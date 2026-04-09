Mieszkasz w Szkocji? W 2026 dostaniesz dodatkowy dzień wolny

Nieczęsto zdarza się, by zmieniać kalendarz pracy pod wpływem wydarzeń sportowych, a jednak właśnie dokładnie taka sytuacja ma miejsce. W 2026 roku Szkocja rozszerzy bank holidays. Dodatkowy dzień wolny – poniedziałek 15 czerwca – mieszkańcy Szkocji zyskają z powodu pierwszego od 28 lat awansu reprezentacji na mundial.

W Szkocji piłka nożna ma niemal kultowy status, a awans na mundial po 28 latach przerwy urasta do rangi wydarzenia społecznego porównywalnego ze świętem narodowym. Spośród krajów UK wyłącznie Szkocja ma przywilej bank holidays z uwagi na mistrzostwa.

Bank holidays nie zawsze oznacza dzień wolny – wszystko zależy od umowy

Formalnie ogłoszenie dodatkowego bank holidays brzmi jak uniwersalny przywilej, jednak nie ma takiego statusu. Bywa że branża nie zatrzymuje się niezależnie od kalendarza. Dotyczy to m.in. opieki zdrowotnej czy produkcji. W takich branżach dodatkowy dzień wolny często oznacza jedynie zmianę organizacji pracy, a nie faktyczny odpoczynek. Pracownicy szpitali, hotelarze czy policjanci idą do pracy jak w każdy inny dzień. Muszą o tym pamiętać Polacy, którzy jako migranci licznie pracują na produkcji bądź w magazynach.

Główną rolę w całej układance odgrywa nie sam dzień wolny, lecz zapisy w umowie. W Wielkiej Brytanii bank holiday nie jest automatycznym prawem do wolnego dla każdego pracownika. Jeśli kontrakt nie gwarantuje nam wolnego w dni ustawowo wolne od pracy, pracodawca ma prawo wymagać obecności w firmie. Często jednak pracodawcy wliczają te dni do puli twojego płatnego urlopu.

Dodatkowy dzień wolny w Szkocji nie dla wszystkich będzie więc natychmiastowym benefitem. Dla części osób to po prostu kolejny dzień pracy, ewentualnie z możliwością odebrania wolnego w innym terminie.

Kiedy gra Szkocja? Terminarz meczów na mundialu 2026

Tegoroczne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Szkocja powraca na światową scenę piłkarską po przerwie trwającej od mundialu we Francji w 1998 roku. Kiedy i z kim zagra?

Szkocja trafiła do grupy C. Zagrają z nią Brazylia, Maroko oraz Haiti. I tak, z Haiti Szkocja zagra 14 czerwca o 3:00, z Maroko 20 czerwca o 0.00, a z Brazylią – 25 czerwca również o 0.00. Pamiętajmy, że co do godzin meczów musimy uwzględnić różnicę czasu. Wolny poniedziałek 15 czerwca ma umożliwić kibicom regenerację.

Uroczyste otwarcie turnieju zaplanowano na 11 czerwca. Tego dnia uwaga kibiców z całego świata skupi się na Estadio Azteca w Meksyku, gdzie reprezentacja gospodarzy, czyli Meksyk, zagra z Republiką Południowej Afryki.

Bank holidays w Szkocji w 2026 roku

Poza dodatkowym dniem wolnym – 15 czerwca – ustanowionym właśnie z okazji mundialu mieszkańcy Szkocji mają do dyspozycji wolne:

• 1 i 2 stycznia (Nowy Rok),

• 3 kwietnia (Wielki Piątek),

• 4 maja (majówka),

• 25 maja (spring bank holiday),

• 3 sierpnia (summer bank holiday),

• 30 listopada (dzień św. Andrzeja),

• 25 grudnia (Boże Narodzenie),

• 28 grudnia (Boxing Day – dzień zastępczy).