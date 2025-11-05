Policja w Southampton apeluje o pomoc
Policja w Southampton apeluje o pomoc
UKCrime
2 min.czytania

Morderstwo Polaka na Wyspach. Wyznaczono 20 000 funtów nagrody

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Policja prowadzi obecnie śledztwo w sprawie morderstwa 45-letniego Polaka na Wyspach. Za pomoc w ujęciu sprawcy (lub sprawców) wyznaczono nagrodę w wysokości 20 000 funtów.

BBC poinformowało o wyznaczeniu nagrody w wysokości 20 000 funtów za pomoc w ujęciu sprawcy (bądź sprawców) morderstwa 45-letniego Polaka. Nagrodę Crimestoppers przeznaczono dla każdego, kto posiada ważne dla śledztwa informacje. Ich zgłoszenie może być całkowicie anonimowe. Organizacja charytatywna działająca niezależnie od policji podała: „Bez względu na to, jak błahe mogą się wydawać, możesz nam powiedzieć, co wiesz, i zachować 100 proc. anonimowości, co jest gwarantowane”.

Morderstwo Polaka w Southampton

Ciało 45-letniego Ernesta Deputata znaleziono 8 października niedaleko rezerwatu przyrody w centrum Southampton Common. Policja odkryła także na miejscu ślady pożaru. Wiadomo, że Polak mieszkał na tym terenie w pobliżu rezerwatu przyrody w centrum obszaru rekreacyjnego na północ od Ornamental Lake.

Organizacja Crimestoppers podała: „Ernest był obywatelem polskim, żył poza systemem i znała go społeczność osób bezdomnych w mieście. Powiadomiono już jego rodzinę, a policja Hampshire i Wyspy Wight wszczęła śledztwo w sprawie morderstwa. Na razie nie ustalono żadnego podejrzanego ani motywu zbrodni. Tragedia głęboko dotknęła zarówno bliskich ofiary jak i całą społeczność”.

Ponadto organizacja powiadomiła, że nagroda zostanie wypłacona wyłącznie za informacje przekazane bezpośrednio Crimestoppers, a nie policji. Na stronie podano: „Dzwoniąc do naszej organizacji charytatywnej pod numer 0800 555 111, należy poprosić o kod nagrody. Jeśli kontaktujesz się z nami anonimowo za pośrednictwem naszego formularza online, musisz skorzystać z opcji pozostawania w kontakcie i poprosić o kod nagrody podczas pierwszego kontaktu”.

Apel policji prowadzącej śledztwo w sprawie Polaka

Policja zaapelowała wcześniej do wszystkich, którzy w ostatnich miesiącach widzieli dym lub pożar w pobliżu rezerwatu przyrody, o zgłoszenie się. Natomiast 11 października w czasie biegu Park Run funkcjonariusze rozmawiali z uczestnikami wydarzenia i rozwieszali plakaty z kodami QR. Prowadzą one do strony internetowej, gdzie można znaleźć więcej informacji dotyczących sprawy.

