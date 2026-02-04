Modele samochodów, które obejmie podatek drogowy w wysokości 5690 funtów

Właściciele prawie 60 modeli samochodów będą musieli w kwietniu zapłacić podatek drogowy w wysokości 5690 funtów. Podajemy pełną listę.

W kwietniu tego roku – wraz z rozpoczęciem kolejnego roku rozliczeniowego – wzrośnie podatek drogowy. Przez to właściciele prawie 60 modeli samochodów od dwudziestu kilkudziesięciu producentów będzie musiało zapłacić 5690 funtów.

Podatek drogowy wzrośnie od kwietnia

Podatek akcyzowy od aut, które zarejestrowano po raz pierwszy w ciągu ubiegłego roku (od kwietnia), wzrósł z 5490 funtów o 200 funtów. Dotyczy to łącznie 59 modeli. Wśród nich znajdują się popularne marki jak Audi, Ford jak również BMW.

- Advertisement -

Nastąpiło to po tym, jak rząd podniósł znacznie opłaty VED (Vehicle Excise Duty) dla pojazdów benzynowych i wysokoprężnych w kwietniu 2025 roku. Opłatę tę uiszcza właściciel nowego samochodu zarejestrowanego od kwietnia 2025 roku. Jednak kolejnych latach będzie mógł przejść na znacznie niższą stawkę standardową.

Natomiast najwyższa stawka obowiązuje wyłącznie właścicieli pojazdów o najwyższej emisji CO2, czyli powyżej 255 gramów na kilometr.

W przypadku wszystkich samochodów stawka w pierwszym roku waha się od 10 do 5690 funtów, w zależności od emisji. Ten niższy próg obowiązuje tylko dla samochodów z zerową emisją. Jednak nawet przy emisji 1 g/km wzrośnie do 110 funtów.

Z kolei opłata wyniesie 560 funtów dla przeciętnego samochodu benzynowego, którego emisja wynosi około 143 g/km. Natomiast dla przeciętnego samochodu z silnikiem Diesla, którego emisja wynosi około 164 g/km, opłata wzrośnie do 1360 funtów .

W przypadku samochodów, które zostały już zarejestrowane, podatek drogowy jest znacznie niższy. Jednak on również rośnie. W związku z tym roczna stawka standardowa w drugim roku i kolejnych wzrośnie od kwietnia ze 195 do 200 funtów.

Samochody elektryczne po raz pierwszy objęte opłatą

Co więcej – właściciele aut elektrycznych nie są zadowoleni z kolejnej zmiany przepisów, ponieważ w ich wyniku pojazdy po raz pierwszy zostały obciążone opłatą VED. Natomiast od kwietnia 2028 roku wejdzie w życie kolejny system płatności za przejechaną milę (tzw. pay‑per‑mile). Dlatego zgodnie z nowymi przepisami kierowcy samochodów elektrycznych będą płacić 3 pensy za milę, z kolei kierowcy hybryd typu plug-in – 1,5 pensa za milę.

Według rządu, przeciętny kierowca samochodu elektrycznego (pokonujący 12 000 km rocznie) będzie płacił dodatkowo 240 funtów rocznie.

Rząd zadeklarował, że celem nowego systemu jest „ochrona prywatności kierowców”. Dlatego też nie będzie obowiązku raportowania jak również instalowania lokalizatorów w samochodach. Zamiast tego kierowcy będą musieli sprawdzać przebieg mniej więcej w pierwszą i drugą rocznicę rejestracji samochodu.

Podatek od samochodów luksusowych wzrasta do 50 000 funtów dla pojazdów elektrycznych

Ponadto próg podatek od samochodów luksusowych wzrasta z 40 000 do 50 000 funtów dla nabywców pojazdów elektrycznych. Wchodzi on w życie 1 kwietnia, ale dotyczy również samochodów elektrycznych zarejestrowanych od 1 kwietnia 2025 roku.

W rezultacie, jeśli samochód elektryczny został zarejestrowany po raz pierwszy po 1 kwietnia 2025 roku i jego cena katalogowa nie przekracza 50 000 funtów, właściciel nie będzie musiał płacić „podatku od samochodów luksusowych”.

Lista modeli objętych podwyżką

Poniżej podajemy modele, które będą objęte podatkiem drogowym w wysokości 5690 funtów w pierwszym roku po rejestracji: