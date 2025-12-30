Od przyszłego roku rachunki za energię pójdą w górę
Od przyszłego roku rachunki za energię pójdą w górę / fot. Shutterstock
Rachunki za energię znowu idą w górę. Ludzie są coraz bardziej zadłużeni

Od czwartku czeka nas podwyżka rachunków za energię. Regulator Ofgem podnosi limit cen o 3 funty, co odczują klienci British Gas, EON, EDF, OVO i Octopus. Wielu osób już teraz nie stać na opłaty, a ich zadłużenie wynosi średnio 1800 funtów.

Od 1 stycznia 2026 roku Ofgem podnosi limit cen energii. Będzie to kolejnym obciążeniem dla brytyjskich gospodarstw domowych. Wiele z nich już jest zadłużonych, a sezon zimowy jeszcze trwa.

Od przyszłego roku jeszcze wyższe rachunki za energię

Średni koszt energii elektrycznej i gazu w Wielkiej Brytanii od czwartku wyniesie 1758 funtów (rocznie) dla typowego gospodarstwa domowego. Ofgem ogłosił zmiany: „W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2026 roku limit cen energii ustalono na poziomie 1758 funtów rocznie dla typowego gospodarstwa domowego korzystającego z energii elektrycznej i gazu”.

Ponadto regulator zaznaczył, że wzrost wynosi 0,2 proc. W porównaniu z limitem obowiązującym od 1 października do 31 grudnia 2025 roku (1755 funtów).

Przypominamy, że limit wyznaczony przez Ofgem określa maksymalną kwotę, jaką dostawcy mogą pobierać za każdą zużytą jednostkę gazu i energii elektrycznej. Dotyczy to także maksymalnej dziennej opłaty stałej. Czyli kwoty, jaką płacimy za podłączenie domu do sieci.

Oczywiście, gdy zużyjemy więcej energii, zapłacimy więcej. Limit nie obowiązuje także w przypadku umów na czas określony.

Dostawca OVO poinformował: „Większość klientów korzystających z taryfy zmiennej odnotuje wzrost rocznych kosztów 1 stycznia, zgodnie z nowym limitem cen. Pamiętaj, że twoje rachunki nadal zależą od zużycia energii w twoim domu.

Średnie zadłużenie gospodarstw domowych szacuje się na 1800 funtów
Średnie zadłużenie gospodarstw domowych szacuje się na 1800 funtów / fot. Shutterstock

Rośnie zadłużenie gospodarstw domowych

Według najnowszych danych gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii są coraz bardziej zadłużone względem firm energetycznych. Zalegają z płatnościami na średnią kwotę 1800 funtów. Bardzo często muszą one wybierać między ogrzewaniem a jedzeniem.

Dobrą wiadomością są jednak zapowiadane od 1 kwietnia 2026 roku zmiany. Kanclerz skarbu ogłosiła, że wszystkie domy w Anglii, Szkocji i Walii będą miały obniżone rachunki o średnio 150 funtów rocznie. Wynika to z zakończenia programu „Energy Company Obligation” (ECO) w marcu 2026 roku. A także ze zmniejszenia kwoty, jaką gospodarstwa domowe płacą w ramach programu „Renewables Obligation” (RO).

Praca i finanse

