czasami wzrasta podczas pracy w domu, ponieważ prywatność sprzyja koncentracji i wykonywaniu zadań wymagających głębokiego skupienia.

Zadania wymagające kreatywności lub żmudnej analizy często łatwiej zrealizować w spokojnym otoczeniu niż w głośnym biurze typu open space.

