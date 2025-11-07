Mayer Parry Bridge zbliży dwie londyńskie dzielnice. Wygoda dla mieszkańców

Wygląda na to, że po latach planów i analiz Londyn wreszcie doczeka się długo oczekiwanego połączenia ważnych rejonów miasta. Na inwestycji skorzystają londyńskie dzielnice Tower Hamlets i Newham. Jak informuje The Standard, wspólna inicjatywa obu rad zakłada budowę Mayer Parry Bridge nad rzeką Lea.

Projekt wart blisko 10 milionów funtów ma poprawić komunikację pieszą i rowerową we wschodniej części miasta. Porozumienie finansowe pomiędzy radami zostało już w dużej mierze dopięte.

Most zlikwiduje barierę między społecznościami

Obecnie mieszkańcy nie mają możliwości bezpośredniego przejścia przez rzekę Lea między A13 w Canning Town a Twelvetrees Crescent w Bromley-by-Bow. Nowy most ma to zmienić, tworząc spójne połączenie między Leaway w Canning Town a Leven Road w Poplar. Dzięki temu piesi i rowerzyści zyskają bezpieczną alternatywę dla ruchliwych dróg.

Pomysł ma poprawić mobilność w regionie, ale także stworzyć impuls dla dalszego rozwoju mieszkaniowego i gospodarczego we wschodnim Londynie. Most będzie infrastrukturą, która połączy społeczności po obu stronach i otworzy nowe możliwości dla lokalnych mieszkańców.

Deweloperzy dorzucą się do mostu, który połączy dzielnice

Tower Hamlets i Newham zdecydowały się na równe zaangażowanie finansowe – każda z rad pokryje koszt w wysokości 4,8 miliona funtów. Pieniądze mają pochodzić głównie z funduszy uzyskanych od deweloperów w ramach umów planistycznych. Dodatkowe 2,4 miliona zapewni dotacja z Greater London Authority.

Część wkładu Newham – około miliona funtów – ma zostać przekazana przez inwestora planowanego centrum danych na Bidder Street, w dwóch ratach po 500 tys. funtów. Rady zakładają podpisanie umów budowlanych w 2027 roku, pod warunkiem że deweloperzy osiągną tzw. punkty wyzwalające w harmonogramie inwestycji.

Most Mayer Parry jedynym pewnym pomysłem

Pierwotnie obie rady rozważały budowę trzech przepraw przez rzekę Lea – Mayer Parry, Lochnagar i Poplar Reach. Jednak analizy wykonalności wykazały, że jedynie pierwszy z nich jest obecnie realny finansowo. Koszty oraz kwestie własności gruntów sprawiły, że dwa pozostałe projekty uznano za mniej opłacalne, mimo że Lochnagar Bridge otrzymał już pozwolenie na budowę.

Dokumenty urzędowe wskazują, że te przeprawy mogą wrócić do planów w przyszłości, jeśli pojawi się dodatkowe finansowanie. Władze Tower Hamlets zapowiadają, że ich udział finansowy zostanie ostatecznie zatwierdzony na początku 2026 roku, a rozmowy z prywatnymi właścicielami gruntów w Canning Town przebiegają pozytywnie.