londyńskie dzielnice
Most stanie się infrastrukturą łączącą społeczności po obu stronach rzeki / fot. Shutterstock.com
UKLondyn
2 min.czytania

Mayer Parry Bridge zbliży dwie londyńskie dzielnice. Wygoda dla mieszkańców

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Wygląda na to, że po latach planów i analiz Londyn wreszcie doczeka się długo oczekiwanego połączenia ważnych rejonów miasta. Na inwestycji skorzystają londyńskie dzielnice Tower Hamlets i Newham. Jak informuje The Standard, wspólna inicjatywa obu rad zakłada budowę Mayer Parry Bridge nad rzeką Lea.

Projekt wart blisko 10 milionów funtów ma poprawić komunikację pieszą i rowerową we wschodniej części miasta. Porozumienie finansowe pomiędzy radami zostało już w dużej mierze dopięte.

- Advertisement -

Most zlikwiduje barierę między społecznościami

Obecnie mieszkańcy nie mają możliwości bezpośredniego przejścia przez rzekę Lea między A13 w Canning Town a Twelvetrees Crescent w Bromley-by-Bow. Nowy most ma to zmienić, tworząc spójne połączenie między Leaway w Canning Town a Leven Road w Poplar. Dzięki temu piesi i rowerzyści zyskają bezpieczną alternatywę dla ruchliwych dróg.

Pomysł ma poprawić mobilność w regionie, ale także stworzyć impuls dla dalszego rozwoju mieszkaniowego i gospodarczego we wschodnim Londynie. Most będzie infrastrukturą, która połączy społeczności po obu stronach i otworzy nowe możliwości dla lokalnych mieszkańców.

Deweloperzy dorzucą się do mostu, który połączy dzielnice

Tower Hamlets i Newham zdecydowały się na równe zaangażowanie finansowe – każda z rad pokryje koszt w wysokości 4,8 miliona funtów. Pieniądze mają pochodzić głównie z funduszy uzyskanych od deweloperów w ramach umów planistycznych. Dodatkowe 2,4 miliona zapewni dotacja z Greater London Authority.

londyńskie dzielnice
Projekt jest wart blisko 10 milionów funtów / fot. Shutterstock.com

Część wkładu Newham – około miliona funtów – ma zostać przekazana przez inwestora planowanego centrum danych na Bidder Street, w dwóch ratach po 500 tys. funtów. Rady zakładają podpisanie umów budowlanych w 2027 roku, pod warunkiem że deweloperzy osiągną tzw. punkty wyzwalające w harmonogramie inwestycji.

Most Mayer Parry jedynym pewnym pomysłem

Pierwotnie obie rady rozważały budowę trzech przepraw przez rzekę Lea – Mayer Parry, Lochnagar i Poplar Reach. Jednak analizy wykonalności wykazały, że jedynie pierwszy z nich jest obecnie realny finansowo. Koszty oraz kwestie własności gruntów sprawiły, że dwa pozostałe projekty uznano za mniej opłacalne, mimo że Lochnagar Bridge otrzymał już pozwolenie na budowę.

Dokumenty urzędowe wskazują, że te przeprawy mogą wrócić do planów w przyszłości, jeśli pojawi się dodatkowe finansowanie. Władze Tower Hamlets zapowiadają, że ich udział finansowy zostanie ostatecznie zatwierdzony na początku 2026 roku, a rozmowy z prywatnymi właścicielami gruntów w Canning Town przebiegają pozytywnie.

Teksty tygodnia

Podróże i turystyka

Ryanair i Wizz Air ostrzegają. Loty z i do UK będą droższe, jeśli wzrosną podatki

Podwyżka podatku APD ograniczy działalność Ryanaira i Wizz Air na Wyspach. Linie lotnicze ostrzegają przed rosnącymi kosztami.
UK

Rząd zamierza uprościć ładowanie aut elektrycznych w domach

Jak informuje Energy Live News, brytyjski rząd przygotowuje pakiet reform mających ułatwić życie kierowcom samochodów elektrycznych. Powinien dzięki temu powstać bardziej sprawiedliwy systemu ładowania aut w miejscu zamieszkania – także dla tych, którzy nie mają prywatnych podjazdów.
Crime

Krwawy atak nożownika w pociągu. Dwie osoby wciąż walczą o życie

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotni wieczór w pociągu jadącym w kierunku Londynu. Przed 20.00 czasu lokalnego brytyjska policja otrzymała zgłoszenie o ataku nożownika na pasażerów.
UK

Nie masz dużego wkładu własnego? Spokojnie, i tak kupisz dom

Kupno nieruchomości z zaledwie 5-procentowym depozytem nie jest zarezerwowane wyłącznie dla osób kupujących po raz pierwszy. Osoby, które wcześniej posiadały dom lub mieszkanie, również mogą skorzystać z kilku dostępnych programów rządowych i komercyjnych mających ułatwić dostęp do własnego lokum.
Crime

Morderstwo Polaka na Wyspach. Wyznaczono 20 000 funtów nagrody

Policja prowadzi obecnie śledztwo w sprawie morderstwa 45-letniego Polaka na Wyspach. Wyznaczono 20 000 funtów nagrody za informacje.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet